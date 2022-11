Cele mai amuzante glume apărute pe internet după cutremurul din această dimineață: “M-a dat puțin în leagăn”

Mai multe glume au apărut în mediul online după cutremurul din această dimineață, ceea ce demonstrează că românii fac haz de necaz în orice situație.

Ce glume au apărut pe internet după cutremurul din această dimineață

, iar utilizatorii de telefoane cu Android au fost avertizați printr-o alertă cu câteva secunde înainte de producerea seismului.

Cutremurul nu i-a speriat pe unii români, care și-au păstrat simțul umorului și au postat tot felul de glume și meme-uri pe rețelele sociale.

Mulți nu știau că telefoanele cu sistemul Android au o această opțiune. Silviu Iliuță a scris că, dacă ar fi primit o avertizare Ro-Alert, mesajul ar fi ajuns mult mai târziu.

“Habar n-aveam de Sistemul Android pentru Alerta de Cutremure. A dat strigarea cu câteva secunde înainte de zgâlțâială, spre deosebire de Ro Alert, care va da mâine. Nu e aplicație, intră automat alerta.”, este mesajul postat pe pagina de Facebook Cronicipebune, de Silviu Iliuță.

Cei care dețin iPhone-uri nu au primit alerta, după cum a ținut să precizeze o autoare pe pagina de Facebook.

“Să știți că pe aifonu meu nu s-a fost nici avertizare, nici cutremur. Crecă numa’ pe android v-a zguduit.”, a scris Simona Tache.

Un alt utilizator a scris despre cum a fost cutremurul cea mai bună sonerie pentru trezirea de dimineață. Acesta a adus în discuție și .

“Cea mai bună sonerie pentru trezire este cutremurul de dimineață. Cea mai rapidă alertă, înainte de începerea mișcărilor, a fost una despre care nu știam că există: android earthquake alert.

Am citit că Google are parteneriate cu instituții de profil din toată lumea și te anunță imediat ce se produce un cutremur. La București avem 20 de secunde până vine unda cutremurelor din Vrancea.

Mă distrează că RO-ALERT nu ne anunță, ‘ca să nu ne panicheze’, dar toate telefoanele au aplicații sau servicii care bâzâie înaintea cutremurelor.

În București, sectorul 1, au fost două mișcări. S-au auzit zgomote din pereți. S-a mișcat un cuier.”, a mai scris cineva pe Facebook.

O altă pagină de Facebook a postat un mesaj despre eficiența cutremurului pe post de alarmă.

Ce reacții au avut vedetele după cutremur

Nici vedetele nu au ezitat să posteze glume după seismul care a avut loc joi dimineață. Ramona Olaru, asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani, trebuie să se trezească foarte devreme pentru a ajunge în platoul emisiunii.

Vedeta a simțit cutremurul și recunoaște că a fost unul destul de mare.

“Avantajul de a te trezi devreme și a începe treaba cât mai repede este că simți cutremurul foarte bine. Asta a fost prea mult… 5,3 cred.

M-a dat puțin în leagăn, dar hai să dăm drumul la machiaj.”, a transmis asistenta de la matinal pe Instagram.

La rândul său, Jorge a fost trezit de cutremurul din această dimineață. Cântărețul nu a mai avut nevoie de alarmă și a fost curios să afle dacă și cei care îl urmăresc au fost în această situație.

“Ți-ai pus alarma sau tot cutremurul te-a trezit?”, a întrebat artistul pe rețelele sociale.

Flick, Domnul Rimă a scris, în stilul său caracteristic, câteva versuri despre cutremurul de astăzi. Acesta a făcut referire și la facturile mari la gaz pe care românii le vor plăti în această iarnă.

“Astăzi, pe la ora 7, /Când tocmai ieșim din noapte/ Cu fetița-n brațe stau/ Si-o legăn fără să vreau./ Natura ne-a zgâlțâit/ Si practic ne-a amintit/ Cum ne va clănțăni gura/ La cât va costa căldura.”, a fost mesajul postat de omul de radio.

Ulterior, Flick a revenit cu altă strofă despre cutremurul din această dimineață. “Cum alarma se amână/ Azi am fost un pic confuz/ Am luat telefonu-n mână/ La cutremur am dat snooze.”, a scris el.