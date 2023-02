Cele mai bune rase de câine pentru copii. Mihai Nae, dresorul câinilor vedetelor, recomandări și sfaturi utile

Cele mai bune rase de câine pentru copii nu sunt mereu cele pe care le aveți în minte. Mihai Nae, cel mai mediatizat dresor din România, ne explică de ce rasele Golden Retriever, Lup elvețian și Cane Corso sunt potrivite unei familii care are copii. De asemenea aflăm ce rase de câini ne putem lua atunci când decidem să avem primul câine.

Cele mai bune rase de câine pentru copii, explicații oferite de dresorul Mihai Nae

Mihai Nae, celebrul dresor al câinilor vedetelor și cântăreț în același timp ne dezvăluie, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, lucruri utile și folositoare despre câinii agresivi și cum ne putem apăra de ei.

Aflăm, de asemenea, care sunt cele mai bune rase de câine pentru copii, de ce trebuie să ducem un câine la dresaj și cât de important este să fim stăpânul unui câine, nu egalul sau.

Mihai Nae își aduce aminte cum a apărut pasiunea pentru muzică, ce sfat important a primit de la prietenul lui Liviu Vârciu și când a fost cel mai dezamăgit în carieră. Aflăm cum copia în liceu celebrul dresor, cât de mult a iubit femeile și ce planuri are pentru 2023.

“Ne putem proteja dacă avem ceva care face zgomot mare sau o geantă pe care să o punem în fața noastră”

În primul rând vreau să te întreb cum ar trebui să ne păzim de câinii agresivi?

– Nu cred că există o rețetă pentru a putea face față unui atac lansat de o haită sau de un singur câine. Unele sfaturi pot fi utile. Ne putem proteja dacă avem ceva care face zgomot mare sau o geantă pe care să o punem în fața noastră. O umbrela deschisă ne poate ajuta foarte mult pentru a ne păzi picioarele timp în care, cu grijă, am putea să ne îndepărtăm de teritoriul câinelui. Important este să nu fugim. Să ne păstrăm calmul. Dar asta e greu. Nu ar trebui să ne antrenăm pentru a cunoaște cum să așa cum ne antrenăm pentru a învăța autoapărare.

Un sfat important: “Trebuie să înveți să îți controlezi câinele și să îi anticipezi reacțiile”

Ce ar trebui să facă stăpânii de câini mai deosebiți cum ar fi Rottweiler, Malinois sau Pitbull?

– Foarte important să înceapă educația între 3 și 4 luni. Câinele trebuie dresat de pui. E important să înveți să îți controlezi câinele și să îi anticipezi reacțiile.

Din experiența ta un câine poate deveni violent din naștere sau devine așa datorită comportamentului stăpânului?

– Bineînțeles că cel care ține capătul lesei joacă un rol extrem de important. Poate fi un om prea blând și să își aleagă o rasă dominantă sau poate fi un om care să instige câinele la violență, iar acesta să devină agresiv pentru a-și mulțumi stăpânul. E important să ne alegem rasa care ni se potrivește. Un câine dintr-o rasă cu potențial genetic agresiv poate să devină dificil și fără să fie instigat la violență. De aceea trebuie să începem să avem un cult în a ne da câinele la ‘școală’.

“Nu cred că un câine nu poate fi recuperat”

Există cazuri în care un câine nu mai poate fi ‘recuperat’? Ce se întâmplă în acest caz?

– Anul trecut am făcut 20 de ani de când lucrez cu câini. Am avut norocul să ajungă la mine mulți câini cu probleme de comportament. Spun că am avut noroc pentru că de la ei am învățat cu adevărat. Anul acesta, deși a început de puțin timp, am avut foarte multe cazuri în care câinii au prezentat probleme comportamentale. Nu cred că un câine nu poate fi recuperat.

Dar dacă totuși un câine nu s-a recuperat există un singur motiv. Stăpânul nu a acordat suficientă răbdare și timp procesului de recuperare. Graba nu duce nicăieri. Nu știu ce se întâmplă cu un câine căruia nu i-a reușit recuperarea. Vreau să nu mă gândesc că rămâne fără cămin sau pățește ceva.

Care sunt primele trei lucruri pe care trebuie să le facă un dresor atunci când îi este solicitat ajutorul?

– Începe cu evaluarea comportamentului respectivului câine pe un teren neutru, continuă cu evaluarea pe teritoriu acestuia și duce o discuție lungă cu stăpânul pentru a-i cunoaște istoricul câinelui.

Cele mai bune rase de câine pentru copii: “Golden Retriver, Lup elvețian sau chiar Cane Corso”

Ce rasă de câine ar fi bine să ne luăm, dacă avem copii?

– Este importantă vârsta copilului însă eu cred că un Golden Retriver, Lup elvețian sau chiar Cane Corso sunt rase care nu ar ridica probleme. Clasicul Ciobănesc german este și el alegere bună. Dintre rasele mici, Shitzu ar fi cea mai bună rasă.

Vedete și câinii lor: “Un exemplu este Pepe care aleargă alături de Gitano zilnic prin pădure”

Cum este să lucrezi cu câinii vedetelor? Dar cu stăpânii lor?

– Am avut înțelepciunea să aleg cu cine să lucrez. Cei lângă care am rămas sunt oameni deosebiți care merită să aibă animale. Își iubesc câinii și, în limita timpului, chiar se implică având activități cu aceștia. Un exemplu este care se știe că alerga alături de Gitano zilnic prin pădure.

Greșeli frecvente: “Câinele nu are nevoie de un smiorcăit, are nevoie de un stăpân”

Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac stăpânii de animale?

– În primul rând uită că animalul lor este un ‘animal’. Se comportă cu el ca și cum ar fi un copil. Asta în lumea câinilor poate însemna semn de vulnerabilitate. Câinele nu are nevoie de un smiorcăit. Are nevoie de un coordonator, de un stăpân. Nu ești stăpânul lui, devine el stăpânul tău. Te trage în lesă? Te plimbă el pe tine nu tu pe el. Neînceperea dresajului la vârstă corectă poate declanșa un conflict între câine și stăpân.

Ce rase de câine sunt bune pentru copii. Amintiri din copilărie

Cum a fost copilăria ta? Ai fost înconjurat de animale?

– Am avut o copilărie frumoasă. Eram înconjurat de toți maidanezii. Se țineau după mine și mă păzeau. Acum realizez ce periculoși erau. Am luptat mult ca bunica mea să accepte câine în casă. Cu încăpățânarea caracteristică l-am obținut la 11 ani pe Rex. Acesta era un Ciobănesc German deosebit. A fost ‘cobai’ la vremea aceea. Cu el am descoperit plăcerea de a comunica cu câinii și a folosi asta pentru a îi ajută pe aceștia să rămână în familiile alături de care au crescut.

“Antrenamentele cu câini și muzica mă țineau ocupat”

Cum erai în perioada liceului?

– Niciodată timid. Cam prea impulsiv aș spune. Eram foarte ocupat. Antrenamentele cu câini și muzica mă țineau ocupat. Cred că orgoliul m-a ajutat să mă formez. Niciodată obraznic. Am pus mereu accent pe respect și seriozitate. Totuși puțin prea justițiar. Nici acum nu m-am schimbat.

Ai copiat vreodată la vreun examen?

– Da. La toate. Aveam o capacitate fantastică de a găsi soluții încât să ies cu fruntea sus. Aveam doar câini și muzica în cap. Îmi reușeau atât de bine toate încât eram fruntaş. Medii destul de mari pentru câtă atenție dădeam examenelor.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

– Grea întrebare. Nu știu dacă am fost îndrăgostit. Cred că mi-au plăcut multe fete. Acest defect a persistat și înaintând în vârstă. Cred că mi-au plăcut multe doamne. Am fost și un norocos. Nu știu să fi fost refuzat de vreo fată, respectiv femeie, vreodată. Cred că ar fi fost dramatic. Sunt un tip dificil în general. Uneori chiar greu de suportat. Am certitudinea că cel mai mare defect al meu a fost pasiunea pentru ‘nou’, în ceea ce privește sexul frumos. Destule relații și de două ori însurat. Am avut ceva energie.

Despre relații: “Dacă nu o înșelam eu, sigur o făcea ea”

Care a fost cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o într-o relație?

– Nu cred că am gafat. Cred că am dat fiecăreia ce merită. Nu regret nimic din ce am făcut. Chiar dacă am înșelat vreodată femeia cu care eram. Dacă nu o înșelam eu, sigur o făcea ea. Întotdeauna am căutat într-o femeie ceva ce greu găsești și acum. Să fie o ‘doamnă’ în adevăratul sens al cuvântului. O astfel de femeie îți impune seriozitate, îți arată mister și zâmbește într-un fel aparte. Iar când râde sau se supără, o face cu stil. Niciodată nu am fost părăsit.

Tu ai făcut în primul rând școală de muzică. De ce te-ai apucat și de dresaj?

– Am fost atras de ambele în aceeași măsură. Tot ce am făcut a fost din plăcere. Fac puține lucruri dar tot ce fac, din plăcere fac. Muzica îmi este ca o soră, iar școala de dresaj îmi este precum un copil pe care l-am crescut și acum este olimpic. Tot ce fac, fac din iubire. Cânt despre iubire și dresez din pasiune și cu pasiune.

“Când cânți, de obicei cânți despre iubire”

Iar cu muzica te naști. Vine din tine. Când cânți, de obicei cânți despre iubire. Tot femeia este cea care pune farmec în glas și aduce inspirație în vers. Cel mai probabil este modul meu de a mă exprima.

“Am jurat că voi lupta să ajung să cânt doar ce îmi place”

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil dar de neuitat?

– Am avut parte cam de tot felul de momente, dar unul a contat mai mult. Cântam la un eveniment coveruri și a venit la mine un bărbat în timp ce cântam să îmi spună că eu cânt foarte bine, însă ar vrea să îi explic ce muzică e asta. Eu cântam piese de la Elvis Presley, Rod Stewart, Phil Collins. Îmi aduc aminte că aveam calendarul plin cu cântări. În acea seară le-am donat pe toate unui coleg și am jurat că voi lupta să ajung să cânt doar ce îmi place, indiferent dacă este la modă sau nu. Și am reușit.

După tine, ce-i lipsește industriei muzicale românești?

– În primul rând, cultura muzicală. Nu ai cum să nu cunoști istoria monștrilor muzicieni care și-au lăsat amprenta pe tot mapamondul și să te numești muzician. Să nu cunoști ce înseamnă Eagles sau ce a fost la bază Phil Collins. Să nu îi asculți pe aceștia și să te numești muzician e ca și cum ți-ai cumpără o minge și ai avea pretenția să te numești fotbalist.

Mai ști când ai câștigat primii bani și pe ce i-ai cheltuit?

– La vârsta de 15 ani. Sume mici, dar pentru 15 ani era suficient și asta mă făcea foarte mândru. Cred că i-am cheltuit pe tot felul de accesorii pentru dresaj. Au trecut 20 de ani. Dar la cum îmi amintesc, așa cred.

Cel mai greu moment: “A murit bunica mea care m-a crescut și la 9 zile a murit și câinele meu”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, ce ai simțit?

– Au fost două momente grele în viața mea. Primul a fost când a murit bunica mea care m-a crescut și la 9 zile a murit și câinele meu. Al doilea moment a fost când a murit puiul câinelui meu. Eu i-am avut pe amândoi. Unul era câine actor și celălalt a fost câine de serviciu utilitar. A fost cumplit.

Dacă ai putea da timpul înapoi, ce greșeală nu ai mai repeta?

– Nu am făcut greșeli. Nu aș schimba nimic. Nu am avut vicii. Fumatul, șampania de revelion, drogurile nu au existat pentru mine. Nu am băut în viața mea o bere. Sunt foarte mulțumit de tot ce am realizat. Am făcut singur și cu ajutorul oamenilor care îmi sunt prieteni și asta deoarece au văzut în mine un om cinstit. Sunt sigur de asta. Nu sunt lingușitor, nu sunt mieros. Sunt serios, grăbit, agitat și mai ales loial. Nu uit niciodată de unde am plecat.

“Liviu Varciu mi-a zis că, dacă nu sunt pregătit pentru asta, nu are rost să continui”

Când ai fost cel mai dezamăgit în cariera ta?

– Când am început, ca orice persoană care are vizibilitate în media, să am hate de la persoane care nu mă cunosc. Îmi aduc aminte că bunul meu prieten mi-a zis că, dacă nu sunt pregătit pentru asta, nu are rost să continui.

Ce ai face dacă ai fi, pentru o zi, președintele țării?

– Aș da o lege prin care toți puturoșii țării să facă închisoare 6 luni dacă nu vor să se ducă la muncă. Cel mai probabil i-aș pedepsi serios pe cei care își bat joc de animale. Știu nu sună bine dar asta am simțit acum.

Ce planuri ai pentru 2023?

– Scot o piesă nouă. O piesă compusă de mine și de Vladuț Andrinoiu. Sunt entuziasmat de acest proiect și știu sigur că nu voi greși.