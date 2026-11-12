Cele mai mari lovituri date de MM Stoica la FCSB! Transferurile și performanțele care i-au construit reputația

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. Mihai Stoica a decis să facă un pas în spate și să părăsească gruparea roș-albastră, imediat după ce patronul a demis mai mulți membri ai staff-ului tehnic.

Mihai Stoica a plecat de la FCSB

Joi, 12 noiembrie, FANATIK a anunțat în exclusivitate că și va pleca de la FCSB. Decizia a venit pe fondul ultimelor evenimente hotărâte de Gigi Becali la club, care i-a demis colaboratorii, pe Florin Cernat și Alin Stoica, iar pe Lucian Filip l-a retrogradat la echipa a doua.

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Astfel, Mihai Stoica va pleca de la FCSB la 24 de ani de la prima sa venire în club, perioadă în care a adunat patru mandate în conducerea roș-albaștrilor. Un lucru pe care nici contestatarii, nici susținătorii săi nu îl pot nega este că performanțele și longevitatea au făcut ca numele său să se identifice cu cel al clubului. De altfel, statistic, este cel mai de succes conducător din fotbalul românesc de după Revoluție.

Mihai Stoica, 13 trofee la FCSB

Mihai Stoica și-a trecut în palmares 13 trofee cu FCSB. Cele mai importante sunt cele șase titluri de campion al României, cucerite în sezoanele 2004-2005, 2005-2006, 2012-2013, 2013-2014, 2023-2024 și 2024-2025. Primul dintre acestea poartă și semnătura lui Walter Zenga, antrenor adus la gruparea roș-albastră chiar de MM în 2004, după plecarea lui Victor Pițurcă din Ghencea.

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Pe lângă triumful în competiția internă, Mihai Stoica se mai poate lăuda și cu două Cupe ale României, în 2011 și 2020, și patru Supercupe ale României, în 2006, 2013, 2024 și 2025. Lista celor 13 trofee este completată de Cupa Ligii din 2016, obținută cu Laurențiu Reghecampf.

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Un alt merit important al lui Mihai Stoica este formarea cuplului Elias Charalambous – Mihai Pintilii, care a readus FCSB în fruntea fotbalului românesc după o secetă de 9 ani. Managerul general a avut un rol decisiv în instalarea cipriotului pe banca tehnică, în martie 2023, și în colaborarea acestuia cu fostul căpitan al roș-albaștrilor. Sub comanda celor doi, FCSB a dominat întrecerea internă, cucerind două titluri consecutive, în 2024 și 2025, și a obținut performanțe importante în cupele europene.

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Nopți de vis în cupele europene

Mihai Stoica a contribuit la cele mai importante performanțe europene ale roș-albaștrilor din ultimele trei decenii. Cea mai răsunătoare rămâne calificarea în semifinalele Cupei UEFA, în sezonul 2005-2006, când echipa pregătită de Cosmin Olăroiu a trecut de formații precum Heerenveen, Betis Sevilla și Rapid, înainte de a ceda dramatic în fața lui Middlesbrough, după 1-0 la București și 2-4 în Anglia.

În prima perioadă petrecută de MM Stoica la clubul patronat de Gigi Becali, roș-albaștrii au reușit și calificarea în optimile Cupei UEFA, în sezonul 2004-2005, după ce au scos din competiție Valencia, deținătoarea trofeului și campioana Spaniei, la loviturile de departajare. Ulterior, FCSB a revenit în grupele UEFA Champions League, în sezonul 2006-2007, după o absență de zece ani din cea mai importantă competiție intercluburi. În 2013, bucureștenii aveau să ajungă din nou în optimile Europa League, după o dublă memorabilă cu Ajax Amsterdam, și au obținut o nouă calificare în grupele Ligii Campionilor, în stagiunea 2013-2014.

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Cele mai recente performanțe europene au venit în urmă cu un an, când FCSB, cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii pe banca tehnică, a ajuns până în optimile Europa League. Roș-albaștrii au încheiat faza principală pe locul 11, au depășit PAOK Salonic în play-off, după două victorii, 2-1 în Grecia și 2-0 la București, și s-au oprit în fața lui Olympique Lyon. Campania europeană a reprezentat una dintre cele mai importante realizări ale clubului din ultimul deceniu.

În total, Mihai Stoica a adunat 190 de meciuri în cupele europene în calitate de conducător, 12 dintre acestea sunt strânse alături de Unirea Urziceni, formație cu care a participat în grupele Champions League în sezonul 2009-2010, iar alte 6 cu Oțelul Galați. Celelalte 172 de partide sunt atribuite exclusiv activității sale la FCSB/Steaua (n.r. cum se numea echipa până în 2015) , club în a cărui conducere a fost 24 de ani.

Transferurile care i-au adus bani lui Gigi Becali

Mihai Stoica și-a pus amprenta asupra performanțelor FCSB și prin transferurile pe care le-a propus de-a lungul anilor. În prima perioadă când avea mână liberă de la Gigi Becali, MM a contribuit la aducerea unor fotbaliști precum Sorin Ghionea, Petre Marin, Gabriel Boștină și Bănel Nicoliță, care au devenit oameni de bază în echipa ajunsă până în semifinalele Cupei UEFA. O altă mutare inspirată a fost cea a francezului Cyril Thereau, adus în 2006 de la Charleroi, pentru aproximativ 700.000 de euro, și vândut un an mai târziu la Anderlecht, pentru 2,9 milioane de euro.

După revenirea la gruparea patronată de Gigi Becali, Mihai Stoica a continuat să recomande fotbaliști care aveau să devină piese importante în angrenajul roș-albaștrilor. Printre cele mai reușite achiziții s-au numărat Vlad Chiricheș, Fernando Varela, Alexandru Chipciu, Mihai Pintilii și Claudiu Keșeru. Chiricheș a fost protagonistul unui transfer spectaculos la Tottenham, în 2013, pentru aproximativ 9,5 milioane de euro, în timp ce ceilalți au contribuit la câștigarea unor titluri de campion și la rezultatele importante obținute în competițiile continentale.

Nici în ultimii ani MM Stoica nu a fost lipsit de inspirație pe piața transferurilor. Oficialul a avut un rol în aducerea unor jucători precum Darius Olaru și Dennis Man, ultimul fiind vândut la Parma, în 2021, pentru aproximativ 11 milioane de euro, în timp de Olaru a fost cedat pentru 3 milioane de euro la Union Saint-Gilloise. O altă mutare care a dat roade a fost cea a lui Juri Cisotti, italianul transferat de la Oțelul Galați la începutul anului 2025, la insistențele lui Mihai Stoica. Mijlocașul s-a integrat rapid în echipa lui Elias Charalambous și a avut un rol decisiv la titlul câștigat în sezonul 2024-2025.