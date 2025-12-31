Cele mai mari performanțe și dezamăgirile din sportul românesc în 2025! Ce ne așteaptă în noul an

ADVERTISEMENT

Așteptările erau mari în 2025, în special, de la echipa națională de fotbal. După un Euro 2024 foarte bun, naționala României nu a repetat evoluția foarte bună și în preliminariile pentru CM 2026, dar avem barajul grație Ligii Națiunilor și încă o șansă de a rupe blestemul ratării calificărilor la Mondiale.

Performerii din 2025 în sportul românesc: David Popovici, Mihaela Cambei, lotul de canotaj şi tenis de masă

FANATIK vă propune o incusiune în anul sportiv 2025, cu punctele forte și punctele slabe ale sportului românesc, un domeniu mereu subfinanțat și lovit puternic de măsurile de austeritate în 2025:

David Popovici – dublu campion mondial

A demonstrat şi în 2025 că este unul dintre superstarurile mondiale ale nataţiei. David Popovici şi-a făcut încălzirea la Campionatele Europene U-23 de la Samorim, unde a luat două medalii de aur (100 şi 200 de metri liber) şi un bronz (50 de metri liber).

Apoi, la Campiontele Mondiale de la Singapore, . A cucerit aurul mondial în ambele probe în care a concurat: 100 şi 200 de metri liber. Sportivul legitimat la Dinamo a reuşit aceste performanţe în condiţiile în care a reuşit să treacă peste o mare cumpănă înainte de concurs:

„Cu trei zile înainte să înceapă concursul am pățit ceva ce nu am mai pățit niciodată și anume să îmi fie frică. Să îmi doresc să mă întorc acasă. M-a cuprins frica asta. Am început să mă uit inclusiv după bilete de întoarcere. L-am rugat pe tatăl meu să se ocupe, să îi anunțe pe toți că nu voi mai concura. Îmi părea rău de toți oamenii care au venit și au luat bilet, familie etc.

Dar simțeam că nu pot să mai continui. Și, cum le spuneam și lor mai devreme, nu dintr-o frică de a pierde sau de a, nu știu, nu merge în timpii pe care îi aștepta lumea să merg, ci dintr-o frică de a-mi atinge propriul potențial”, a povestit David Popovici după concurs.

Mihaela Cambei – trei medalii la Campionatele Mondiale de haltere

După argintul cucerit la Jocurile Olimpice de la Paris, . Halterofila de la Dinamo a cucerit trei medalii la Campionatele Mondiale de la Forde: aur la smuls şi argint la aruncat şi la total, categoria 53 de kg.

Apoi, Mihaela Cambei a dominat Campionatele Europene U23 din Albania, acolo unde a luat trei medalii de aur în limitele categoriei 53 de kg. Un an excelent pentru sportiva care a pus ochii pe următorul mare obiectiv al carierei: JO de la Los Angeles 2028.

Lotul de canotaj – şase medalii la Campionatele Mondiale

Lotul de canotaj al României rămâne la nivel de elită, indiferent de controversele şi scandalurile privind premierile de după JO 2024. Canotorii au luat şase medalii la Campionatele Mondiale de la Shanghai, acolo unde România a participat cu 12 echipaje:

Medalii de aur:

Dublu rame feminin (W2-): Simona Radiș și Magdalena Rusu

8+1 mixt (Mix8+): Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu

Argint:

Dublu rame masculin (M2-): Florin Arteni și Florin Lehaci

Patru rame feminin (W4-): Ancuța Bodnar, Geanina Juncanariu, Adriana Adam și Amalia Bereș

Patru rame masculin (M4-): Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă și Ciprian Tudosă

8+1 feminin (W8+): Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și cârmaciul Victoria Petreanu

Lotul de tenis de masă – dublă finală europeană pe echipe

România este o forţă şi la tenis de masă, iar 2025 a fost un nou an fructuos din acest punct de vedere. La Campionatele Europene, România a fost în finală şi la masculin şi la feminin. Băieţii au fost învinşi în ultimul act de Franţa, iar fetele au cedat în faţa Germaniei.

Bernadette Szőcs a fost aleasă cea mai bună jucătoare a României. Pe lângă performanţele cu echipa, ea a cucerit argintul la dublu, în cadrul Campionatelor Mondiale de la Doha, alături de Sofia Polcanova.

Punctele slabe din sportul românesc în 2025: aşteptări mai mari de la fotbal, handbal sau tenis

Nu toate au fost roz în 2025 în sportul românesc. Tenisul a intrat într-un con de umbră după retragerea Simonei Halep, în timp ce echipele naţionale de fotbal au avut un an sub aşteptări, în preliminarile CM 2026 şi Euro U21.

Naţionala de fotbal a României: doar locul 3 în preliminariile pentru Mondial

După un 2024 superb, cu optimi la Euro şi câştigarea Ligii Naţiunilor, România a avut un recul în 2025. Preliminariile începeau cu mari speranţe de calificare la Mondial, dar înfrângerea de acasă cu Bosnia ne-a turnat plumb în picioare.

Deşi am câştigat cu Austria, România a încheiat doar pe locul 3 preliminariile şi misiunea va fi foarte dificilă în meciurile de baraj din luna martie: cu Turcia şi învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, dacă va mai fi cazul.

Naţionala U21 a României: prestaţie slabă la Euro şi start ratat în preliminarii

Naţionala U21 a dezamăgit şi ea în 2025. Calificaţi pentru a patra oară consecutiv la Euro, „tricolorii mici” au suferit înfrângeri pe linie la Campionatul European din Slovacia: 0-1 cu Italia, 1-2 cu Spania şi 1-2 cu Slovacia.

Nici preliminariile pentru Euro 2027 nu au început prea bine. România a cedat cu 0-2 în faţa Finladei şi a Spaniei, remizând cu Kosovo acasă, scor 0-0. Doar locul 4 în grupă şi este posibil ca şirul calificărilor la turneele finale să se încheie aici.

Naţionala feminină de handbal: locul 9 la Mondiale şi un licăr de speranţă

Naţionala feminină de handbal a urcat faţă de precedentele turnee finale. Este trecută la dezamăgiri pentru că, pe lângă aşteptările mari, „tricolorele” au avut un culoar excelent pentru sferturile de finală de la Mondial, de care nu au reuşit să profite.

Dar există o evoluţie şi speranţe pentru fazele superioare la Campionatul European din 2026, unde România este printre gazde. La nivel de club, CSM Bucureşti a fost, din nou, aproape de Final Four în Champions League, dar s-a oprit în sferturi pentru a 6-a oară consecutiv.

Tenisul, într-un con de umbră

Într-un interviu acordat pentru FANATIK, , a declarat că după retragerea Simonei Halep „momentul tenis în România s-a încheiat”. Iar sportul alb a fost într-un con de umbră în 2025.

România le are în top 100 WTA pe Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse. Dar tenisul este mult subfinanţat şi România este în urmă faţă de alte ţări la capitolul strategie, deşi până nu demult a dat liderul mondial WTA.