Cele mai dure înfrângeri din cariera lui Gică Hagi. 0-6 cu Polonia a bătut toate recordurile!

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Pentru Gheorghe Hagi, înfrângerea din Polonia scor 0-6 reprezintă și cea mai grea înfrângere din cariera de antrenor. România mai pierduse în 1967 un meci la șase goluri, mai exact un 1-7 în deplasare în Elveția în preliminariile Campionatului European.

Gheorghe Hagi nu a mai pierdut niciodată cu 0-6 ca și antrenor, iar meciul cu Polonia e o premieră nedorită

Cele mai drastice trei înfrângeri pentru , disputat în 1948, un Germania – România 7-0 în 1942 și Elveția – România 7-1 din 1967. Cât despre 0-6, România mai pierduse o singură dată la scor de set de tenis cu Spania în 1962, în Cupa Europei.

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Până acum, Hagi mai pierduse de trei ori la cinci goluri, ca și antrenor. Meciurile cu pricina, pe care „Regele” ar vrea să le uite sunt ASA Târgu Mureș – Viitorul 6-1, pe 2 mai 2015, Gent – Viitorul 5-0, pe 28 iulie 2016 în Rapid – Farul 5-0 pe 21 octombrie 2024.

Hagi a mai pierdut de șase ori la o diferență de patru goluri, dacă vorbim despre cariera sa de antrenor: RB Salzburg – Viitorul 4-0 (24 august 2017), Farul – FCSB 0-4 (25 aprilie 2022), Hermannstadt – Farul 4-0 (10 decembrie 2022), Universitatea Craiova – Farul 4-0 (3 septembrie 2023), Universitatea Craiova – Farul 4-0 (5 decembrie 2023, Cupa României) și CFR Cluj – Farul 5-1 (18 mai 2024).

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Cele mai drastice înfrângeri suferite de Hagi ca antrenor:

Polonia – România 6-0 — 02.10.2026, Nations League

— 02.10.2026, Nations League ASA Târgu Mureș – Viitorul 6-1 — 02.05.2015, SuperLiga

02.05.2015, SuperLiga Gent – Viitorul 5-0 — 28.07.2016, Europa League

— 28.07.2016, Europa League Rapid – Farul 5-0 — 21.10.2024, SuperLiga

— 21.10.2024, SuperLiga RB Salzburg – Viitorul 4-0 — 24.08.2017, Europa League

— 24.08.2017, Europa League Farul – FCSB 0-4 — 25.04.2022, SuperLiga

— 25.04.2022, SuperLiga Hermannstadt – Farul 4-0 — 10.12.2022, SuperLiga

— 10.12.2022, SuperLiga Universitatea Craiova – Farul 4-0 — 03.09.2023, SuperLiga

— 03.09.2023, SuperLiga Universitatea Craiova – Farul 4-0 — 05.12.2023, Cupa României

— 05.12.2023, Cupa României CFR Cluj – Farul 5-1 — 18.05.2024, SuperLiga

Jucătorul Gheorghe Hagi nu a cunoscut niciodată ce e înfrângerea la 6 goluri, dar a fost pe aproape

Selecționerul României nu a cunoscut niciodată o astfel de umilință ca jucător, deși a avut câteva meciuri în care a fost pe aproape să simtă ce înseamnă să pierzi la 6 goluri. Una dintre cele mai mari umilințe pe care le-a suferit Gică Hagi a fost un meci pierdut de Barcelona în 1995 contra celor de la Real Madrid, partidă în care Hagi a fost titular.

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În Italia, Hagi a fost pe teren într-un Ancona – Brescia 5-1 în primul său sezon în Serie A, practic cea mai severă înfrângere suferită de „Rege” în perioada petrecută la Brescia. În tricoul Barcelonei, Gică Hagi a mai „bifat” o înfrângere contra Valenciei (scor 1-4), iar la națională a simțit ce a însemnat o înfrângere 0-3 cu Danemarca în 1989, în preliminariile Campionatului Mondial din 1990.

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Cele mai drastice înfrângeri identificate cu Hagi ca jucător: