Cele mai grele nume din fotbal pe care le-a cunoscut Giovanni Becali: “Maradona, Cristiano Ronaldo…”. Pe cine știe de la Barcelona și Real Madrid

Prin natura muncii sale de agent de jucători, Giovanni Becali a cunoscut foarte mulți oameni din fotbal. Printre numele uriașe pe care le-a întâlnit s-au numărat Diego Maradona, Cristiano Ronaldo sau președinți celebri de la Real Madrid și Barcelona.

Giovanni Becali a cunoscut cele mai mari nume din fotbalul mondial

Rugat de moderatorul Horia Ivanovici la cea mai nouă ediție a să facă o listă a celor mai importanți oameni din fotbal pe care i-a întâlnit în cariera sa, Ioan Becali a pus pe tapet nume uriașe ale sportului rege.

”Încep cu Maradona. Eram la Napoli, mă duceam la antrenamente. Cristiano Ronaldo, care mi-a scăpat pentru o prostie. Gunter Netzer, Beckenbauer, Felix Magath, Massimo Moratti, care a cumpărat Inter pentru că taică-su a fost patron în anii ’60 când juca cu Dinamo.

Când eu eram copil de mingi la Dinamo, ei jucau cu Inter Milano. Cu Jair, cu Mazzola, cu Facchetti, cu Peiro. Îi știu pe toți, îți spun echipa lui Dinamo: Datcu, Popa, Nelu Nunwailler, Lică Nunwailler, Ștefan sau Ivan în stânga, Petru Emil, Octavian Popescu, în dreapta Pîrcălab, Frățilă, Ene II și Hajdu”, a declarat Becali.

De ce l-a împrumutat cu bani pe celebru Jesus Gil

Impresarul a vorbit la ”DON Giovanni” despre cum l-a ajutat cu bani la cazinou pe Jesus Gil, fostul patron de la Atletico Madrid, și a povestit despre cei doi copii ai excentricului om de afaceri spaniol, decedat în urmă cu mai bine de 20 de ani.

”Mergem mai departe, Mourinho, Ancelotti, dar cu don Carlo avem de povestit multe pentru că a trăit o perioadă de câțiva ani cu o frumoasă româncă. Ce să-ți mai spun? Abramovich, Miguel Angel și pe taică-su Gil, că a jucat cu Steaua aici, i-am adus toți banii din casă la cazinou că pierduse tot ce avea. Gil de la Atletico a fost un excentric.

El are doi băieți, Oscar care seamănă cu el și Miguel Angel care este perfecțiunea mamei. Miguel Angel întotdeauna a crezut că va face un stadion pentru care îl vor invidia toți și va face o echipă care va juca an de an în Champions League în primele 4. Ceea ce nu se întâmpla pe timpul lui taică-su. Deși taică-su era mai faimos, deschisese Ibiza, deschisese turismul. Miguel Angel este un profesionist 100%”, a spus el.

Cu ce l-au impresionat conducătorii turci

Giovanni Becali a amintit de relațiile avute în timp cu președinții de la Barcelona și Real Madrid, dar a vorbit la superlativ de conducătorii celor două mari cluburi din Turcia, Fenerbahce și Galatasaray.

”Mai departe, . De la Barca pe Gaspar, Nunez care a fost vicepreședinte și a ajuns președinte mai târziu, Laporta. Mendoza de la Real Madrid care fi-su venise aici să cumpere niște ferme.

Fatih Terim, Ali Șen, unul dintre cei mai populari președinți ai lui Fenerbahce și ai fotbalului turc în general. Oameni bogați de la Fener, familia Yildirim. Ăștia lucrau cu NATO, cu americanii făceau arme. Îți dai seama ce oameni.

Președintele lui Galatasaray pe mine m-a impresionat cel mai mult. Și faptul cum erau îmbrăcați, vedeai dunga la pantaloni neșifonată, cravata nu era în stânga sau în dreapta un centimetru.

Massimo Moratti la fel, fuma tot timpul în biroul lui. Îmi aduc aminte de Lopera de la Betis Sevilla, unul dintre cei mai bogați. El finanța Real Madrid când avea probleme, le dădea bani cu dobândă”, a afirmat Becali, la ”DON Giovanni”.