Cele două vedete de la Rapid pe care Mutu a pus lupa după 0-3 la CFR Cluj: „Se vede când scârțâie”. Gestul care l-a uimit!

Rapid a pierdut în etapa a 17-a din SuperLiga cu 0-3 pe terenul lui CFR Cluj. Adrian Mutu a urmărit partida dintre fostele sale echipe și a scos în evidență prestațiile sub așteptări ale vedetelor din tabăra giuleștenilor.

Adi Mutu i-a pus la zid pe Dobre și pe Petrila după CFR Cluj – Rapid 3-0

Rapid și CFR Cluj s-au confruntat în etapa a 17-a. Deși giuleștenii veneau din postura de lider, cu un parcurs foarte bun în etapele precedente, au cedat în Gruia în fața unei formații ce are nevoie de puncte ca de aer.

Adrian Mutu a văzut cum s-a desfășurat partida și a ținut să puncteze câteva aspecte importante despre Alexandru Dobre, și Claudiu Petrila. În opinia „Briliantului”, cele două vedete de la Rapid nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

„L-am văzut puțin pe Dobre aseară, chiar deloc. Deci atât el cât și Petrila trebuiau să vină cu un plus pe benzi 1 la 1. Se vede când scârțâie Dobre!

Pe Petrila îl văd ca pe un titular de drept, acum, în sezonul ăsta față de sezoanele trecute. N-ar trebui să fie supărat pentru că e schimbat, pentru că aseară, în afară de acea fază foarte bună, de altfel, în prima repriză nu a reușit aproape nimic.

Repet, pentru a putea pune probleme, Dobre și Petrila ar fi trebuit să facă mult mai multe faze de genul fazei lui Petrila din primă repriză!”, a spus inițial Adrian Mutu.

Adi Mutu a spus ce îi lipsește, de fapt, Rapidului

Deși , Adrian Mutu consideră că giuleștenii au mare nevoie de un atacant veritabil. Fostul mare vârf român este de părere că Baroan și Koljic nu își fac treaba cum se cuvine.

„Eu continui să cred, și așa cum spuneam și în alte emisiuni, cred cu tărie că Rapidul nu are atacant, numărul 9 care poate să facă diferență. Atât Baroan cât și Koljic sunt fluctuanți, nu au constanță în a marca. S-au bazat foarte mult și sunt pe primul loc în mare măsură mulțumită lui Dobre, care a marcat de multe ori și a reușit să facă diferența.

Neavând un atacant de profil care să marcheze… Rapid duce lipsă de atacanți. Baroan și Koljic nu sunt ceea ce trebuie la o echipă de pe primul loc. Se chinuie să dea goluri și Rapidul suferă”, a mai spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.