Sport

Cele mai dure înfrângeri din cariera lui Gică Hagi. 0-6 cu Polonia a bătut toate recordurile!

România s-a făcut de râs în Polonia, scor 0-6, înregistrând una dintre cele mai dure înfrângeri din istoria echipei naționale. „Tricolorii” nu mai pierduseră la o astfel de diferență de șase goluri de 59 de ani.
Flaviu Popa
03.10.2026 | 10:03
Cele mai dure infrangeri din cariera lui Gica Hagi 06 cu Polonia a batut toate recordurile
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Selecționerul Gică Hagi
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Pentru Gheorghe Hagi, înfrângerea din Polonia scor 0-6 reprezintă și cea mai grea înfrângere din cariera de antrenor. România mai pierduse în 1967 un meci la șase goluri, mai exact un 1-7 în deplasare în Elveția în preliminariile Campionatului European.

Gheorghe Hagi nu a mai pierdut niciodată cu 0-6 ca și antrenor, iar meciul cu Polonia e o premieră nedorită

Cele mai drastice trei înfrângeri pentru România rămân un 0-9 cu Ungaria în deplasare, disputat în 1948, un Germania – România 7-0 în 1942 și Elveția – România 7-1 din 1967. Cât despre 0-6, România mai pierduse o singură dată la scor de set de tenis cu Spania în 1962, în Cupa Europei.

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Pentru Gheorghe Hagi, dezastrul de la Varșovia va rămâne un record negativ personal. Până acum, Hagi mai pierduse de trei ori la cinci goluri, ca și antrenor. Meciurile cu pricina, pe care „Regele” ar vrea să le uite sunt ASA Târgu Mureș – Viitorul 6-1, pe 2 mai 2015, Gent – Viitorul 5-0, pe 28 iulie 2016 în Rapid – Farul 5-0 pe 21 octombrie 2024.

Hagi a mai pierdut de șase ori la o diferență de patru goluri, dacă vorbim despre cariera sa de antrenor: RB Salzburg – Viitorul 4-0 (24 august 2017), Farul – FCSB 0-4 (25 aprilie 2022), Hermannstadt – Farul 4-0 (10 decembrie 2022), Universitatea Craiova – Farul 4-0 (3 septembrie 2023), Universitatea Craiova – Farul 4-0 (5 decembrie 2023, Cupa României) și CFR Cluj – Farul 5-1 (18 mai 2024).

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Cele mai drastice înfrângeri suferite de Hagi ca antrenor:

  • Polonia – România 6-0 — 02.10.2026, Nations League
  • ASA Târgu Mureș – Viitorul 6-1 — 02.05.2015, SuperLiga
  •  Gent – Viitorul 5-0 — 28.07.2016, Europa League
  • Rapid – Farul 5-0 — 21.10.2024, SuperLiga
  • RB Salzburg – Viitorul 4-0 — 24.08.2017, Europa League
  • Farul – FCSB 0-4 — 25.04.2022, SuperLiga
  • Hermannstadt – Farul 4-0 — 10.12.2022, SuperLiga
  • Universitatea Craiova – Farul 4-0 — 03.09.2023, SuperLiga
  • Universitatea Craiova – Farul 4-0 — 05.12.2023, Cupa României
  • CFR Cluj – Farul 5-1 — 18.05.2024, SuperLiga

Jucătorul Gheorghe Hagi nu a cunoscut niciodată ce e înfrângerea la 6 goluri, dar a fost pe aproape

Selecționerul României nu a cunoscut niciodată o astfel de umilință ca jucător, deși a avut câteva meciuri în care a fost pe aproape să simtă ce înseamnă să pierzi la 6 goluri. Una dintre cele mai mari umilințe pe care le-a suferit Gică Hagi a fost un meci pierdut de Barcelona în 1995 contra celor de la Real Madrid, partidă în care Hagi a fost titular.

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În Italia, Hagi a fost pe teren într-un Ancona – Brescia 5-1 în primul său sezon în Serie A, practic cea mai severă înfrângere suferită de „Rege” în perioada petrecută la Brescia. În tricoul Barcelonei, Gică Hagi a mai „bifat” o înfrângere contra Valenciei (scor 1-4), iar la națională a simțit ce a însemnat o înfrângere 0-3 cu Danemarca în 1989, în preliminariile Campionatului Mondial din 1990.

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Cele mai drastice înfrângeri identificate cu Hagi ca jucător:

  • Real Madrid – Barcelona 5-0 — 07.01.1995, La Liga; Hagi a fost titular
  • Ancona – Brescia 5-1 — sezonul 1992-1993, Serie A
  • Valencia – Barcelona 4-1 — 1996, La Liga; Hagi a intrat pe parcurs și a jucat aproximativ 40 de minute
  •  Danemarca – România 3-0 — 1989, preliminariile CM 1990
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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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