Cele mai horror fotografii cu Adelina Pestrițu înainte de operațiile estetice! Nu o mai recunoști

Adelina Pestrițu este fără doar și poate una dintre cele mai frumose femei din România, însă la acest merit a contribuit și medicul estetician.

Fanatik vă prezinte imaginile din trecut pe care Adelina Pestrițu le vrea șterse. Pe vremuri, înainte să devină persoana celebră din zilele noastre, când încerca să ajungă cunoscută, bruneta arăta complet diferit.

Fosta soție a lui Vârciu a suferit două operații estetice la nas, una de mărire de sâni, injecții cu acid hialuronic în buze, botox în pomeți și frunte.

Adelina Pestrițu, modificată de operațiile estetice

Deși puține persoane sunt cele care recunosc cu mândrie că au trecut pragul medicului estetician, vedeta TV nu se numără printr acestea. Adelina susține sus și tare că a modificat ce avea de modifcat la chipul ei fără să stea prea mult pe gânduri.

„ Am apelat sau nu la chirurgia plastică? DA, am apelat! Și o spun răspicat și cu toată convingerea, cu toate că «se poartă» să fii misterioasă și prețioasă când vine vorba despre operații de ordin estetic. Nu știu dacă e bine sau nu, dar apreciez sinceritatea. Deși în ziua de astăzi, această metodă de înfrumusețare a trupului (care odată cu evoluția vârstei suferă transformări) este înțeleasă greșit, am curajul și relaxarea să recunosc că am apelat la bisturiu.”, a scris Adelina Pesitru, pe blogul ei personal.

„ Și dacă mă întrebați dacă sunt fericită, vă răspund cu zâmbetul larg, DA! Iar dacă ar fi să aleg a doua oară, aș face același lucru”, a mai adăugat vedeta, pe blogul său.

Prima intervenție pe care Adelina Pestrițu a făcut-o a fost la nas, chiar la scurt timp după ce s-a despărțit de Liviu Vârciu. Apoi, câțiva ani mai târziu, vedeta și-a modificat din nou fizionomia, dorind un nas și mai subțire și mai mic.

Înainte să-și asume public toate intervențiile, chiar după prima operație la nas, Adelina a declarat că nu ar fi dorit să se opereze, dar a fost nevoită. Mai târziu, ea a recunoscut că a mers la medicul estetician pentru a-și modifica fizionomia.

„ Nicioadată nu aș fi făcut vreo operatie estetică pentru că eu nu am avut complexe în legatura cu felul în care arat. Merg pe ideea că cei care mă plac, mă plac asa cum sunt.”, a declarat Adelina Pestrițu, în 2011, pentru replicavedetelor.ro.

Până acum, Adelina Pestrițu a investit în jur de 10.000 de euro în chirurgia estetică. Cele două operații la nas: 4000 de euro, implanturile mamare 3500 de euro. Injecțiile cu acid hialuronic 300 de euro, injecții cu botox pentru corectarea ridurilor 350 de euro. Iar aceste două ultime intervenții le repetă o dată la 6 luni.

Vedetă după mariajul cu Liviu Vârciu

Adelina Pestrițu a fost căsătorită cu Liviu Vârciu în 2009, însă mariajul lor a durat doar un an. Cei doi s-au despărțit în 2010 la notar, pe cale amiabilă. Apoi a urmat o carieră în televiziune, prezentând câteva emisiuni la Kanal D. Mi târziu a prins gustul online-ului, face bani din haine și social media. În prezent, vedeta este căsătorită cu Virgil Șterblea din 2019 și împreună au o fetiță pe nume Zenaida.