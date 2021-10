Cele mai mari secrete ale Ritei Mureșan: “Mă prăbușesc plângând în casă”

Rita Mureșan își trăiește viața într-un carusel emoțional. În 1993 a fost încoronată Miss România, a fost una dintre cele mai admirate femei din țară, apoi a devenit mamă de două ori și s-a dedicat celei mai frumoase și dificile misiuni: creșterea și educația copiilor. A reușit să se impună în lumea modei ca designer vestimentar și, după ani petrecuți în showbiz, printre celebrități și experiențe “glamour”, Rita a descoperit terapia cu îngeri, o practică pe care a început să o promoveze încă din 2013.

Invitată, recent, într-o emisiune TV, creatoarea de modă a făcut dezvăluiri despre cele mai delicate momente din viața ei și a mărturisit că, . Plecarea primei fiicei la studii, în SUA, a fost cel mai greu moment de gestionat de Rita Mureșan, după cum mărturisește și, când aceasta a sunat-o, în vară, și i-a cerut să-i fie alături, Rita a luat primul avion și dusă a fost. A petrecut două luni, alături de Rebeca, fata cea mare, care a studiat Chimie Genetică în New York, domeniu în care profesează de aproape 3 ani.

Rita Mureșan: “Mă prăbușesc plângând în casă”

“Am stat aprope două luni cu Rebeca, vara asta, în America. A avut nevoie de mine și am fost acolo. Nu din punct de vedere sufletește, ci efectiv pentru o reorganizare de mutare, viață… Să spunem că a avut nevoie de mine să îi fiu alături. Mai multe lucruri adunate la un loc. A fost și Nelu (n.r. Nelu Mureșan, fostul soț al Ritei) o bucată de timp și apoi eu am stat mai mult. A fost un moment unde a avut nevoie de amândoi.

Gloria (n.r. fiica mică) se mută în Asia, pentru că a terminat facultatea anul ăsta. Măcar până acum făceam escală la Londra când mă duceam la New York. Acum e una hăis și alta cea. O să stea 6-7 luni acolo, apoi o să vină la Paris. O să facă marketing, primul ei job, foarte frumos. Nu stau în calea fericirii copiilor mei, dar asta nu înseamnă că eu nu mă prăbușesc plângând în casă. Dar nu impun, nu am impus niciodată. Am suferit foarte mult, când a plecat Rebeca. Efectiv simțeam că mă sfârșesc, mi-a luat vreo șase luni, cred că am plâns pe canapelele de la toate emisiunile. Am fost într-un șoc, pentru că viața mea se învârtea în jurul lor. Atașamentul… . În viață avem lecții de a renunța la atașamente.”, a dezvăluit Rita Mureșan.

“Am slăbit 12 kilograme, în 2-3 zile”

Pe fondul încercărilor trăite, Rita . În 2018 ajunsese să cântărească peste 100 de kilograme, dar, în prezent, este din nou tonică și cu multe kilograme minus.

“Nu țin cură de slăbire, am făcut absolut tot ce mi-a stat stat în putință ca să pierd atunci kilogramele (n.r. în 2018 când ajunsese să cântărească peste 100 de kg). Nu sunt datoare nimănui să dau vreo explicație, însă organismul meu reacționează așa cum își dorește el. Nu pot să îl înțeleg, sinceră să fiu. De exemplu, pe șocuri emoționale se spune că pierzi kilograme. Al meu pierde sau ia. Când a plecat mămica mea am pierdut vreo 12 kilograme, în 3-4 zile, foarte mult, și când a plecat Rebecca – că ăla a fost șocul – corpul meu a decis să adune kilograme.”, spune Rita Mureșan.

Revenită pe plaiurile mioritice, după vacanța lungă petrecută în State, creatoarea de modă a intrat în atelier și a profitat de cele câteva luni fără restricții pentru a realiza rochii de mireasă și nu numai. A realuat cursurile de inițiere în terapia cu îngeri și intenționează să revină cu proiectul culinar numit Ritalicios, în cadrul căruia, o zi pe lună, găteşte în bucătăria unui restaurant din Bucureşti, iar profitul obținut îl donează în scop umanitar.

“Frica ne îmbolnăvește”

“Când elevul este pregătit apare și profesorul. Practic, când îți iei inițieri în terapie cu îngeri, pur și simplu, înveți să lucrezi cu aceste energii miraculoase, extraordinare, trimise de Dumnezeu care nu pot să intervină peste liberul tău arbitru. Eu sunt doar un mesager, nu sunt Mama Omida. Prin ințierile pe care le-am avut, am fost la școală, am învățat, mi-am luat certificări, am reușit să acced anumite canale de unde primesc informații. Mesajele vin dacă cel din fața mea este dornic de a le afla.”, spune Rita Mureșan, despre terapia cu îngeri.

Creatoarea de modă susține că soluția pentru a depăși situația dezechilibrantă în care ne aflăm – cauzată de pandemie – este să “depășim blocajul planetei pe frică, pe răni emoționale, pe karme”.

“Ce pot să spun, entitățile de lumină – că nu e necesar să fie îngeri, pot să fie arhangheli sau maeștri înălțați – zic: ‘știi vorba aceea toți pentru unul, unul pentru toti?’ Până acum a fost mai mult unul pentru toți, decât toți pentru unii. Lucrătorii în lumină au făcut foarte mult pentru a ridica vibrația acestei planete, au cam obosit și, dacă lumea nu se trezește să pună umărul și să conștientizeze, e greu.

Nu mai judeca pe alții, fii mai bun, fii recunoscător pentru ceea ce ai, admiră o floare, îmbrățișează un copac! În ultimul an, numai câțiva au susținut planeta asta, e momentul să înceapă și toți pentru unul.

Eu cred că mulți oameni s-au mai trezit în timpul pandemiei și au început să realizeze lucrurile cu adevărat importante. Despre asta este vorba, să depășim blocajul ăsta al planetei pe frică, pe răni emoționale, pe karme. Viața este o școală și noi lucrăm în fiecare zi cu noi. Important e să nu facem rău cu bună știință altora și, atunci când avem ocazia, să ne mai cerem și iertare, dacă m-a rănit pe cineva.

Dacă avem încredere, înțelegem că ce se întâmplă e cea mai bună variantă din ce putea să se întâmplă. Atunci o să privim lucrurile un pic altfel, o să ne raportăm la situație respectivă altfel. În general, în viață, important este să luam fiecare lucru pas cu pas și să nu rămâi agățat de tristețe, de frică. Frica ne îmbolnăvește.”, i-a mărturisit Rita Mureșan lui Cristi Brancu, în emisiunea “Exclusiv VIP”, difuzată la Prima TV.