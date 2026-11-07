Cele mai periculoase sporturi din lume. Unele au o rată mare de mortalitate

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Periculozitatea unei discipline sportive poate fi evaluată din două mari puncte de vedere: rata mortalității (specifică sporturilor extreme și de mare viteză) și frecvența traumatismelor severe pe termen lung (specifică sporturilor de contact sau de viteză intensă). În cele ce urmează, vă prezentăm cele mai periculoase activități desfășurate pe mapamond.

Sporturile cu rată ridicată a mortalității și riscuri extreme

După o trecere în revistă a sau a , este rândul să ne concentrăm pe cele mai periculoase discipline. Lista se deschide cu base jumping, care presupune salturi de pe stânci, clădiri sau poduri, la altitudini reduse. Considerat statistic cel mai periculos sport din lume, oferă o marjă de eroare infimă. Cel mai concret exemplu de final nefericit în acest sport este deschiderea întârziată sau defectuoasă a parașutei, care este aproape întotdeauna fatală. Conform registrului BASE Fatality List, sute de sportivi au murit din anii ’80 și până în prezent.

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Continuăm cu zborul în wingsuit, sport derivat din parașutism. Aici, sportivii planează la viteze uriașe (adesea de peste 160–200 km/h) pe deasupra reliefului accidentat, bazându-se pe curenții de aer și pe o precizie milimetrică. Schimbarea bruscă a vremii (mai ales a curenților) și neaprecierea distanțelor se pot sfârși tragic. Pe listă se înscrie și alpinismul de altitudine mare. Expedițiile pe vârfuri de peste 8.000 de metri implică riscuri letale din cauza hipoxiei, edemului cerebral sau pulmonar, epuizării și avalanșelor. În cazul free solo (escaladă fără corzi sau echipament de asigurare), o singură ezitare înseamnă o cădere în gol. Vârful Annapurna, din Nepal, a înregistrat o rată de mortalitate de peste 25–30% raportat la numărul celor care au ajuns pe vârf.

Scufundările în peșteri/Cave Diving. Deși se găsesc în multe locuri din lume și ascund în unele cazuri obiecte sau scene extrem de rare, peșterile pot la fel de bine să ia viața oamenilor. sau a sistemelor de peșteri inundate aduce riscuri majore. Probleme precum dezorientarea, epuizarea rezervelor de oxigen și blocarea în spații înguste fără posibilitatea unei ieșiri rapide la suprafață conduce automat la pierderi de vieți omenești. Cursele de motociclete, deși trimit inițial cu gândul la cele organizate pe circuite oficiale, au parte și de alte cadre. Competițiile pe trasee stradale înguste sau raliurile de viteză extremă transformă orice mică eroare tehnică sau de aderență într-un accident catastrofal. Un bun exemplu este Isle of Man TT, eveniment anual extrem și contratimp cu motociclete și ataș, desfășurat chiar pe drumurile publice și la viteze mari. Această cursă a înregistrat peste 260–270 de decese ale piloților de la înființarea sa (1907) până în prezent.

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Sporturi cu risc ridicat de accidentări și daune ce pot persista în timp

În contrast cu sporturile enumerate mai sus, următoarele au o rată mai mică a deceselor directe. Ele excelează însă prin incidența ridicată a accidentărilor traumatice sau a afecțiunilor pe termen lung, care pot pune capăt carierei/aventurii sportive. Boxul și MMA-ul implică deseori impacturi repetate la nivelul capului, soldate cu traumatisme cerebrale, comoții sau fracturi faciale. Fotbal American/Rugby sunt sporturi cu coliziuni frontale de mare viteză între jucători cu mase corporale mari. Aceste „întâlniri” se lasă de multe ori cu leziuni cerebrale, rupturi de ligamente, traumatisme ale coloanei sau chiar paralizie.

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Echitația/Călăria implică riscuri precum căderile de pe cal de la înălțime sau chiar lovituri directe din partea animalului. Nu puține au fost cazurile în care călăreții s-au ales cu fracturi multiple sau traumatisme craniocerebrale. Ciclismul montan de coborâre presupune la rândul său fracturi osoase, leziuni ale coloanei sau toracelui în urma coborârilor pe terenuri accidentate, stâncoase, la viteze ridicate. Fotbalul, ultimul, dar nu și cel din urmă, aduce adesea accidentări serioase fotbaliștilor, de la întinderi, până la luxații sau rupturi totale. Cel mai recent caz care a zguduit planeta a fost , care a murit după o ciocnire extrem de dură cu portarul advers Jesus Owono.