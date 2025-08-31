Cele mai dure înfrângeri în cupele europene ale echipelor româneşti: “Opt bucăţi ne-a dat echipa de acum a lui Edi Iordănescu! Toate s-au dat în ultima repriză a dublei”

Fotbalul românesc ne-a adus atât satisfacții, cât și seri de coșmar în cupele europene. a răscolit în memoria lui Andrei Vochin, care a povestit despre cele mai dure înfrângeri suferite de echipele noastre pe plan extern.

Cine sunt echipele românești cu cele mai dure eșecuri în cupele europene

România a trimis pe parcursul timpului multe echipe în cupele europene. Unele au avut rezultate excepționale, în timp ce altele s-au întors după rușini istorice, ale căror răni nu s-au vindecat nici măcar în prezent.

Andrei Vochin a povestit cum UTA a încasat 8 goluri într-o singură repriză de la Legia Varșovia, actuala echipă a lui Edi Iordănescu, . De asemenea, oficialul FRF a amintit de o altă înfrângere cu 8 goluri, însă a celor de la Steagul Roșu Brașov.

„S-a hotărât că este inadmisibil așa ceva, iar echipa să nu mai joace un an în cupele europene!”

„Un 8-0 în 1970, în sezonul acela, între Legia Varșovia și UTA. Echipa de azi a lui Edi Iordănescu i-a dat 8 bucăți, iar toate aceste goluri au fost marcate în ultima repriză a dublei. La Arad, UTA a deschis scorul la începutul meciului și se credea că va face un rezultat mare. UTA nu avea experiență internațională, câștigase titlul și cred că era la prima participare în cupele europene. Au pierdut la Arad cu 2-1 și au plecat la Varșovia să schimbe soarta calificării. În prima repriză a fost 0-0, cu ocazii ale celor de la UTA, iar în a doua repriză a luat 8 goluri.

Florian Dumitrescu, după ani și ani, povestește că la pauza meciului, încercând să ranforseze jucătorii de la UTA, medicul le-a dat niște pastile crezând că sunt energizante. Se pare că le-a dat pastilele greșite și jucătorii au căzut total, nu au înțeles, nu și-au putut explica. Florian Dumitrescu a pus totul pe seama pastilelor.

„Peste două săptămâni a venit Hamburgul și le-a dat cu terenul în cap!”

Au venit în țară, iar la București s-a hotărât că este inadmisibil așa ceva, iar echipa să nu mai joace un an în cupele europene. Sezonul următor, 1970/1971, UTA a câștigat din nou titlul. Dacă se țineau de cuvânt, UTA nu mai ajungea să joace cu Feyenoord Rotterdam. Dacă nu îi lăsau să joace, nu mai făcea istoria bună, ei ajungând să elimine Feyenoord.

Alt 8-0 celebru este înregistrat de Steagul Roșu Brașov, cu Hamburg. A venit după ce Steagul Roșu reușise o remontada, pe care nu cred că am mai întâlnit-o în fotbalul nostru. Căzuse cu Beșiktaș, iar la Istanbul fusese 2-0. La Brașov a fost 0-0 până în minutul 87, a dat gol Cadar, în minutul 89 a marcat Șerbănoiu și la 2-2 la general se așteptau la prelungiri. Țopescu pe comentariu a spus că mai este un minut și că să forțeze și au forțat și a mai dat Șerbănoiu încă un gol. Peste două săptămâni a venit Hamburgul și le-a dat cu terenul în cap”, a povestit Andrei Vochin la „Oldies but Goldies”.

Cele mai drastice înfrângeri ale echipelor românești în cupele europene:

TDNA Sofia – Dinamo 8-1 (21-10-1956 – CCE)

Legia Varșovia – UTA 8-0 (01-10-1969 – CCE)

Arsenal – Dinamo Bacău 7-1 (18-03-1970 – Cupa Orașelor Târguri)

Hamburg – Steagul Roșu Brașov 8-0 (23-10-1974 – Cupa UEFA)

Sporting Lisabona – Poli Timișoara 7-0 (24-10-1990 – Cupa UEFA)

Celta Vigo – FC Argeș 7-0 (29-08-1998 – Cupa UEFA)

Hacken – CFR Cluj 7-2 (21-08-2025 – Conference League)

