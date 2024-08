Cele mai bune sfaturi pentru o sănătate de fier. Niciodată nu vei mai avea probleme. Mihai Voropchievici anunță ce trebuie să porți

Maestrul astrelor, Mihai Voropchievici are o surpriză, în premieră, pentru cititorii FANATIK. Aceasta vorbește despre un talisman cu o forță extraordinară asupra oamenilor, care trebuie folosit ori de câte ori starea de sănătate este precară.

Portă-l și te va feri de probleme de sănătate!

Apropo de recomandările zilelor acestea, , astrologul ne învață cum putem face un talisman ajutător atunci când ne dorim o sănătate de fier. Pentru a nu vă mai ține în suspans, Mihai Voropchievici ne explică beneficiile Talismanului Abracadabra.

Vă amintiți în copilărie când mergeați la circ?! Venea scamatorul și spunea: ”Abracadabra” și urma ceva interesant. Întotdeauna după enunțarea cuvântului Abracadabra apărea un porumbel, un măr sau o sumă de bani. Făcea în așa fel încât totul să fie extrem de interesant.

Așadar, vom lua o coală de hârtie și un obiect de scris. Vom nota pentru început cuvântul cu litere mari și mai distanțat. Să arate cam așa A B R A C A D A B R A. În momentul când scrieți aceste litere, în gând spuneți: ”Starea mea de sănătate se îmbunătățește”!

Apoi, coboram sub primul cuvânt scris și notăm A B R A C A D A B R. Adică, sub fiecare cuvânt, tăiem ultima literă. Am tăiat ”A”, rămânând ce vedeți scris mai sus. Spunem din nou: ”Suntem sănătoși”! Mai coborâm un rând și iar notăm, A B R A C A D A B. Și tot așa până ajungem în final să rămână doar litera ”A”.

A B R A C A D A B R A

A B R A C A D A B R

A B R A C A D A B

A B R A C A D A

A B R A C A D

A B R A C A

A B R A C

A B R A

A B R

A B

A.

Deci, pe prima coloană dacă urmăriți aveți litera ”A”, de sus până jos. Pe următoarea ”B”. Este foarte simplu ce aveți de făcut, nu este deloc complicat.

Talismanul care te va proteja, făcut chiar de tine acasă

De reținut este că atunci când așterneți literele pe foaie trebuie să vă gândiți și să repetați: ”Sunt sănătos”, ”Sunt bine”, ”Sunt din ce în ce mai bine”! Folosiți ce doriți dumneavoastră, nu este o expresie bătută în cuie. Totul este ca în subconștientul dumneavoastră să intre acest cuvând magic, cu o forță nebănuită și care, până terminați să scrieți tot pe pagină, va face ca .

Puteți repeta acest exercițiu de trei ori pe zi, mai mult sau mai puțin, în funcție de timpul disponibil. Întotdeauna, însă, când starea de sănătate este mai deficitară, ne facem timp să ne odihnim, să ne revenim și ne putem face timp și pentru acest talisman.

Mai există și varianta de a lua o bucată de carton nu foarte mare, ci de mărime mică, de 3 pe 3 centimentri. Puteți scrie exact ce am spus mai sus, cuvintele în forma Abracadabra. Realizați o gaură undeva la mijlocul talismanului, ca să fie drept, și purtați-l asupra dumneavoastră la gât, pe toată perioada stării precare de sănătate. Veți vedea o schimbare uluitoare. Veți simți cum vă reveniți încet, încet. Îl purtați atâta timp cât aveți nevoie.

Dacă nu aveți un alt talisman pe care să îl purtați zilnic, puteți face din acesta unul. Singurul amendament este că, seara, ar trebui să îl dați de la gât să nu vă incomodeze pe parcursul somnului de noapte. Simplu și eficient. Să aveți parte de sănătate!