Cele mai bune filme horror de văzut în seara de Halloween. Producțiile prea înfricoșătoare pentru a fi difuzate. Au fost interzise în anumite țări

, iar pentru iubitorii de filme horror avem o listă cu cele mai înfricoșătoare producții care îți vor da fiori. Unele au șocat publicul atât de tare încât au fost interzise în anumite țări.

Pentru o experiență completă de Halloween, nu poate lipsi un maraton de filme horror pe care să-l vezi alături de prieteni. Acestea promit să te țină cu sufletul la gură și să-ți ofere doza perfectă de adrenalină.

Cei de la au întocmit o listă cu cele mai bune producții horror, perfecte pentru seara de Halloween. Iată doar câteva dintre filmele pe care poți să le urmărești în cea mai întunecată noapte din an:

The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021) · The Grudge (2020) · Midsommar (2019) · Hereditary (2018) · A Quiet Place (2018) · The Haunting of Hill House (Miniserie TV, 2018) · Get Out (2017) · Annabelle: Creation (2017) · The Babysitter (2017) · The Conjuring 2 (2016) · The Witch (2015) · Crimson Peak (2015) · It Follows (2014) · The Babadook (2014) · Sinister (2012) · The Cabin in the Woods (2012) · Drag Me to Hell (2009) · The Strangers (2008) · The Orphanage (2007) · Saw (2004) · The Grudge (2004) · The Others (2001) · Donnie Darko (2001) · The Silence of the Lambs (1991) · The Sixth Sense (1999) · Let the Right One In (2008) · The Exorcist (1973) · Halloween (1978) · Rosemary’s Baby (1968) · Psycho (1960)

Pentru cei care preferă platformele de streaming, Voyo oferă o colecție impresionantă de în această perioadă.

Camera 1408 (2007)

Un scriitor sceptic, specializat în demascarea fenomenelor paranormale, face greșeala să se cazeze în celebra cameră 1408 a Hotelului Dolphin. Nu durează mult până când descoperă că teroarea din această cameră e cât se poate de reală.

Jucăria ucigașă (2019)

O mamă cumpără fiului ei o păpușă high-tech de ziua lui, fără să bănuiască că acest cadou aparent nevinovat ascunde ceva sinistru. În film, băiatul descoperă că păpușa are o minte proprie și intenții mortale.

Ședința de spiritism (2021)

La prestigioasa Academie Edelvine, noua elevă Camille Meadows e invitată la un ritual de invocare a spiritelor. Când una dintre fete moare în circumstanțe misterioase, studentele realizează că au adus la viață ceva terifiant.

Escape Room (2017)

Ce începe ca un joc distractiv într-o cameră de evadare se transformă rapid într-un coșmar pentru șase prieteni. Pe măsură ce jocul devine mai periculos, miza nu mai este doar ieșirea, ci supraviețuirea.

Orfana: Îngerul Morții (2022)

Aflăm povestea tulburătoare a Estherei, o tânără care se infiltrează într-o familie bogată pretinzând că e altcineva. Isabelle Fuhrman readuce la viață acest personaj complex și terifiant, dezvăluind originile sale întunecate.

O casă la capătul străzii (2012)

Jennifer Lawrence joacă rolul Elissei, o adolescentă care se mută într-un oraș nou cu mama ei. Curând, ele descoperă că vecinii lor ascund secrete înfiorătoare care le vor schimba viața pentru totdeauna.

Joker (2019)

Deși nu e un horror clasic, povestea lui Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) e perfect potrivită pentru Halloween. Urmărim transformarea unui comedian ratat într-unul dintre cei mai înfricoșători criminali de pe străzile orașului Gotham.

Cabana din pădure (2011)

Un weekend distractiv se transformă într-un coșmar pentru cinci prieteni care aleg să petreacă timpul într-o cabană izolată din pădure. Cu Chris Hemsworth în rol principal, filmul e un horror plin de răsturnări de situație.

Care sunt filmele de groază interzise?

Câteva pelicule au fost profund tulburătoare astfel că au fost interzise în unele țări. Conținutul lor înspăimântătot și mult prea violent le-a scos din difuzare.

The Bunny Game (2010)

The Bunny Game, lansat în 2010, a șocat prin povestea brutală a unei lucrătoare sexuale răpite de un șofer de camion. Filmul, făcut cu buget redus, a fost interzis în Marea Britanie din cauza scenelor de tortură și abuz extrem de grafice. Cu toate acestea, a câștigat premii la Festivalul de film PollyGrind din 2011.

Grotesque (2009)

Un horror japonez, prezintă povestea unui doctor care răpește un cuplu și îi supune la acte de violență extremă. Consiliul britanic de clasificare a filmelor a interzis pelicula în Marea Britanie. Spre deosebire de alte filme cu tematică similară precum Saw, acesta nu avea o narațiune care să justifice violența grafică.

Salò (1975)

Filmul este bazat pe controversatul roman al Marchizului de Sade. Prezintă povestea a patru libertini care răpesc 18 adolescenți și îi supun la violență și tortură psihologică timp de patru luni. A fost interzis în numeroase țări, inclusiv Canada, Australia și Noua Zeelandă, pentru reprezentările sale extrem de grafice.

Hostel: Part II (2007)

Hostel partea 2 urmărește trei studente americane care ajung într-un centru din Slovacia unde bogătașii plătesc pentru a tortura și ucide oameni. Filmul a fost interzis în Germania și Noua Zeelandă, iar în Marea Britanie s-a discutat chiar că ar fi ilegală posesia de imagini din film.

I Spit On Your Grave

I Spit On Your Grave spune povestea unei scriitoare din New York, Jennifer Hills (Camille Keaton), care se răzbună pe cei care au agresat-o. Filmul a fost interzis în multe țări europene pentru că „glorifica violența împotriva femeilor”, iar în alte țări a fost lansată versiunea editată.

The Last House on the Left

Debutul regizoral al lui Wes Craven prezintă povestea unor părinți care se răzbună pe criminalii fiicei lor. Din cauza scenelor explicite, filmul a fost interzis în Marea Britanie, iar în Australia distribuitorii au refuzat să îl preia.

A Serbian Film (2010)

A Serbian Film urmărește un fost actor porno care acceptă un rol doar pentru a descoperi orori de neimaginat. Pentru conținutul său extrem de violent, filmul a fost interzis în numeroase țări, inclusiv Germania și Spania, iar unde a fost lansat a fost masiv cenzurat.

Cannibal Holocaust (1980)

Cannibal Holocaust a fost atât de realist în prezentarea violenței încât regizorul a fost arestat, suspectând că ar fi filmat crime reale. Acest film urmărește povestea unei echipe de documentariști dispăruți în Amazon și rămâne interzis în multe țări pentru violența sa extremă.