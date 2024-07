Cele mai frumoase iubite de fotbaliști care vor fi la Berlin pentru Spania – Anglia, finala EURO 2024. Cine domină topul

. FANATIK propune și un altfel de meci înainte de partida de la Berlin, între cele mai frumoase iubite de fotbaliști din cele două naționale.

Spania – Anglia, duelul pe iubite de fotbaliști. Cu cine atacă finala EURO 2024

Spania – Anglia se dipustă pe Olympia Stadion din Berlin, capitala Germaniei. Starurile lui Luis de la Fuente și Gareth Southgate vor avea parte de o susținere importantă din tribune. Neveste, iubite, prietene, toate vor fi prezente pentru a-și susține favoriții. Iată pe cele mai frumoase dintre ele.

ADVERTISEMENT

Annie Kilner – este iubita lui Kyle Walker, unul dintre stâlpii din apărarea lui Gareth Southgate. Cei doi sunt împreună încă de când erau adolescenți, iar fotomodelul din Sheffield a spus că „a fost dragoste la prima vedere”. Annie și Kyle au deja patru copii: Roman (11 ani), Riaan (7 ani), Reign (5 ani) și Rezon, un băiețel născut în luna aprilie a acestui an. Deși relația dintre ei pare excelentă, au apărut zvonuri după ce în tribune la EURO a apărut să îl susțină pe Walker la meciul cu Danemarca fosta sa nevastă cu care are doi copii, Lauryn Goodman.

Tolami Benson – iubita lui Bukayo Saka de mai bine de patru ani, însă relația a fost păstrată destul de privată. Superba negresă a explodat pe Instagram. Influencerița a apărut în tribune la meciurile Angliei de la Campionatul European.

ADVERTISEMENT

Dani Dyer – prietena lui Jarrod Bowen. Vedeta TV în vârstă de 27 de ani a apărut în show-urile ‘Survival Of The Fittes’t și ‘Love Island’. S-a lansat după ce a apărut în două filme: ‘We Still Kil’l și ‘Bonded by Blood 2’. Ulterior a mai apărut în ‘Vendetta’ și ‘Run for Your Wife’, alături de tatăl e faimos. E prietenă cu iubita lui Saka și cu Megan Pickford. Cei doi sunt împreună din 2021, după ce Bowen s-a despărțit de Sammy Kimmence. Dani Dyer și Bowen urmează să aibă gemeni.

Charlotte Trippier – este bineînțeles soția lui Kieran Trippier. Se consideră o familistă convinsă și „o prințesă care și-a găsit prințul”. Bruneta a pus mâna pe jucătorul lui Newcastle de mulți ani. Fundașul dreapta a cerut-o în căsătorie în 2015, iar anul următor au făcut nunta. Au împreună trei copii.

ADVERTISEMENT

Spania contraatacă la „arsenalul” naționalei Angliei în finala EURO 2024

Sara Botello – nevasta lui Aymeric Laporte. Dansatoare, balerină și artistă în show-uri de dans contemporană în turnee prin toată Spania, îl urmează prin toată lumea pe fundașul central al lui Al-Nassr. Superba brunetă în vârstă de 29 de face „naveta” între Bilbao și Riyad. S-au căsătorit în 2023, iar printre invitați s-au numărat și foștii colegi de la Manchester City, Rodri și Erling Haaland. Au doi copii.

Alice Cambello – este soția mult criticatului Alvaro Morata, căpitanul naționalei Spaniei. Superbul model italian face valuri în industria de modă și are propriul lanț de îmbrăcăminte, Akala Studio. E o femeie independentă și și-a deschis și propria linie de make-up: MASQMAI. Are 3,4 milioane de urmăritori pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Tatiana Trouboul – partenera lui David Raya a fost chiar comparată cu Kim Kardashian pentru modul în care arată. Prietena portarului lui Arsenal a lucrat într-un club de noapte. Sunt împreună de mai bine de trei ani însă au făcut publică relația abia acum doi ani. Au tatuaje identice și se feresc să intre în atenția presei.

Sira Martinez – creează tensiune în naționala Spaniei înainte de finala EURO 2024. Fotomodelul a avut o relație între 2020 și 2022 cu Ferran Torres, atacantul Barcelonei, însă acum este împreună cu stoperul Robin Le Normand. Ea practică și călăria și participă la competiții de profesioniști. Este fiica fostului mare fotbalist și actual antrenor, Luis Enrique.

Marea finala a Campionatului European dintre Spania și Anglia are loc pe Olympiaastadion din Berlin, duminică, 14 iulie, de la ora 22:00 și este transmisă în direct de către PRO TV și pe platforma Voyo.