Sport

Cele mai frumoase fane au întors toate privirile la FCSB – Rapid! Galerie foto

Flaviu Popa
24.10.2026 | 21:10
Cele mai frumoase fane au intors toate privirile la FCSB Rapid Galerie foto
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Tot mai multe suportere vin la meciuri - FOTO: Renato Anghelescu - FANATIK
Meciurile din Superliga nu mai sunt o afacere strict „bărbătească”, drept dovadă numărul mare de doamne și domnișoare care vin la stadion pentru a asista la meciuri.
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La derby-ul FCSB – Rapid sunt așteptați peste 35.000 de spectatori, însă mulți dintre fani sunt…fane. Am pregătit o galerie foto cu reprezentantele sexului frumos care și-au însoțit partenerii sau poate au venit cu prietenele pentru a asista la marele meci de pe Arena Națională.

Cele mai frumoase fane surprinse în tribune la derby-ul FCSB – Rapid București

Prezența feminină nu mai este ceva bizar pe arenele românești, în ultimii ani stadioanele fiind vizitate tot mai des de doamne, domnișoare sau familii cu copii mari sau mici. O dovadă că fotbalul românesc face pași siguri spre lumea civilizată, unde stadioanele sunt pline de fani de toate vârstele.

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Derby-ul FCSB – Rapid va bate cu siguranță orice record de audiență cel puțin pentru acest sezon de Superliga. Până acum, niciun meci nu a reușit să aducă la stadion peste 30.000 de suporteri, însă derby-ul FCSB – Rapid așteaptă cel puțin 35.000 de fani în tribune.

După cum se poate vedea în imagini, la meciuri vin și femei cu copii, semn că fotbalul românesc în 2026 se apropie tot mai mult de cel occidental, unde familiile își petrec timpul liber la stadion. Aproximativ 8.000 de suporteri ai Rapidului și-au făcut apariția pe Arena Națională, în timp ce suporterii FCSB au pregătit o scenografie de zile mari.

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Peste 35.000 de fani sunt așteptați la derby-ul dintre FCSB și Rapid București, pe Arena Națională

Până în acest moment, recordul de asistență din Superliga era deținut de meciul Universitatea Craiova – FCSB, la care au asistat 28.000 de oameni. Atunci, bucureștenii au pierdut cu 0-5, însă era înainte de sosirea lui Laurențiu Reghecampf, antrenor care i-a promis lui Gigi Becali 10 victorii consecutive.

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În ultimii ani, de două ori un derby FCSB – Rapid a depășit o audiență de 30.000 de spectatori. Se întâmpla pe 21 decembrie 2025, la FCSB – Rapid 2-1, când la meci asistau 30.903 fani și pe 2 martie 2025, la FCSB – Rapid, când în tribune asistau la partidă 30.823 de spectatori.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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