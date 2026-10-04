Cele mai ieftine 10 mașini electrice pe care le poți cumpăra în România în 2026

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Mașinile electrice sunt populare, au un design frumos și un consum mic. Sunt adorate de șoferii care preferă costurile reduse la încărcare, dar și întreținerea mult mai simplă. Iată care sunt, în realitate, cele mai convenabile pe teritorul țării noastre.

Top 10 cele mai accesibile mașini electrice

Vrei să-ți schimbi autoturismul până la finalul lui 2026? Ei bine, îți poți îndrepta atenția spre cele electrice care îndeplinesc numeroase criterii atunci când vine vorba de consum, design sau costuri de întreținere. Și unde mai pui că aduce avantaje și mai multe pentru cei interesați de o astfel de achiziție.

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Specialiștii din domeniul auto au realizat un clasament cu cele mai accesibile din punct de vedere financiar. În top 10 sunt incluse mașini produse în România, dar mai ales în afara granițelor țării noastre. Cea mai avantajoasă este un model produs de compania chineză Leapmotor în parteneriat cu grupul Stellantis.

Mai exact, este vorba de Leapmotor T03, un vehicul ideal pentru oraș. Dispune de un motor electric de 95 CP și cuplu de 158 Nm, cu tracțiune față. În plus, are o baterie de 37,3 kWh care oferă o autonomie de aproximativ 265 km în ciclul WLTP și până la 395 km în regim urban. În ceea ce privește prețul de listă acesta se ridică la valoarea de 17.398 euro cu TVA.

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Cu toate acestea, costul poate fi mai mic și poate ajunge până la aproximativ 13.840 de euro dacă se folosește ecotichetul Rabla. Programul finanțat de statul român arată că o persoană fizică care cumpără o mașină 100% electrică nouă beneficiază de un ecotichet de 18.500 lei. Așadar, este vorba de aproape 3.700 de euro.

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În clasament pe locul 2 se află Dacia Spring. Această versiune electrică porneşte de la 14.369 euro prin programul Rabla şi ofertele de finanţare asociate. Poziția cu numărul 3 este ocupată de rivalul brandului românesc, unul produs în China. Concret, este vorba de BYD Dolphin Surf care ajunge la aproximativ 15.357 euro.

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Ford Puma Gen-E, o mașină accesibilă în 2026

În top 10 cele mai accesibile autoturisme electrice se află și singura maşină electrică produsă în România. Ford Puma Gen-E este un model care se fabrică la uzina din Craiova, județul Dolj. Are un motor de 168 CP, tracțiune față (transmisie automată) și o baterie de 43 kWh (capacitate utilizabilă). Pe de altă parte, autonomia ajunge până la 417 km în mod Eco / cca 376 km în ciclu combinat WLTP.

Costul acestui vehicul pleacă de la 21.800 de euro cu TVA în versiunea Select. Acest preţ cumulează ecotichetul Rabla de 18.500 lei cu „Rabla de la Ford”, un suport suplimentar fix de 9.600 de euro cu TVA acordat de Ford România şi de dealerii participanţi. Următoarele locuri sunt dominate de modele europene, care au prețuri de vânzare între 18.000 şi 20.000 de euro.

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Prin urmare, este vorba de Renault 5 E-Tech care porneşte de la 18.200 de euro prin programul Rabla și Hyundai Inster care poate fi achiziționat cu aproape 18.585 euro. În completare vine Hyundai Inster, un mini-SUV urban practic și foarte bine cotat pentru eficiență, la un preț de la aproape 18.600 de euro (prin Rabla).

Citroën ë-C3 este o altă care poate fi achiziționată de români cu un cost de aproximativ 19.552 euro. Fiat Grande Panda Electric (circa 22.675 euro) și Opel Frontera Electric (circa 22.792 euro) nu trebuie trecute cu vederea. Ultima poziție din clasament îi aparține lui Fiat 500e, care cu ecotichetul inclus valorează undeva la 23.442 euro.