Cele mai emoționante imagini pe care le-a oferit pandemia de coronavirus! Cum ne-a schimbat COVID-19 întreaga viață

Un virus plecat din îndepărtata Chină a schimbat din temelii întreaga planetă. Cu toții am avut nevoie de o redefinire, de ceva mai multă răbdare și un plus de curaj. Din nefericire, mulți dintre noi am pierdut și pe cineva drag din cauza COVID-19.

Astfel, dacă la început virusul era undeva departe, acum aproape că nu mai există persoană care să nu îți spună că a fost nevoită să-și ia la revedere pentru totdeauna de la un amic sau de la o rudă.

Cele mai emoționante imagini pe care le-a oferit pandemia de COVID-19!

Cu toate acestea, într-o mare de întrebări și incertitudini, omenirea a oferit și câteva răspunsuri aparte, câteva imagini care au însoțit drumul spre izbăvire.

De la curcubeele desenate de cei mici și nu numai la ferestre până la bisericile înțesate de fotografii, mai multe fotografii au arătat cum lumea se poate schimba într-o clipă.

Deocamdată nimeni nu e vinovat și soluții par a fi puține. Lumea a strâns în jurul vaccinului, însă nu toți au fost de acord cu această salvare.

România s-a rupt și mai mult în două părți și traversează un val patru înfiorător. Valul 1 a adus și o carantină înfiorătoare în întreaga lume. Multe cafenele și restaurante au fost forțate să închidă pentru a stopa răspândirea virusului. Decupajele de hârtie ale clienților au fost așezate la mesele din cafeneaua Eltana din Seattle, Washington.

Fără oameni care să umple stranele, mai mulți preoți au pus pe scaune imagini ale enoriașilor. Chipurile oamenilor au fost așezate cu drag și grijă în diferite biserici, în timp ce slujbele au fost transmise în direct la televizor.

Clădirile din întreaga lume s-au transformat în spitale și morgi improvizate și au oferit o capacitate suplimentară în timpul pandemiei. În țara noastră au apărut peste noapte mai multe , însă multe dintre ele s-au dovedit a fi nefuncționale.

Au trecut câteva luni, dar nimeni nu poate uita de panica instaurată în debutul pandemiei. Lumea s-a speriat că nu vor mai exista produse și oamenii au încercat să-și facă provizii pentru o perioadă cât mai îndelungată.

, deși acesta a fost la liber. A urmat un al patrulea val înspăimântător cu mii de decese și zeci de mii de cazuri raportate zilnic.

Mesajele de speranță s-au răspândit în întreaga lume. Curcubeul a plecat prima oară din Italia, dar exemplul a apărut la ferestrele din mai multe țări. A devenit un semn internațional și lumea a așteptat o rază de soare dintr-un tumult de nedescris.

Din nefericire de la începutul pandemiei aproape cinci milioane de oameni și-au pierdut viața. De altfel, în ultimele 24 de ore nu mai puțin de 43 de mii de oameni au decedat. Peste 242 de milioane de persoane s-au infectat cu COVID-19.

În România au fost înregistrate 1.519.532 de cazuri de infectare cu noul coronavirus dintre care 6.597 sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

În ultimele 24 de ore statisticile au prezentat 16.110 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2. Peste 3.000 au fost raportați în Bucureşti, cel mai mare oraș al țării. Din păcate, Grupul de Comunicare Strategică a anunțat și 448 decese. Aproape 20.000 de pacienţi cu COVID-19 sunt internaţi în spital, 1.815 fiind la ATI. De asemenea, din totalul pacienţilor internaţi, 476 sunt copii, iar 45 dintre ei la ATI.