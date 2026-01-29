Sport

Cele două transferuri decisive cu care Gigi Becali și Dan Șucu o pot face pe Dinamo campioană! Exclusiv

Dumitru Dragomir a văzut situația recentă a echipelor din SuperLiga și s-a convins. Profeția despre Dinamo campioană cu ajutorul rivalelor FCSB și Rapid.
Mihai Dragomir
29.01.2026 | 09:15
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali și Dan Șucu, ajutor pentru Dinamo în lupta la titlu. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Sezonul actual din SuperLiga o are pe Dinamo într-o formă deosebită. Dumitru Dragomir a urmărit meciurile, dar mai ales transferurile din România și s-a convins. Ce a spus despre șansele „câinilor” la titlu cu ajutorul rivalelor FCSB și Rapid.

Profeția lui Dumitru Dragomir. Cum poate ajunge Dinamo campioană cu ajutorul rivalelor FCSB și Rapid

Noul sezon din SuperLiga este extrem de interesant, existând multe surprize de toate felurile până acum, de la rezultate, la locurile ocupate de fiecare echipă, la transferurile făcute.

Dumitru Dragomir este convins că Dinamo va ajunge campioană după ce a „primit” cei mai buni jucători de la rivalele FCSB și Rapid: Alexandru Musi, cel care a rupt tăcerea după 6 luni în „haită”, și Cătălin Cîrjan, idolatrizat de suporteri cu un banner special.

„Rapid și FCSB au dat gratis cei mai buni jucători, Cătălin Cîrjan și Alexandru Musi, ambii luați de Dinamo. Primul e cel mai bun mijlocaș din România, iar al doilea este un înaintaș care are o capacitate de efort ieșită din comun, vitează, personalitate, vârstă foarte bună… se face jucător de 10 milioane de euro. Cum să le dai drumul lui Cîrjan și Musi? Gigi și Șucu o fac pe Dinamo campioană!”, a spus Dumitru Dragomir inițial.

Dumitru Dragomir a lăudat-o public pe Dinamo. Unde stă mai bine decât FCSB și Rapid, de fapt

Ulterior, fostul șef LPF a spus și capitolul unde Dinamo excelează în acest sezon în fața rivalelor sale. „Corleone” apreciază jocul bazat pe pase consecutive reușite, aspect la care echipa lui Kopic predă lecții.

„Dinamo pasează cel puțin 6-7 pase consecutive, FCSB nu face 4… Rapid a început să paseze, acum hop, hop, hop… Dar nu sunt ca Dinamo. Și mai e ceva… haosul ăsta de la FCSB. Mă, ai pierdut mingea, nu poți să o recuperezi… vii și te pui pe 3 linii, 4-4-2, cum joacă Inter!”, a mai spus Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

  • 2,5 milioane de euro este cota lui Cătălin Cîrjan
  • 1,3 milioane de euro este valoarea actuală a lui Alexandru Musi
