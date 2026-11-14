Cele mai mari regrete ale lui MM Stoica la FCSB: „Asta-mi reproșez cel mai mult!”

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Joi, 12 noiembrie 2026, aventura lungă de 16 ani a lui Mihai Stoica (61 de ani) s-a încheiat în mod oficial. Dacă socotim și prima perioadă în roș-albastru, Meme a petrecut un total de 21 de ani la Steaua / FCSB. Cele peste două decenii au fost încununate cu cele mai importante trofee interne și numeroase participări de succes în cupele europene. MM a avut, în această perioadă, și episoade mai „întunecate”. Care sunt cele mai mari regrete ale sale în „era roș-albastră”

MM Stoica dezvăluie cele mai mari regrete în perioada FCSB: „Două tâmpenii pe care le-aș șterge”

Din postura sa de manager sau președinte de club, Mihai Stoica s-a remarcat ca fiind unul dintre cei mai de succes conducători de club din România de după Revoluție. De-a lungul impresionantei sale cariere, începute încă din 1992, MM și-a pus amprenta asupra a 3 cluburi din țara noastră. Debutul și l-a făcut la Oțelul Galați, unde a ocupat funcția de președinte vreme de 10 ani. Apoi, în 2002 a trecut la Steaua, echipa devenită între timp FCSB. În Capitală, Stoica a fost director executiv între 2002 și 2004, apoi manager general până în 2007, când a plecat la micuța Unirea Urziceni pentru a ocupa aceeași funcție.

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peste tot, însă la FCSB și-a atins apogeul profesional. În emisiunea „MM la FANATIK”, fostul președinte al roș-albaștrilor nu s-a ferit din a vorbi și de unele episoade de tristă amintire pentru el. A recunoscut că, dacă ar putea, ar șterge din trecutul său două „tâmpenii” pe care le-a făcut. E vorba de episodul în care a lovit un suporter, pe Ghencea, apoi de un scandal cu niște jurnaliști români, la Skopje.

„Eu dacă aș putea să dau timpul înapoi, în afară de cele două tâmpenii pe care le-am făcut, gesturile alea prostești când am lovit un spectator (în 2005) și apoi când am avut o reacție stupidă în 2013 la adresa unor jurnaliști la Skopje, nu aș schimba nimic. Despre cele două gesturi, pot spune că le-aș șterge. Ele nu mă reprezintă. Nu am avut nicio scuză când le-am comis”, spune Meme.

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Mihai Stoica, mărturie emoționantă legată de fiica sa, Teodora: „Asta-mi reproșez cel mai mult!”

, din anii 90 până în prezent, a avut un impact și asupra vieții sale de familie. Tot la „MM la FANATIK”, fostul oficial de la FCSB a vorbit despre modul în care a primit Teodora Stoica, fiica sa, vestea plecării tatălui de la echipa de fotbal la care a activat în ultimii 16 ani. „(n.r. Care a fost reacția Teodorei când a aflat că pleci de la FCSB?) Ea a susținut orice decizie pe care am luat-o. E mare lucru când vezi că cea mai mare realizare a vieții tale este exact așa cum ți-ai dorit”, spune MM.

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Mihai Stoica a dezvăluit un alt regret pe care îl are legat de anii dedicați fotbalului. Meme își reproșează cel mai mult faptul că, din postura de părinte, a fost absent din viața fiicei sale. „Eu ca părinte am fost dur. (n.r. Îți reproșezi asta?) Nu numai asta, ci și faptul că am fost absent. Asta îmi reproșez cel mai mult. Și chiar am vorbit recent cu un nume foarte mare din fotbal. Și el are tot o fată și exact aici am avut numitorul comun: am fost absenți în cei mai importanți ani din viața fiicelor noastre. Asta e. Nu putem să dăm timpul înapoi (…) Asta aș fi vrut. Să-mi rup din timpul pe care l-am acordat cu generozitate fotbalului și clubului la care eram și să i-l dedic Teodorei. Dar, probabil că nu făceam ce am făcut în fotbal”.

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Cu această ocazie, MM Stoica a dezvălui un moment din perioada Oțelul. La Galați, după o partidă susținută de prima echipă la care a activat Meme din postura de conducător, fiica acestuia, Teodora, foarte mică fiind, a asistat la o conferință de presă: „Descoperisem acum câtva timp o fotografie. Îmi trimisese cineva. Era o imagine de la o conferință de presă de la Galați. Amenajasem eu sus la etaj, la tribuna oficială, un bar și o sală de conferințe de presă. Eu vorbeam foarte afectat și la un metru de mine, stând parcă așa în poziția asta (n.r. cu capul în mâini) era ea foarte mică. Când am plecat în București, Teodora nu avea nici măcar 8 ani. La un moment dat mi-a zis: ‘totuși ce căutam eu acolo?’ Zic: ‘nu știu, erai cu mine tot timpul’”.