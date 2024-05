Cele mai emoționante reacții după meciul de retragere al Generației de Aur: „Cred că și vouă v-a plăcut, nu?“

Generația de Aur a avut ultima reprezentație pe gazonul Arenei Naționale, împotriva unei selecționate internaționale, cu multe staruri. Hagi & Co. au făcut show, sub privirile unui .

Florin Prunea, enzutiasmat după meci

Florin Prunea s-a arătat extrem de entuziasmat de meci, în care și-a lăudat colegii și adversarii. Portarul a avut o serie de parade impresionante, mai ales cea împotriva elenului Karagounis.

ADVERTISEMENT

„Costel Gâlcă, părerea mea că o repriză merge. Pentru unii e cu pianul, pentru alții e cu sapa, cum spunem noi românii. Cred că și vouă v-a plăcut, nu? A fost o seară extraordinară, care va rămâne în istorie și în care ne-am simțit extraordinar. S-a văzut că atunci când suntem uniți și suntem cu toții, suntem mai puternici.

Noi vorbim cu el, copilul nostru (n.r. fiul lui Didi Prodan), îmi pare rău.. că e fratele nostru, Didi. Cu siguranță s-a uitat la noi și când i-au scandat suporterii numele, plângea. Avem o generație bună, este momentul lor, sper că au învățat ceva în seara asta și la ei a fost frumos. S-au calificat, lumea e alături de ei, toți suntem alături de ei.

ADVERTISEMENT

Plângem, că asta este. Karagounis, i-am zis ‘Dă-i, băi, fratele meu’. Incredibil. L-ați văzut pe Mourinho? Un antrenor atât de mare, nu îi place să piardă nici la amicale. A fost la noi în vestiar și a ținut un discurs. Ne-a luat pe fiecare în parte și ne-a spus cât de mari am fost. A fost un discurs de câteva minute.

Culmea, motivațional pentru noi, după am început să țipăm ‘Pe ei, hai pe ei, acum’. (n.r. despre barajul U Craiova – U Cluj) Sunt apropiat de amandouă echipele, fiind și fost jucător al Universității și fost jucător al U Cluj. Felicit conducătorilor că le-au permis celor doi antrenori să-și facă datoria. Mâine își vor face datoria. Joacă pentru un obiectiv major, și Costel și Ioan-Ovidiu“, a spus Florin Prunea.

ADVERTISEMENT

Ilie Dumitrescu, laudativ la adresa colegilor

Ilie Dumitrescu a avut un discurs mai modest, dar extrem de laudativ la adresa anumitor foști „tricolori“. „Sir“ l-a lăudat și pe Dan Petrescu, cel cu care a fost certat o perioadă lungă de timp.

„Sunt fericit că am putut să fac și eu figurație. Am mers și eu pe teren puțin. Sunt fericit că am jucat. Turul de onoare nu e greu, e greu să îl ai pe Maicon și Karagounis. Cred că și cu vreo 10-12 ani mai tineri ca noi. Pandev a jucat turneul final aici, în pandemie.

ADVERTISEMENT

A fost un moment special, vreau să le mulțumesc asistenței, celor care au venit la stadion. Pentru noi au un respect necondiționat. Hagi este rar. Este, din punctul meu de vedere, cel mai bun jucător din istoria fotbalului românesc. S-a văzut și la vârstă lui și cu câteva kilograme în plus, e unic.

Belo, Munteanu, a fost singur în partea stânga, n-am coborât niciodată, era mereu 2 contra 1 la e acolo. S-a descurcat foarte bine Dorinel Munteanu, Belo, băiatul lui Didi Prodan, Petrescu. Accidental am fost la aceeași masă și am întrebat câteva lucruri interesante pe care le-am analizat la emisiune“, a spus Ilie Dumitrescu.

Ionuț Lupescu, emoționat de atmosferă

„Sincer, am fost emoționat. Când am văzut atâta lume și că lumea ne iubește. Cred că e prima oară când e sold out acest stadion. Spune totul, trebuie să le mulțumim. Chiar dacă cei care au venit au fost mai tineri ca noi, am vrut să câștigăm, să rămânem în amintirea suporterilor.

Am crezut că multă lume va fi din generația noastră, dar am văzut mulți copii. S-a transmis foarte mult din tată în fiu ce s-a întâmplat acum 30 de ani. Ne bucurăm că a fost atâta lume.

Pentru noi, e greu de exprimat, dar au fost momente în care poate n-am arătat, dar am fost emoționați. Eu sunt impresionat când pot să joc cu colegii mei. Consider că atunci când suntem împreună e greu să ne bată cineva“, a spus Ionuț Lupescu.

Belodedici își „caută“ echipă

„Normal că m-ar lua dacă aș avea 21-22. Acum, știți care e problema, postul meu s-a desființat. Trebuie să îmi caut alt post. Ne-a spus nea Puiu tot, tot. Atacanții nu prea respectă regulile, noi apărătorii trebuie să le respectăm.

Dacă nu le respectăm, e grav. Am câștigat, niciodată nu țineam minte scorul, 3-2. Golurile lui Costel și al lui Panduru au fost frumoase. Sunt mai tineri și e mai ușor..“, a spus Miodrag Belodedici.

Basarab Panduru, gol de excepție

, după un șut de la marginea careului care a atins plasa porții. „Pandi“ a recunoscut că a avut emoții, totul datorită atmosferei de gală de pe Arena Națională.

„Poate și în prima fază puteam să dau gol, dar mă uităm la minge să nu dau pe lângă ea. Greu, ne-am antrenat, ne-am pregătit, dar n-are nicio treabă ce facem la antrenament. Alergare pe teren, pe bandă, e alta, dar pe teren.. Emoții, am avut înainte de meci, că s-a creat o emulație. A fost o mare nebunie, normal că am avut emoție. O mare nebunie. N-ai ce să discuți“, a spus Basarab Panduru.