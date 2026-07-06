Cele mai mari trădări din istorie pe axa Dinamo – FCSB! Ei sunt fotbaliștii care și-au dat sângele alb-roșu pe cel roș-albastru

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De-a lungul istoriei, mai mulți fotbaliști care au evoluat la Dinamo au ajuns în cele din urmă la rivala de moarte, FCSB. Unii dintre ei au confirmat și chiar au ajuns fotbaliști importanți pentru clubul patronat de Gigi Becali, însă afacerile nu s-au dovedit a fi profitabile de fiecare dată. Iată cele mai cunoscute nume care au trădat formația din „Ștefan cel Mare” pentru a ajunge în curtea latifundiarului din Pipera.

Primul jucător important care a dat startul acestui trend este chiar un mebru al „Generației de Aur”

Primul exemplu care a ajuns la FCSB după ce a bifat câteva zeci de meciuri bune pentru Dinamo este Dorinel Munteanu. „Neamțul” a evoluat pentru „câinii roșii” la începutul carierei sale, între anii 1991 și 1993, timp în care a bifat 67 de partide și 27 de goluri pentru echipa de pe Șoseaua „Ștefan cel Mare”.

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Spre finalul carierei, după ce a jucat sute de meciuri în Belgia și Germania, pentru echipe precum Cercle Brugge, Koln sau Wolfsburg, membrul „Generației de Aur” s-a întors acasă, în România, unde a jucat pentru mai multe formații, prima dintre ele fiind cea patronată de Gigi Becali. „Munti” a povestit că mai întâi a vrut să se întoarcă la Dinamo, însă Cristi Borcea nu a vrut să-i accepte pretențiile financiare.

„În primă fază am discutat cu domnul Borcea. Că să vin la Dinamo şi nu ştiu ce… I-am spus pretenţiile. Nu erau foarte mari faţă de ce aveam acolo (n.r. în Germania) şi a zis că „Nu, uite, ai o vârstă…”. După care m-a sunat domnul Piţurcă. Se ştie foarte bine relaţia mea cu domnul Piţurcă de la echipa naţională. Şi a zis: Uite, te vreau aici, la mine. Aveam împliniţi 36 de ani şi am acceptat oferta”, a declarat Dorinel Munteanu pentru

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Cât despre relația sa cu fanii dinamoviști, Dorinel Munteanu spune că i-a iertat, deși ei nu au primit vestea prea bine: „Nu ştiţi cum a fost? Dar i-am iertat… Am fost la naţională, ei m-au scuipat! În fine, n-am pus la suflet”, a mai spus Munteanu, care a bifat 33 de meciuri pentru FCSB și a câștigat titlul din sezonul 2004/2005, chiar în detrimentul lui Dinamo, aflată pe locul 2.

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Mihăiță Pleșan: fotbalistul care a jucat la Dinamo și FCSB, dar iubește Craiova

Un alt fotbalist român care a dat Dinamo pentru FCSB este Mihăiță Pleșan. Până să ajungă la București, mijlocașul a jucat la Craiova, de unde a venit la Dinamo în 2005. Doar 12 meciuri a bifat în „Ștefan cel Mare”, după care a mers la Poli Timișoara.

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În cele din urmă a ajuns și la formația patronată de Gigi Becali, pentru care a bifat 40 de meciuri între anii 2007 și 2009. El are o poveste inedită, deoarece la plecarea din Banat pregătea o revenire la Dinamo, pe care o negocia cu Giovanni Becali. Aflat în biroul său, el a cerut voie la baie și a ajuns direct la palatul patronului FCSB. În ciuda faptului că a jucat la două dintre cele mai iubite echipe din capitală, sufletul său rămâne în Oltenia.

„Eu nu sunt stelist sau dinamovist, eu sunt oltean. Întotdeauna voi fi oltean, iar Craiova va rămâne echipa mea de suflet, în ciuda faptului că au fost câteva răutăţi apărute în presă că eu aş fi declarat că sunt dinamovist. Nu e adevărat. Echipa mea de suflet este Universitatea Craiova şi voi rămâne fanul ei numărul 1”, a scris Mihăiță Pleșan într-o postare pe Facebook.

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Gabriel Tamaș, unul dintre cei mai importanți jucători care a jucat pentru cele două mari rivale

Gabriel Tamaș este unul dintre cei mai importanți jucători români din ultimele două decenii. Stoperul și-a început cariera la Brașov, însă recunoaște că tatăl său, fiind polițist, ținea cu Dinamo. Totuși, el și cu fratele său iubeau atunci când erau mici culorile „roș-albastre”.

Deoarece a fost un profesionist pe terenul de fotbal, el nu a ținut cont de aceste preferințe la 18 ani, atunci când a fost contactat de Dinamo, așa că a mers mai întâi în „Ștefan cel Mare”. De-a lungul aventurilor sale internaționale el a revenit de mai multe ori sub formă de împrumut în familia „câinilor roșii”, însă în 2015 a apărut „trădarea”, când s-a înțeles cu echipa lui Gigi Becali. În total el a bifat 72 de meciuri pentru FCSB și 85 pentru Dinamo, iar de-a lungul carierei a mai jucat pentru Galatasaray, West Bromwich Albion, Celta Vigo, Auxerre, Watford sau Spartak Moscova.

Cristi Bălgrădean, „colecționarul” de echipe mari

Cristi Bălgrădean este unul dintre puținii jucători care se poate lăuda cu meciuri pentru patru dintre cele mai tari formații din România. El a ajuns la Dinamo în 2010 și a apărat poarta „câinilor” până în 2014. Ulterior el a jucat la două dintre marile rivale ale echipei din „Ștefan cel Mare”: Universitatea Craiova și FCSB.

Pe lângă cele trei formații de top din campionatul românesc, ultima experiență a lui „Pufi” la nivelul primei ligi a fost la CFR Cluj. Deși el a stat 4 ani la ardeleni, nu a bifat decât 44 de meciuri. În tricoul celor două rivale din capitală, Bălgrădean a bifat 110 meciuri pentru Dinamo și 73 pentru FCSB. „Important e că am semnat. Ați văzut și voi ce perioadă am avut… Asta e viața de fotbalist, sunt profesionist, îmi fac treaba unde sunt. Aici am fost dorit și am semnat”, spunea portarul după ce a semnat cu FCSB.

Harlem Gnohere i-a făcut pe fanii FCSB-ului să uite că a venit de la Dinamo

Unul dintre cele mai de succes transferuri pe axa Dinamo – FCSB a fost cel al francezului Harlem Gnohere. „Bizonul”, căci așa era supranumit de suporteri, le-a ajuns rapid la suflet fanilor prin zecile de goluri pe care le-a marcat pentru formația roș-albastră.

În România, Gnohere a jucat fotbal doar pentru cele două rivale din București. El a ajuns la Dinamo în 2015, iar după un sezon și jumătate de excepție în alb-roșu a fost cumpărat de FCSB pentru doar 250.000 de euro. Masivul vârf de atac a marcat goluri foarte importante și a rămas în istorie ca unul dintre cele mai de succes transferuri din tabăra „câinilor roșii”. El a înscris 51 de goluri pentru FCSB în 115 partide, iar unele dintre ele au venit în meciuri extrem de importante, precum cel cu Lazio sau Hajduk Split.

Cele mai mari „țepe” pe care Gigi Becali le-a primit în urma transferurilor de la Dinamo

Transferurile de la Dinamo la FCSB nu au fost tot timpul un succes, ba chiar sunt jucători care au dezamăgit profund sau care nici măcar nu au reușit să se impună în echipă. Gigi Becali a luat mai multe „țepe” de-a lungul anilor, chiar de la jucători de la care se aștepta cel mai puțin.

Adrian Cristea, „prințul” care nu a devenit niciodată rege

Unul dintre marile talente irosite ale fotbalului românesc este Adrian Cristea, cel care era supranumit „prințul” datorită eleganței sale de pe teren, dar și din afara lui. El a impresionat în tricoul lui Dinamo, iar în 199 de meciuri a înscris de 30 de ori. De-a lungul carierei a avut șansa să demonstreze și în străinătate, la Standard Liege, însă nu s-a impus în Belgia.

Ajuns la FCSB, el a prins doar 9 apariții în tricoul roș-albastru, iar cariera sa a intrat în declin. După despărțirea de clubul patronat de Gigi Becali, el a mai jucat timp de trei ani pentru Concordia Chiajna, după care și-a agățat ghetele în cui.

Revenirea lui Ciprian Marica nu a funcționat

Pe finalul carierei, Ciprian Marica a venit cu inima deschisă la FCSB, deși el a fost crescut și lansat în fotbalul mare de Dinamo București. Chiar dacă nu are foarte multe meciuri în tricoul echipei mari a „câinilor roșii”, Marica a crescut în „Ștefan cel Mare” înainte să evolueze la echipe precum Șahtior Donețk, Stuttgart, Schalke sau Getafe.

El și-a încheiat cariera în 2016, chiar de la rivala de moarte a lui Dinamo, FCSB. Deși este unul dintre cei mai prolifici atacanți din istoria naționalei României, Marica, ajuns la o vârstă, nu s-a mai putut impune în Liga 1, așa că a luat decizia să pună stop carierei de fotbalist. El a jucat în 16 meciuri pentru Dinamo și în doar 9 pentru FCSB.

Dennis Politic, ultima dezamăgire pentru FCSB

FCSB a încheiat recent unul dintre cele mai slabe sezoane din istorie. Echipa a jucat în play-out și a terminat pe locul 8 la final, însă a reușit până la urmă să se califice în cupele europene prin barajele de Conference League. Prima și cea mai importantă greșeală a clubului din stagiunea precedentă s-a dovedit a fi campania de transferuri, în care Dennis Politic a fost una dintre vedete.

Fostul căpitan al lui Dinamo a acceptat fără să se gândească prea mult șansa oferită de FCSB, aceea de a juca în cupele europene. însă el nu s-a impus în echipă, fiind măcinat de dureri și accidentări. El chiar a fost împrumutat în a doua parte a sezonului, la FC Hermannstadt, însă nici acolo nu a făcut o figură prea bună. El se află în prezent în lotul echipei, iar sezonul acesta ar putea fi crucial pentru viitorul său la FCSB:

Lista completă a jucătorilor care s-au transferat de la Dinamo la FCSB

Transferurile directe de la Dinamo la FCSB au fost puține la număr, iar cei mai mulți fotbaliști au ajuns la echipa lui Gigi Becali după ce au trecut și pe la alte echipe. care s-a înțeles cu FCSB din postura de jucător liber de contract. Lista completă a jucătorilor care au trecut mai întâi pe la Dinamo, iar mai apoi pe la FCSB arată în felul următor: