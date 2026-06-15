Cele mai mari surprize din istoria Cupei Mondiale. Cum arată lista după Spania – Insulele Capului Verde 0-0

Cupa Mondială a oferit multe surprize uriașe de-a lungul timpului, iar ediția din 2026 nu reprezintă o excepție. La două zile după ce Qatarul a obținut primul punct din istorie la turneul final după 1-1 cu Elveția, naționala din Insulele Capului Verde a produs o surpriză și mai mare și a încurcat campioana europeană Spania, cu care a remizat, 0-0. Cum arată lista celor mai mari surprize din istoria Cupelor Mondiale.
Primul șoc uriaș din istoria Cupei Mondiale apare în 1938, când naționala României nu a reușit să învingă reprezentativa din Cuba, formație care s-a calificat la turneul final din oficiu după ce toate celelalte țări din zona CONCACAF au refuzat să facă deplasarea în Europa. Primul meci s-a încheiat la egalitate, 3-3, iar la rejucare insularii s-au impus cu 2-1 și au provocat o surpriză imensă. În următoarea fază, cea a sferturilor, cubanezii erau „demolați” de Suedia, 8-0, iar de atunci nu au mai jucat vreodată la Cupa Mondială.
În 1950, o altă formație din America de Nord, naționala Statelor Unite, reușea să obțină un succes incredibil, învingând Anglia cu 1-0. La ediția organizată pe tărâm englez în 1966, Italia era învinsă cu 1-0 de o debutantă, Coreea de Nord, și părăsea turneul în faza grupelor. Germania de Vest a găzduit ediția din 1974, pe care avea să o și câștige, însă în grupe a suferit o înfrângere de necrezut, 0-1 contra Germaniei de Est, aflată la singura participare la Cupa Mondială.
Remiza cu Insulele Capului Verde nu a fost primul rezultat umilitor pentru Spania. În 1982, chiar pe teren propriu, „La Roja” ceda cu 0-1 contra Irlandei de Nord. La aceeași ediție, Germania de Vest pierdea cu 1-2 contra Algeriei, pentru ca mai apoi să învingă Austria cu 1-0 în unul dintre cele mai controversate meciuri din istorie, cele două formații ținând de acest rezultat pentru a se califica „de mână” mai departe.
Argentina câștigase Cupa Mondială în 1986 și s-a numărat printre favorite la următoarea ediție, organizată în Italia, însă sud-americanii au debutat la turneul final cu o înfrângere șocantă, 0-1 contra Camerunului, națională care avea să învingă apoi și România, aflată în aceeași grupă. Naționala Norvegiei a obținut calificarea la actuala ediție după o pauză de 28 de ani, iar la precedenta participare reușea să învingă campioana mondială de la acel moment, Brazilia, cu 2-1 în faza grupelor.
Ediția din 2002 a fost una a surprizelor, încă de la meciul de debut. Campioana mondială și europeană Franța a pierdut cu 0-1 în primul meci, contra Senegalului, o debutantă la turneul final. Portugalia părăsea turneul din Asia încă din grupe, fiind învinsă cu 3-2 de SUA, iar țara gazdă Coreea de Sud reușea să ajungă în semifinale după victorii cu Italia, 2-1, și Spania, 0-0 și 5-3 la loviturile de departajare.
În 2010, Franța a avut un nou turneu dezastruos, care s-a încheiat cu un eșec uluitor împotriva țării gazdă Africa de Sud, 1-2. Italia nu s-a mai calificat la Cupa Mondială din 2014, însă ediția din Brazilia nu a fost una de bun augur pentru „Squadra Azzurra”, care era eliminată încă din grupe după un eșec incredibil, 0-1 contra naționalei din Costa Rica.
Campioană mondială în 2014, Germania a părăsit precedentele două turnee încă din faza grupelor, suferind două înfrângeri șocante, 0-2 cu Coreea de Sud în 2018 și 1-2 cu Japonia în 2022. Primul mare șoc al ediției din Qatar a fost însă Argentina – Arabia Saudită 1-2, cu mențiunea că echipa condusă din teren de Lionel Messi s-a regrupat și a reușit să câștige turneul. În acest an, prima surpriză a fost faptul că naționala Qatarului a obținut primul punct din istorie la CM după 1-1 cu Elveția, însă mult mai șocantă este remiza dintre campioana Europei și debutanții africani.