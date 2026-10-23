Cele mai mari „țepe” date de Gigi Becali lui Dan Șucu! Blestemul transferurilor de la FCSB la Rapid continuă

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Dan Șucu nu a avut deloc inspirație când a transferat fotbaliști la care Gigi Becali a renunțat. Niciunul dintre jucătorii veniți de la FCSB nu a confirmat la Rapid, iar ultimul caz, Daniel Graovac, s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru giuleșteni.

Daniel Graovac, ultima „țeapă” pentru Dan Șucu!

Gigi Becali pare să aibă o rețetă câștigătoare în relația cu Dan Șucu. În ultimii ani, patronul FCSB a renunțat la mai mulți fotbaliști care au ajuns ulterior la Rapid, însă niciunul nu a reușit să se impună în Giulești. Răzvan Oaidă, Iulian Cristea și Damjan Djokovic au dezamăgit, iar Daniel Graovac a fost urmărit de un ghinion teribil.

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Fără să încaseze bani din transferurile celor patru jucători, Gigi Becali a scăpat de contractele acestora, în timp ce Rapid a încercat să profite de experiența lor. Rezultatele au fost însă departe de așteptări, iar ultimul episod pare să confirme existența unui adevărat „blestem” al transferurilor pe axa FCSB – Rapid.

Cel mai recent exemplu este Daniel Graovac (33 de ani), transferat de Rapid în vara anului 2026, după despărțirea de FCSB. Deși Mihai Stoica și-ar fi dorit ca fundașul bosniac să continue la campioana României, Gigi Becali a decis să nu îi prelungească înțelegerea. Giuleștenii au profitat imediat de situație și i-au oferit lui Graovac un contract valabil până în vara anului 2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Din informațiile FANATIK,

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Sezon încheiat după doar cinci meciuri

Numai că aventura bosniacului la Rapid s-a transformat rapid într-un coșmar. După doar cinci apariții în tricoul alb-vișiniu, Investigațiile medicale au evidențiat o ruptură a ligamentului încrucișat anterior și o leziune de menisc. Fundașul a fost operat pe 9 septembrie, la Roma, iar Rapid a anunțat că acesta nu va mai putea evolua în sezonul 2026-2027.

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Răzvan Oaidă și Iulian Cristea, primele transferuri ratate de Dan Șucu de la FCSB

„Blestemul” transferurilor ratate de la FCSB la Rapid a început în anul 2023, când alb-vișiniii au reușit să îi aducă în Giulești pe Răzvan Oaidă și Iulian Cristea. Cei doi au fost puși pe liber de Gigi Becali și au semnat cu rivala roș-albaștrilor din postura de jucători liberi de contract. Socoteala de acasă nu s-a potrivit însă cu cea din târg.Răzvan Oaidă a adunat 44 de meciuri în tricoul Rapidului, perioadă în care a înscris un singur gol și a oferit trei pase decisive. Mijlocașul nu a reușit să devină jucător de bază, iar în septembrie 2024 și-a reziliat contractul și a semnat cu Universitatea Cluj.

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Nici Iulian Cristea nu a avut mai mult succes. Fundașul central a evoluat în doar 16 partide pentru Rapid, marcând un singur gol, în Cupa României. După numai un sezon petrecut în Giulești, Cristea a plecat și el la Universitatea Cluj, în vara anului 2024. Astfel, primele două pariuri ale lui Dan Șucu cu fotbaliști proveniți de la FCSB s-au încheiat fără rezultatele așteptate.

Damjan Djokovic, un alt experiment eșuat! A rezistat doar șapte luni la Rapid

Un alt nume important pe lista transferurilor nereușite este Damjan Djokovic. Mijlocașul croat a ajuns la FCSB în vara anului 2023, însă experiența sa în tricoul roș-albastru a durat doar șase luni.

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Nemulțumit de randamentul acestuia, Gigi Becali a renunțat la serviciile sale în ianuarie 2024. Rapid a intervenit și l-a transferat imediat. Mutarea s-a dovedit însă un nou eșec. Djokovic a bifat doar 10 meciuri pentru Rapid, reușind un gol și o pasă decisivă. După aproximativ șapte luni petrecute în Giulești, contractul i-a fost reziliat, iar mijlocașul a revenit la CFR Cluj. Dan Șucu a bifat astfel trei transferuri consecutive de la FCSB care nu au avut impactul dorit, înainte să încerce din nou cu Daniel Graovac.

Elvir Koljic, „țeapa” primită de Dan Șucu după ce i l-a suflat lui Gigi Becali

Pe lângă fotbaliștii care au îmbrăcat efectiv tricoul FCSB, există și cazul lui Elvir Koljic. În februarie 2025, atacantul bosniac se afla la un pas să semneze cu echipa lui Gigi Becali, după ce efectuase inclusiv vizita medicală.

Rapid a intervenit însă în ultimul moment și a reușit să îl deturneze din drumul către FCSB. Conform FANATIK, giuleștenii i-au oferit lu lunar și a fost unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști din lot.

Deși părea că Dan Șucu i-a dat o lovitură rivalului său, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Koljic nu a reușit să devină atacantul decisiv pe care Rapid îl căuta, iar în vara anului 2026 clubul a hotărât să nu îi prelungească înțelegerea. Bosniacul a părăsit Giuleștiul după 45 de apariții și doar șapte goluri, conform bilanțului comunicat oficial de Rapid. Astfel, un transfer prezentat inițial drept o mare victorie în fața lui Gigi Becali s-a încheiat cu o nouă dezamăgire pentru conducerea alb-vișiniilor.