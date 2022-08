Cele mai nebune meciuri din turul 1 de la US Open 2022! Stefanos Tsitsipas, al patrulea favorit, umilit de un debutant. Evgeniya Rodina, prima victorie după trei ani. Video

Turul 1 de la nu a fost ocolit de câteva surprize uriaşe. Fanii care au venit la terenurile de la Flushing Meadows au avut ce vedea, iar unele meciuri au fost de-a dreptul spectaculoase, cu răsturnări de situaţie.

Stefanos Tsitsipas, al patrulea favorit la US Open 2022, a pierdut 11 game-uri consecutive

Cea mai mare surpiză de pe tabloul masculin a venit în meciul dintre Stefanos Tsitsipas, cap de serie numărul 4, şi Daniel Elahi Galán, jucător venit din calificări şi debutant la US Open. După 54 de minute din meci, columbianul conducea cu 6-0, 5-0, moment în care grecul a reuşit să câştige primul game, însă până la urmă a cedat şi setul 2.

ADVERTISEMENT

După ce a primit îngrijiri medicale, la capătul a două seturi horror, Stefanos Tsitsipas a reuşit să câştige al treilea set. Mai mult decât atât, grecul a făcut break în primul game din al patrulea act şi părea că meciul va fi decis în decisiv. Cu toate acestea, al patrulea favorit al turneului a picat într-un final.

În al optulea game al setului 4, Daniel Elahi Galán a făcut break-ul şi totul s-a decis în prelungiri. Stefanos Tsitsipas a câştigat game-ul 10, unul extrem de disputat, în care salvat cinci mingi de meci. Apoi, la 5-6, grecul a mai salvat alte trei mingi de meci, însă într-un final a cedat meciul. Venit din calificări, columbianul de 26 de ani, s-a impus cu 6-0, 6-1, 3-6, 7-5, şi îl va întâlni, în turul 2, pe Jordan Thompson.

ADVERTISEMENT

“A dominat meciul. Nu am putut deloc să-mi fac jocul”, a declarat Stefanos Tsitsipas, la finalul meciului cu Daniel Elahi Galán. Sportivul de 24 de ani i-a obişnuit pe fanii tenisului cu prestaţii modeste la US Open, unde cea mai bună performanţă a fost calificarea în turul 3 la ediţiile din 2020 şi 2021.

Evgeniya Rodina a revenit în tenis, după trei ani, cu o victorie

Pe tabloul feminin, Evgeniya Rodina a beneficiat de clasamentul protejat şi a revenit în tenis, după o pauză de trei ani şi doi luni. Rusoaica, în vârstă de 33 de ani nu mai jucase din iunie 2019, când era învinsă, în turul 1 de la WTA Eastbourne, de Ons Jabeur.

ADVERTISEMENT

La US Open 2022, Evgeniya Rodina a întâlnit-o pe Martina Trevisan, cap de serie numărul 27, astfel că italianca pornea cu prima şansă la calificarea în turul 2. Calculele hârtiei au fost date peste cap de jocul rusoaicei, care s-a impus în două seturi, scor 7-5, 6-1, şi şi-a egalat cea mai bună performanţă din carieră la turneul din New York.

În turul 2 de la US Open 2022, Evgeniya Rodina o va întâlni pe Ajla Tomljanović. Rusoaica şi-a asigurat deja un cec în valoare de 121.000 de dolari şi 70 de puncte WTA, astfel că a urcat pe locul 561 în clasamentul live.

ADVERTISEMENT

Simona Halep a fost eliminată Daria Snigur, debutantă la US Open

Tot o debutantă a produs marea surpiză de pe tabloul feminin. Daria Snigur, venită din calificări şi la primul meci la US Open, . Ucraineanca a început perfect meciul şi a câştigat primul set cu 6-2, ca mai apoi fostul număr 1 mondial să-i servească un “covrig” de 6-0.

ADVERTISEMENT

În setul decisiv, jucătoarea de 20 de ani a fost mai stăpână şi a reuşit s-o învingă pe Simona Halep cu 6-4. La finalul meciului, Daria Snigur a izbucnit în lacrimi, după prima mare victorie a carierei.

“Sunt foarte fericită. E greu să spun ceva acum. Vreau să îi mulțumesc Simonei. Pentru mine a fost o expriență deosebită să joc împotriva ei. Vreau să le mulțumesc celor care m-au sprijinit astăzi. Am dat ce am avut mai bun astăzi și am câștigat în final. Meciul acesta este pentru Ucraina, pentru familia mea și pentru fanii mei. Vă mulțumesc încă o dată tuturor”, a spus Daria Snigur, după victoria din meciul cu Simona Halep.

Alte surpize din prima zi a turului 1 de la US Open