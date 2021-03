Cele mai frumoase amintiri ale Universității Craiova în Cupa României. De la Cîrțu, Donose și Ungureanu, la Mateiu și Bancu

Universitatea Craiova s-a calificat în semifinalele Cupei României după victoria contra Chindiei, scor 1-0, iar oltenii visează la un nou trofeu în competiția surprizelor. Pentru mai mulți componenți ai lotului antrenat de Marinos Ouzounidis ar fi al doilea, după cel obținut în 2018.

Modelul pentru orice tânără generație care se naște pe Ion Oblemenco este Craiova Maxima, condusă magistral de Ilie Balaci. Spre nu mai puțin de patru victorii în Cupa României (1977, 1978, 1980, 1981).

Sorin Cîrțu, Costică Donose și Nicolae Ungureanu, trei componenți de marcă ai Craiovei Maxima, au oferit un interviu de colecție pentru FRF TV. Au vorbit despre amintirile din finalele de Cupa României, competiție pe care au iubit-o cu toată ființa.

Sorin Cîrțu, patru cupe ca antrenor și una ca jucător. Amintiri pentru o viață din finalele contra Stelei

Sorin Cîrțu a câștigat cinci Cupe ale României cu Universitatea Craiova. Patru din postura de antrenor, dar și una ca antrenor, în 1991. Atât cea mai frumoasă amintire, cât și cea mai dureroasă, vin din finale disputate împotriva Stelei. Primul trofeu a fost în 1977, contra unei super echipe cu Iordănescu și Dumitru. “Militarii” și-au luat revanșa în 1985, cu o dublă a lui Pițurcă.

“Cupa României chiar mi-a priit, m-am simțit foarte bine. Finala câștigată cu Steaua în 1977 a reprezentat un prim trofeu al unei generații care se anunța fantastice. Balaci a fost cel mai bun om al finalei. El a deschis scorul, iar apoi a avut o acțiune la faza la care am înscris eu. Super partidă.

În 1985 a fost din nou cu Steaua, au avut ei 1-0 cu gol Pițurcă. Noi am egalat, dar pe urmă a marcat din nou Pițurcă și am pierdut. Am jucat în 10, a fost o înfrângere care ne-a durut”, a povestit Cîrțu pentru FRF TV.

Sorin Cîrțu a disputat trei finale de cupă și ca antrenor. A câștigat doar una dintre ele, chiar cu Știința. Eșecul de pe banca Rapidului, cu Petrolul, la lovituri de departajare, rămâne cu siguranță o mare durere în sufletul lui “Sorinaccio”.

“Ca antrenor am trei finale. Una în 90-91, când am ieșit și campion. În finală cu Bacăul. Nu am stat pe bancă pentru că eram suspendat. Am câștigat cu 2-1. A fost o altă finală cu Rapid, pierdută cu Petrolul la penalty-uri. Și încă una la Galați, ne-a bătut Dinamo cu 3-0”, a mai spus Cîrțu.

Donose a deschis seria de cupe cu un trofeu la Râmnicu Vâlcea. Ungureanu își amintește de fanii olteni

Costică Donose a câștigat prima Cupa a României cu Chimia Râmnicu Vâlcea, în 1973. A jucat acolo în timp ce își făcea stagiul militar. O performanță uimitoare la acea vreme, cu o echipă care nu obișnuia să lupte pentru trofee. Au urmat, desigur, cele patru cupe câștigate cu “Craiova Maxima”. Și pentru el, cea mai frumoasă amintire rămâne finala din 1977, contra Stelei. Când a și provocat eliminarea lui Ștefan Sameș, pe final de meci.

“La Vâlcea am jucat pe parcurs contra lui FC Argeș, cu Dobrin. Pentru ca finala să o câștigăm cu Constructorul Galați, din Divizia C. De asta este frumoasă Cupa României, sunt rezultate imprevizibile.

Cel cu Steaua, la București, pe Republicii, este cel mai drag trofeu. Jucau Iordănescu, Dumitru, Sameș, Vigu. Echipa aia bună a Stelei. Sameș a încercat să mă deposedeze, l-am driblat și mi-a dat un șut în fund. I-a dat roșu și a rămas 2-1″, a rememorat Donose pentru sursa citată.

Nicolae Ungureanu a câștigat și el cinci Cupe ale României. Patru cu Universitatea Craiova și una cu Steaua. Și nu poate uita bucuria fanilor după finalele câștigate.

“Nici nu ajungeam în Craiova și ne opreau suporterii. Pe la Slatina, la Balș. Iar în Craiova, fiecare până la casa lui, făceam cât din București până în Dolj. Nu aveai cum să treci de lumea care venea. Era fantastic. Apoi venea lumea la antrenamentele de pe Central”, a declarat Nicolae Ungureanu.

Alexandru Mateiu speră că 2021 va aduce a doua Cupă a României pentru el în tricoul Universității Craiova. Imaginea cu zeci de mii de fani ai Științei în fața lui, după trofeul din 2018, este în continuare în memoria sa.

Nicușor Bancu, de la agonie la extaz în Cupa României. În 2014 s-a accidentat grav, iar în 2018 a luat primul trofeu al carierei

“Niște emoții de nedescris, unice. E primul trofeu pe care l-am luat. Îmi doresc să fie la fel în fiecare an. O mare bucurie când am ridicat trofeul, ceva de nedescris. 100.000 de oameni în centrul orașului, m-am bucurat enorm”, și-a amintit Mateiu.

Primul trofeu pentru Nicușor Bancu a fost Cupa României din 2018. Cu patru ani înainte, aceeași competiție îi aducea cea mai dureroasă amintire. Accidentarea gravă din partida cu Viitorul, după o intrare dură a lui Șeroni.

Până la urmă, modul în care actualul căpitan a luptat pentru succes după acele momente cumplite este și povestea revenirii Universității Craiova în prim-planul fotbalului românesc.

“Cea mai dureroasă amintire a fost acea accidentare în 2014. Dar până la urmă, tot răul spre bine. Am revenit mai puternic, am ajuns și la echipa națională. Mă bucur că am fost inspirat la acea fază să driblez portarul și să înscriu. Un portar foarte bun, Penedo, care era atunci la Dinamo”, a povestit Bancu.