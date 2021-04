Cele mai mari tragedii din parcurile de distracții. Cum au murit opt adolescenți într-un castel “bântuit”

Pentru amatorii de senzații tari, parcurile de distracții sunt locurile ideale pentru câteva ore în care își pot satisface pasiunea pentru adrenalină. Din nefericire, uneori au parte de prea multă sau ceea ce începe ca o simplă zi de distracție se sfârșește tragic.

Cele mai mari tragedii din parcurile de distracții – accidente, prăbușiri și incendii

La finalul săptămânii trecute, cel mai înalt rollercoaster din Marea Britanie, The Big One – cunoscut anterior ca The Pepsi Max – de la Blackpool Pleasure Beach, s-a oprit aproape de cel mai înalt punct în urma unei defecțiuni. Pasagerii au fost nevoiți să coboare de la o înălțime de 65 de metri, dar au ajuns la sol în siguranță.

Momentul a fost filmat si postat pe TikTok de două adolescente care se aflau într-unul dintre vagoanele blocate la înălțime.

Cu toate acestea, coborârea terifiantă pălește în comparație cu unele incidente tragice care au afectat parcurile de distracții de-a lungul deceniilor.

Cel mai grav dezastru din lume în care a fost implicat un rollercoaster

Accidentul cu cei mai mulți morți în care a fost implicat un rollercoaster s-a întâmplat la Londra în 1972.

În după-amiaza zilei de 30 mai, 31 de persoane au urcat în vagoanele Big Dipper din Battersea Park Fun Fair. În vârful primei pante vagonul s-a desprins de sistemul de tracțiune și a început să se deplaseze înapoi înainte de a deraia și a se ciocni cu vagonul din spate.

Doi băieți adolescenți și o fetiță de opt ani au murit la fața locului, în timp ce alți doi copii au murit mai târziu.

Incendiul din casa bântuită care a ucis 8 adolescenți

Cel mai mortal dezastru care a avut loc vreodată într-un parc de distracții s-a petrecut într-o casă bântuită din SUA.

Opt adolescenți au fost uciși după ce un incendiu a izbucnit la Castelul Bântuit de la Six Flags din Jackson, New Jersey, la 11 mai 1984.

Răspândindu-se rapid datorită sistemului de ventilație focul a înghițit rapid clădirea. Grupul de adolescenți a murit din cauza inhalării fumului, dar victimele au fost arse până au devenit de nerecunoscut.

Frank McDonnell, la acea vreme era un voluntar în vârstă de 22 de ani pentru Jackson Fire Company, și-a amintit cum, atunci când a intervenit la incendiu, nu a putut face diferența dintre scheletele din recuzită și corpurile adolescenților.

„Am asistat la îndepărtarea corpurilor și nu voi uita niciodată mirosul de cauciuc și plastic ars”, a spus el citat de The Daily Mirror.

Coliziunea vagoanelor rollercoaster-ului Smiler de la Alton Towers

Accidentul a provocat valuri de șoc în Marea Britanie în iunie 2015, deoarece 16 persoane au fost rănite la unul dintre cele mai populare parcuri tematice ale națiunii.

Două fete și-au pierdut picioarele după ce un vagon al cursei de 18 milioane de lire sterline s-a izbit cu viteză de un altul blocat pe șine.

Merlin, operatorul parcului, a fost amendat cu 5 milioane de lire sterline pentru dezastru, iar victimele au primit despăgubiri de milioane.

Prăbușirea unui simulator de rachete ucide șase persoane

Prăbușirea unui simulator de rachete a îngrozit China în 2010, când s-a prăbușit de la aproape 11 metri.

The Space Journey, atracția din Shenzhen, sud-estul Chinei, avea o centrifugă cu mai multe capsule care se învârteau în interiorul unui ecran în formă de cupolă cupolă, pe care erau proiectate filme despre spațiu.

Pe 29 iunie, una dintre capsule s-a desprins și a s-a prăbuși cu peste 44 de persoane înăuntru. Șase persoane au fost ucise și alte 10 au fost duse la spital inconștiente. Rapoartele spun că tragedia a fost cauzată de un șurub defect și slăbit.

Tragedia din parcul australian Dreamworld

Patru adulți au murit când ambarcațiunea în care se aflau s-a răsturnat în cel mai mare parc de distracții din Australia în 2016 în cel mai grav accident dintr-un parc de distracții din țară din ultimii 40 de ani.

Cindy Low, Kate Goodchild, Luke Dorsett și Roozi Araghi și-au pierdut viața în parcul tematic Dreamworld în timpul cursei Thunder River Rapids pe 25 octombrie.

După ce pluta sa răsturnat în urma unei coliziuni, pasagerii au fost aruncați pe o bandă rulantă înainte de a fi zdrobiți de mecanismul călătoriei. În mod miraculos, fiul de șase ani al lui Low și fiica lui Goodchild, în vârstă de 12 ani, au supraviețuit.

O prăbușire de la 30 de metri

Hayley Williams, în vârstă de 16 ani, a murit după ce a căzut de la peste 30 de metri după ce sistemele de siguranță ale unui rollercoaster acvatic din Țara Galilor au cedat.

Incidentul a avut loc la parcul tematic Oakwood, lângă Narberth, în aprilie 2004. Parcul a fost ulterior amendat cu 250.000 de lire sterline pentru că nu a respectat procedurile de siguranță de bază.

Adolescent decapitat de vagonul unui rollercoaster

Adolescentul Asia Leeshawn Ferguson a fost decapitat de vagonul unui rollercoaster în 2008, după ce a sărit două garduri și a intrat într-o zonă restricționată.

Martorii au susținut că tânărul de 17 ani încerca să-și recupereze șapca în zona rollercoaster-ului numit Batman Ride din Six Flags, Georgia, când a fost lovit de vagon.

Doi copii răniți de o defecțiune a unei roți Ferris

Trei fete au fost grav rănite în 2016 de o roată Ferris în Tennessee, când cabina în care se aflau s-a răsturnat brusc și au căzut de la peste 12 metri înălțime.

Autoritățile cred că răsturnarea cabinei a fost provocată de o defecțiune mecanică.

O fetiță de șase ani a suferit un traumatism cerebral traumatic, în timp ce sora ei de 10 ani și-a rupt brațul.