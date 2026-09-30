Cele mai importante investiții făcute de Simona Halep din banii câștigați în tenis. Cum și-a construit averea

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Simona Halep (35 de ani) a activat timp de aproape 19 ani în circuitul mondial WTA și a câștigat peste 40 de milioane de dolari din tenis. Sportiva care a petrecut 64 de săptămâni în vârful clasamentului mondial WTA ar avea o avere de aproximativ 40 de milioane de euro. Aceasta a investit de-a lungul timpului în mai multe proiecte importante.

Ce avere are Simona Halep. Câți bani a câștigat fostul lider mondial WTA din tenis

Simona Halep și-a anunțat retragerea în februarie 2025, după aproape 19 ani în circuitul WTA. Românca a avut o carieră fabuloasă, reușind să câștige două trofee de Grand Slam, Roland Garros în 2018 și Wimbledon în 2019, disputând și alte 3 finale în cele mai importante turnee din lume. Conform , sportiva ar avea o avere de aproximativ 40 de milioane de euro.

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Evident, cea mai mare parte din această sumă a fost obținută din tenis, însă a devenit un nume uriaș datorită performanțelor realizate pe teren și a avut de-a lungul timpului contracte importante de sponsorizare cu mai multe companii uriașe. Specialiștii estimează că în anii de vârf ai carierei, veniturile din aceste sponsorizări au fost comparabile cu cele obținute din premii.

Simona Halep, investiții importante în sectorul imobiliar

Ca și alți mari sportivi de pe mapamond, Simona Halep a investit o parte din câștigurile obținute pe teren, cele mai cunoscute achiziții fiind cele din domeniul imobiliar. De-a lungul timpului, fostul lider mondial WTA a cumpărat mai multe proprietăți în București, Brașov și Snagov, dar și în orașul natal, Constanța. Portofoliul său este evaluat la câteva milioane de euro.

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Poate cele mai cunoscute investiții sunt hotelul Drachenhaus din centrul istoric al Brașovului și fostul Heraldic Club din Poiana Brașov, care a fost redenumit ulterior Drachenhaus. Achiziționate în 2017 pentru aproximaitv 2.000.000 de euro, proprietățile au fost renovate și extinse mai apoi, investiția ridicându-se la o jumătate de milion de euro.

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Simona Halep a deținut și hotelul SH din Constanța, cunoscut în trecut ca Hotel Dali, acesta fiind vândut în 2024 pentru aproximativ 3.000.000 de euro. Sportiva a investit și în diverse proprietăți rezidențiale din București, dar și de pe litoral. Domeniul imobiliar nu este singurul în care a investit , aceasta fiind implicată și într-un proiect din domeniul recuperării medicale, dar și în alte afaceri private.

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Ce loc ocupă Simona Halep în clasamentul câștigurilor din tenisul feminin

Cu peste 40 de milioane de dolari câștigate din tenis, Simona Halep ocupă locul 5 într-un all-time din acest punct de vedere. Evident, prima poziție este ocupată de Serena Williams, care a câștigat aproape 95 de milioane de dolari, distanța până la locul 2, ocupat de Aryna Sabalenka, fiind una uriașă.

Topul câștigurilor din istoria circuitului WTA

Serena Williams – 94.966.162 dolari Aryna Sabalenka – 53.222.999 dolari Iga Swiatek – 47.749.084 dolari Venus Williams – 43.351.940 dolari Simona Halep – 40.236.618 dolari