Sport

Cele mai dure înfrângeri în cupele europene ale echipelor româneşti: “Opt bucăţi ne-a dat echipa de acum a lui Edi Iordănescu! Toate s-au dat în ultima repriză a dublei”

Istoria fotbalului românesc conține și rezultate mari, dar și umilințe crunte. Cine sunt echipele care au înregistrat cele mai dure înfrângeri în cupele europene.
Mihai Dragomir
31.08.2025 | 15:30
Cele mai dure infrangeri in cupele europene ale echipelor romanesti Opt bucati nea dat echipa de acum a lui Edi Iordanescu Toate sau dat in ultima repriza a dublei
EXCLUSIV FANATIK
Rezultatele care nu fac cinste României în cupele europene. Cele mai drastice eșecuri suferite de echipele noastre. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Fotbalul românesc ne-a adus atât satisfacții, cât și seri de coșmar în cupele europene. Umilința suferită de CFR Cluj cu 2-7 contra Hacken în manșa tur din play-off-ul de calificare UEFA Conference League a răscolit în memoria lui Andrei Vochin, care a povestit despre cele mai dure înfrângeri suferite de echipele noastre pe plan extern.

ADVERTISEMENT

Cine sunt echipele românești cu cele mai dure eșecuri în cupele europene

România a trimis pe parcursul timpului multe echipe în cupele europene. Unele au avut rezultate excepționale, în timp ce altele s-au întors după rușini istorice, ale căror răni nu s-au vindecat nici măcar în prezent.

Andrei Vochin a povestit cum UTA a încasat 8 goluri într-o singură repriză de la Legia Varșovia, actuala echipă a lui Edi Iordănescu, cel care a oferit un interviu tare pentru FANATIK chiar la prezentarea sa oficială. De asemenea, oficialul FRF a amintit de o altă înfrângere cu 8 goluri, însă a celor de la Steagul Roșu Brașov.

ADVERTISEMENT

„S-a hotărât că este inadmisibil așa ceva, iar echipa să nu mai joace un an în cupele europene!”

Un 8-0 în 1970, în sezonul acela, între Legia Varșovia și UTA. Echipa de azi a lui Edi Iordănescu i-a dat 8 bucăți, iar toate aceste goluri au fost marcate în ultima repriză a dublei. La Arad, UTA a deschis scorul la începutul meciului și se credea că va face un rezultat mare. UTA nu avea experiență internațională, câștigase titlul și cred că era la prima participare în cupele europene. Au pierdut la Arad cu 2-1 și au plecat la Varșovia să schimbe soarta calificării. În prima repriză a fost 0-0, cu ocazii ale celor de la UTA, iar în a doua repriză a luat 8 goluri.

Florian Dumitrescu, după ani și ani, povestește că la pauza meciului, încercând să ranforseze jucătorii de la UTA, medicul le-a dat niște pastile crezând că sunt energizante. Se pare că le-a dat pastilele greșite și jucătorii au căzut total, nu au înțeles, nu și-au putut explica. Florian Dumitrescu a pus totul pe seama pastilelor.

ADVERTISEMENT
SONDAJ Bucureștenii ar vota tot edilii de sector pentru Primăria Capitalei. Care e...
Digi24.ro
SONDAJ Bucureștenii ar vota tot edilii de sector pentru Primăria Capitalei. Care e cea mai importantă problemă a orașului

„Peste două săptămâni a venit Hamburgul și le-a dat cu terenul în cap!”

Au venit în țară, iar la București s-a hotărât că este inadmisibil așa ceva, iar echipa să nu mai joace un an în cupele europene. Sezonul următor, 1970/1971, UTA a câștigat din nou titlul. Dacă se țineau de cuvânt, UTA nu mai ajungea să joace cu Feyenoord Rotterdam. Dacă nu îi lăsau să joace, nu mai făcea istoria bună, ei ajungând să elimine Feyenoord.

ADVERTISEMENT
”Să oprească tot. Mulți vor muri”. N-au ținut cont și a apărut bilanțul,...
Digisport.ro
”Să oprească tot. Mulți vor muri”. N-au ținut cont și a apărut bilanțul, iar acum a fost cerută o măsură radicală

Alt 8-0 celebru este înregistrat de Steagul Roșu Brașov, cu Hamburg. A venit după ce Steagul Roșu reușise o remontada, pe care nu cred că am mai întâlnit-o în fotbalul nostru. Căzuse cu Beșiktaș, iar la Istanbul fusese 2-0. La Brașov a fost 0-0 până în minutul 87, a dat gol Cadar, în minutul 89 a marcat Șerbănoiu și la 2-2 la general se așteptau la prelungiri. Țopescu pe comentariu a spus că mai este un minut și că să forțeze și au forțat și a mai dat Șerbănoiu încă un gol. Peste două săptămâni a venit Hamburgul și le-a dat cu terenul în cap”, a povestit Andrei Vochin la „Oldies but Goldies”.

Cele mai drastice înfrângeri ale echipelor românești în cupele europene:

  • TDNA Sofia – Dinamo 8-1 (21-10-1956 – CCE)
  • Legia Varșovia – UTA 8-0 (01-10-1969 – CCE)
  • Arsenal – Dinamo Bacău 7-1 (18-03-1970 – Cupa Orașelor Târguri)
  • Hamburg – Steagul Roșu Brașov 8-0 (23-10-1974 – Cupa UEFA)
  • Sporting Lisabona – Poli Timișoara 7-0 (24-10-1990 – Cupa UEFA)
  • Celta Vigo – FC Argeș 7-0 (29-08-1998 – Cupa UEFA)
  • Hacken – CFR Cluj 7-2 (21-08-2025 – Conference League)
ADVERTISEMENT

Cele mai dure înfrângeri în cupele europene ale echipelor româneşti

Gigi Becali, îngrijorat înainte de CFR Cluj – FCSB: “E deja groasă treaba!...
Fanatik
Gigi Becali, îngrijorat înainte de CFR Cluj – FCSB: “E deja groasă treaba! Nu mai e de glumă”. Ce a discutat cu Neluţu Varga: “E foarte supărat!”
Moment extrem de emoționant pentru Gică Hagi! „Regele” s-a întors în locul în...
Fanatik
Moment extrem de emoționant pentru Gică Hagi! „Regele” s-a întors în locul în care legenda lui a început. Foto
Live Video SuperLiga, etapa 8. FC Argeș – Metaloglobus, ora 16:00. Cum arată...
Fanatik
Live Video SuperLiga, etapa 8. FC Argeș – Metaloglobus, ora 16:00. Cum arată echipele de start
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Breaking news! Gabi Tamaș a rupt tăcerea după ce s-ar fi luat la...
iamsport.ro
Breaking news! Gabi Tamaș a rupt tăcerea după ce s-ar fi luat la bătaie cu un bodyguard și ar fi fost 'aruncat în stradă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!