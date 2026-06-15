Cele mai mari surprize din istoria Cupei Mondiale. Cum arată lista după Spania – Insulele Capului Verde 0-0

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Cupa Mondială a oferit multe surprize uriașe de-a lungul timpului, iar ediția din 2026 nu reprezintă o excepție. La două zile după ce Qatarul a obținut primul punct din istorie la turneul final după 1-1 cu Elveția, naționala din Insulele Capului Verde a produs o surpriză și mai mare și a încurcat campioana europeană Spania, cu care a remizat, 0-0. Cum arată lista celor mai mari surprize din istoria Cupelor Mondiale.

România, pe lista celor mai mari surprize de la CM

Primul șoc uriaș din istoria Cupei Mondiale apare în 1938, când naționala României nu a reușit să învingă reprezentativa din Cuba, formație care s-a calificat la turneul final din oficiu după ce toate celelalte țări din zona CONCACAF au refuzat să facă deplasarea în Europa. Primul meci s-a încheiat la egalitate, 3-3, iar la rejucare insularii s-au impus cu 2-1 și au provocat o surpriză imensă. În următoarea fază, cea a sferturilor, cubanezii erau „demolați” de Suedia, 8-0, iar de atunci nu au mai jucat vreodată la Cupa Mondială.

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În 1950, o altă formație din America de Nord, naționala Statelor Unite, reușea să obțină un succes incredibil, învingând Anglia cu 1-0. La ediția organizată pe tărâm englez în 1966, Italia era învinsă cu 1-0 de o debutantă, Coreea de Nord, și părăsea turneul în faza grupelor. Germania de Vest a găzduit ediția din 1974, pe care avea să o și câștige, însă în grupe a suferit o înfrângere de necrezut, 0-1 contra Germaniei de Est, aflată la singura participare la Cupa Mondială.

nu a fost primul rezultat umilitor pentru Spania. În 1982, chiar pe teren propriu, „La Roja” ceda cu 0-1 contra Irlandei de Nord. La aceeași ediție, Germania de Vest pierdea cu 1-2 contra Algeriei, pentru ca mai apoi să învingă Austria cu 1-0 în unul dintre cele mai controversate meciuri din istorie, cele două formații ținând de acest rezultat pentru a se califica „de mână” mai departe.

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Argentina lui Maradona, eșec uluitor în 1990

Argentina câștigase Cupa Mondială în 1986 și s-a numărat printre favorite la următoarea ediție, organizată în Italia, însă sud-americanii au debutat la turneul final cu o înfrângere șocantă, 0-1 contra Camerunului, națională care avea să învingă apoi și România, aflată în aceeași grupă. Naționala Norvegiei a obținut calificarea la actuala ediție după o pauză de 28 de ani, iar la precedenta participare reușea să învingă campioana mondială de la acel moment, Brazilia, cu 2-1 în faza grupelor.

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Ediția din 2002 a fost una a surprizelor, încă de la meciul de debut. Campioana mondială și europeană Franța a pierdut cu 0-1 în primul meci, contra Senegalului, o debutantă la turneul final. Portugalia părăsea turneul din Asia încă din grupe, fiind învinsă cu 3-2 de SUA, iar țara gazdă Coreea de Sud reușea să ajungă în semifinale după victorii cu Italia, 2-1, și Spania, 0-0 și 5-3 la loviturile de departajare.

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Forțele Europei s-au făcut de râs la ultimele ediții de Cupă Mondială

În 2010, Franța a avut un nou turneu dezastruos, care s-a încheiat cu un eșec uluitor împotriva țării gazdă Africa de Sud, 1-2. Italia nu s-a mai calificat la Cupa Mondială din 2014, însă ediția din Brazilia nu a fost una de bun augur pentru „Squadra Azzurra”, care era eliminată încă din grupe după un eșec incredibil, 0-1 contra naționalei din Costa Rica.

Campioană mondială în 2014, Germania a părăsit precedentele două turnee încă din faza grupelor, suferind două înfrângeri șocante, 0-2 cu Coreea de Sud în 2018 și 1-2 cu Japonia în 2022. Primul mare șoc al ediției din Qatar a fost însă Argentina – Arabia Saudită 1-2, cu mențiunea că echipa condusă din teren de Lionel Messi s-a regrupat și a reușit să câștige turneul. În acest an, prima surpriză a fost faptul că , însă mult mai șocantă este remiza dintre campioana Europei și debutanții africani.

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Cele mai mari surprize de la Cupa Mondială