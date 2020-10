Cele mai bune filme cu Sean Connery. Actorul scoțian a interpretat peste 90 de roluri de excepție

Sean Connery, primul actor care a interpretat rolul renumitului James Bond, a murit în ultima zi a lunii octombrie la vârsta de 90 de ani. Vedeta a lăsat în urma sa o carieră de succes, de-a lungul timpului interpretând peste 90 de roluri de excepție.

Starul de la Hollywood este unul dintre cei mai îndrăgiți actori din toate timpurilor, fiind extrem de apreciat pentru munca depusă în producțiile cinematografice în care a jucat. Regretatul actor scoțian a fost premiat pentru întreaga sa activitate, primind în 2006 din partea Institutului American de Film un premiu extrem de valoros.

Așa se face că Sean Connery a fost cel de-al 34-lea actor distins cu acest premiu prestigios al Institutului American de Film. Totodată, vedeta a primit și premiul „Marcus Aurelius” de la Opera din Roma, instituție care recompensează cariera artiștilor.

Sean Connery, top 3 cele mai bune filme în care a jucat

Sean Connery a fost considerat cel mai bun actor al agentului 007, James Bond, fiind și primul care l-a interpretat pe micile ecrane. Mai exact, vedeta a apărut în șapte dintre thriller-urile de spionaj, însă a jucat și alte roluri memorabile care i-au adus prestigiu și renume.

Printre filmele care l-au făcut celebru pe actorul scoțian, decedat din cauza unul boli nemiloase, se numără „The Hunt for Red October”, apărut în 1990, unde a jucat alături de Alec Baldwin, Scott Glenn, James Earl Jones și Sam Neill.

Producția spion-thriller a fost regizată de John McTiernan și i-a adus lui Sean Connery premiul BAFTA pentru cel mai bun actor într-un rol principal.

Un alt lungmetraj care merită vizionat prin prisma regretatului actor este „Indiana Jones and the Last Crusade”, film apărut în anul 1989. Un an mai târziu Sean Connery avea să fie distins cu premiul BAFTA, dar și cu premiul Globul de Aur pentru cel mai bun actor în rol secundar.

„The Rock” (1996) este producția care îl are în rol principal tot pe Sean Connery, vedeta filmând alături de actori de renume, cum ar fi Nicolas Cage și Ed Harris. Acțiunea filmului se petrece în insula Alcatraz și în zona golfului San Francisco, producția fiind una de mare succes.

Filmul a primit Premiul MTV Movie pentru cel mai bun duet pe micile ecrane, cât și un premiu din partea Blockbuster Entertainment Awards. Și acestea nu sunt singurele premii pe care celebrul actor le-a strâns în palmares de-a lungul carierei sale.

Sean Connery a interpretat peste 90 de roluri de excepție, alegând să se retragă de pe scenă în urmă cu 17 ani. Se întâmpla după apariția filmului „The League of Extraordinary Gentlemen” care s-a dovedit a fi un eșec atât de box office, cât și de critică.

În altă ordine de idei, starul de la Hollywood a fost votat „cel mai sexy bărbat în viață” (1989) de revista People. Câțiva ani mai târziu, în 1999, a fost ales cel mai „cel mai sexy bărbat al secolului”. Avea 69 de ani când a primit acest premiu distins.