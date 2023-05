Cele mai grele momente din viața Luminiței Anghel. A fost la un pas de moarte: „Salvată în ultimul moment”

Luminița Anghel și-a deschis sufletul și-a vorbit despre cele mai grele momente din viața sa. Artista și-a amintit cum a ajuns la un pas de moarte, dar și cum a fost nevoită să sufere în tăcere după ce și-a pierdut ambii părinți.

Luminița Anghel a acordat recent un interviu în care a dezvăluit cum arată viața sa în ultima perioada. În ciuda faptului că după ce de către psihiatru, vedeta spune că e liniștită.

Artista susține ca pandemia a fost pentru ea o perioadă de odihnă fizică și psihică, în care s-a redescoperit. „Am învățat că mă pot lipsi de foarte multe dintre lucrurile pe care le foloseam înainte de lockdown. A trăi simplu este o adevărată fericire. Am experimentat cântatul din sufragerie și m-am simțit ca în perioada începutului de carieră”, a declarat Luminița Anghel pentru

Timpul petrecut în casă, fără muncă, i-a prins bine, mai ales că venea după una dintre cele mai grele perioade din viața sa. Luminița Anghel a fost la un pas de moarte în anul 2019, când a aflat că suferă de o boală moștenită de la tatăl său.

Artista a vorbit despre acest moment și a recunoscut că a fost cumplit pentru ea. A ajuns la spital în situație critică, iar medicii au făcut tot posibilul pentru a o salva. „În 2019 am trecut printr-o experiență cumplită, fiind, într-adevăr, la un pas de moarte.

Nu am știut până în acel moment că sunt moștenitoarea unei boli pe parte paternă, numită trombofilie. În urma unui cheag de sânge, ignorat în timp și instalat pe piciorul drept, am ajuns în situația critică din care am fost salvată în ultimul moment”, a dezvăluit Luminița Anghel.

Celebritatea a făcut-o să sufere în tăcere

În plus, o altă dramă din viața artistei a fost că și-a pierdut ambii părinți, la distanță de cinci ani. Cântăreața a mărturisit că acelea au fost, de departe, cele mai mari greutăți prin care a trebuit să treacă vreodată.

Suferința a fost cu atât mai mare cu cât pentru că este persoană publică, Luminița Anghel nu și-a permis să le arate oamenilor prin ce trece. Și-a făcut meseria la fel ca înainte, deși doar ea știa ce durere purta în suflet.

„Fară îndoială, cele mai grele momente din viața mea au fost atunci când mi-am pierdut părinții. Pe tatăl meu, imediat după Eurovision, și pe mama mea la cinci ani distanță. Iată aici un dezavantaj mare al celebrității, când nu poți să arăți publicului larg tristețea din suflet”, a adăugat Luminița Anghel pentru sursa citată anterior.