Cele mai mari piedici în construirea stadionului Dinamo: “Eram îngrijorat de aceste blocaje!”

Noul stadion Dinamo se construiește oficial, însă au existat obstacole care au împiedicat realizarea acestuia mai devreme. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre viitoarea nouă arenă din „Ștefan cel Mare”.
Mihai Dragomir
08.02.2026 | 17:00
Cele mai mari piedici in construirea stadionului Dinamo Eram ingrijorat de aceste blocaje
Cele mai mari obstacole care au stat în calea construirii noului stadion Dinamo. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Noul stadion Dinamo nu mai este doar un vis, lucrările pentru realizarea acestuia începând oficial în ianuarie 2026. Ce a stat totuși în calea îndeplinirii proiectului mult mai devreme. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile importante.

Obstacolele majore din calea construirii stadionului Dinamo

Dinamo intră oficial într-o nouă eră. Echipa din „Ștefan cel Mare” va avea în sfârșit un stadion nou și modern, unde nu doar fotbalul va prospera, și și restul sporturilor și activităților legate de club.

Lucian Bode, fostul ministru de Interne, a dezvăluit în exclusivitate la „FANATIK Dinamo” data și costul de finalizare pentru noul stadion Dinamo. Ulterior, acesta a vorbit în direct și despre piedicile întâlnite.

„Au apărut câteva blocaje în ceea ce privește magistrala de apă, care trebuia să fie relocată. Canalul termic care de asemenea trebuia să fie relocat, asta înseamnă proiectare, avize, aprobări, execuție. De asemenea, clarificarea situației heliportului, pentru că este nevoie de un heliport, SMURD pentru Spitalul Floreasca. Problema amplasării stadionului pe locul velodromului s-a încheiat odată cu stabilirea temei de proiectare pe actualul amplasament. Acestea au fost blocajele!”, a spus inițial Lucian Bode.

Cine au fost cei fără de care nu s-ar fi ajuns la construirea stadionului Dinamo, de fapt

Politicianul român a vorbit apoi și despre toți cei care au fost implicați și au sprijinit construirea noului stadion Dinamo, începând de la membrii CS Dinamo până la prim-miniștrii României. Acesta a precizat că nimeni din cei pe care i-a enumerat nu s-a opus acestui proiect de amploare și de suflet în același timp.

„Procedurile de avizare în interiorul ministerului de Afaceri Interne și între ministere, finanțe, ministerul de Dezvoltare, pentru că trebuie să spunem un lucru și să dăm cezarul ce este al cezarului. Dacă pornim de jos în sus, Clubul Sportiv Dinamo a avut doi oameni, sau mai mulți oameni, dar doi care au fost zi de zi conectați la acest obiectiv. Chestorul Ionuț Popa, comandantul clubului Dinamo, și Ionuț Lupescu. Sunt doi oameni pe care cine îi dădea afară pe ușă, intrau pe geam. Pentru stadionul Dinamo.

Evident că în Ministerul de Interne au fost mulți oameni care au sprijinit acest proiect în frunte cu unul dintre cei mai înfocați dinamoviști, care astăzi s-a pensionat, domnul Giani Nica, dar fără ministrul Afacerilor Interne, fără voința domnului Cătălin Predoiu și implicarea domniei sale, acest lucru nu se putea întâmpla, proiectul nu putea să meargă mai departe.

De asemenea, Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, care a fost și în 2022 și este un caz fericit și acum, doamna director al Companiei Naționale de Investiții, doamna Pătrășcoiu. Și atunci și acum au fost de asemenea oameni care au sprijinit enorm de mult acest proiect. Și nu în cele din urmă, pentru că ultima decizie o ia primul ministru. Din 2020… că a fost vorba de 2021, că a fost vorba de primul ministru Florin Cîțu, că a fost vorba de Nicolae Ciucă, că a fost vorba de Marcel Ciolacu și în final decizia a luat-o guvernul Bolojan. Toți prim-miniştrii la acest nivel nu s-au opus și din potrivă, au sprijinit acest proiect. A fost o coagulare și n-am simțit nici în mandatul meu și nici după ce am plecat de la minister pe 2023 că există un blocaj și există în anumită zonă o reticență!”, a mai spus Lucian Bode la „FANATIK Dinamo”.

  • 25.059 de locuri va avea noul stadion Dinamo
  • 15.032 de locuri era vechea capacitate a arenei din „Ștefan cel Mare”
