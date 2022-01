Care au fost cele mai populare jocuri video din 2021. Titlurile pe care trebuie să le încerci neapărat!

Jocurile video rămân o modalitate foarte bună de petrecere a timpului liber pentru mulți dintre noi, indiferent de vârstă. Jocurile nu se adresează doar celor mici, ba chiar majoritatea sunt orientate către un public matur.

Deși piața consolelor este una foarte bine reprezentată, iar segmentul jocurilor pe telefon mobil a explodat și el în ultimii ani, mulți gameri preferă în continuare să se joace pe propriul PC, o unealtă destul de prezentă în viețile noastre.

Iar datorită platformei Steam, cea mai mare de acest fel din lume, putem să ne facem și o idee despre preferințele oamenilor în materie de jocuri. La finalul anului trecut, compania a publicat liste în care arată, de exemplu, care au fost cele mai bine vândute jocuri din 2021, dar și care au fost cele mai populare, în materie de număr al jucătorilor.

Un oarecare neajuns al listei celor mai bine vândute jocuri este faptul că politica Steam împiedică firma să dea detalii în cifre despre ce și cât s-a vândut. Au împărțit lista pe care au creat-o în funcție de mai multe praguri, de la cel mai popular în jos: Platinum, Gold, Silver, Bronze.

Nici ordinea în care apar jocurile în listele anterior amintite nu este una specifică, astfel că nu poți ști care dintre cele 12 titluri Platinum este, de fapt, cel mai bine vândut.

Grand Theft Auto V – între cele mai bine vândute jocuri, la aproape 10 ani de la lansare

Un lucru este cert, însă: Grand Theft Auto V, care s-a lansat în urmă cu aproape 10 ani, este în continuare unul dintre cele mai bine vândute , mai ales prin prisma vânzărilor de elemente pentru jocul online. Devine astfel mai ușor de înțeles de ce Rockstar n-are încă un interes de a duce universul GTA într-o nouă poveste, având în vedere popularitatea încă uriașă a lui V.

La același nivel Platinum se regăsesc și clasicele Counter Strike: Global Offensive, dar și DotA 2. În cazul celui din urmă, , care s-a desfășurat însă fără spectatori, din cauza pandemiei. Tot pe această listă apare și PUBG: Battlegrounds, un joc care a căpătat o popularitate incredibilă în ultimii ani, datorită gameplay-ului propus.

Tot pe această listă se găsește și Rainbow Six Siege, un joc excelent pentru fanii seriei Tom Clancy’s. Nici cei pasionați de Battlefield nu s-au lăsat mai prejos, astfel că au dus titlul 2042 între cele mai bine vândute ale anului trecut.

La nivelul Gold, seria Forza reușește o dublă performanță, cu Horizon 4 și Horizon 5 prezente la acest nivel. Red Dead Redemption II și FIFA 22 sunt și ele la acest nivel, alături de alte titluri mari, precum Sea of Thieves, War Thunder, Rust și Final Fantasy XIV Online. Tot aici este și Back 4 Blood, o oarecare încercare, aparent nu foarte reușită, de a aduce un update seriei Left 4 Dead.

La nivelul Silver găsim alte titluri bine-cunoscute de către jucători, ca Sims 4, Civilization VI, Age of Empires IV sau Cyberpunk 2077, un joc extrem de anticipat. Tot aici vei găsi, însă, și Euro Truck Simulator 2, un joc care face exact ceea ce spune și care te va face să dezvolți o pasiune pentru TIR-uri. La același nivel se află și Team Fortress 2, un alt clasic dezvoltat de Valve în urmă cu ani buni, dar care dovedește că poate trece cu brio testul timpului.

Iar la nivelul Bronze găsești alte titluri bune, precum Terraria, Horizon Zero Dawn, Crusader Kings III sau chiar Farming Simulator 22, un alt joc care nu are nevoie de prezentare după ce-i citești titlul.

Lista completă a celor mai bine vândute jocuri de pe Steam este .

Titlurile cu cei mai mulți jucători prezenți simultan

În ceea ce privește cele mai populare jocuri prin prisma numărului de jucători concomitenți, lucrurile arată astfel: la nivelul Platinum găsim un amestec de jocuri gratuite, dar și unele care costă.

Nivelul Platinum se referă la peste 200.000 de jucători concomitenți la un moment dat și, fără să surprindă pe cineva, Grand Theft Auto V este prezent și pe această listă. Tot aici găsim și PUBG, dar și Cyberpunk 2077 sau Rust. Nu trebuie să-ți faci griji pentru DotA 2 și CS:GO, pentru că ambele sunt prezente pe această listă și nu dau semne că ar scădea vreodată în viitorul apropiat sub acest nivel.

Ba chiar 200.000 este un prag mic pentru cele două, care ar fi într-o categorie dedicată doar acestor titluri dacă Steam ar fi creat și un prag mai mare. DotA 2 a avut 416.636 jucători concomitenți înregistrați în luna decembrie, în vreme ce CS:GO a trecut de jumătate de milion, oprindu-se la 554.602 jucători simultan. În ultimele zile, cifrele au mers către 700 de mii pentru DotA 2 și aproape de 1 milion de jucători simultan pentru CS:GO.

Recordul este însă al PUBG, care a avut în 2018 un vârf de 3.236.027 jucători pe steam. CS:GO l-a atins pe al său în timpul carantinei, în aprilie 2020, cu 1.305.714 jucători, iar DotA 2 l-a atins în martie 2016: 1.291.328 jucători, conform informațiilor de .

Alte populare în 2021, cu peste 100.000 de jucători simultan, sunt Among Us, Rocket League sau Dead by Daylight. La nivelul de peste 60.000 de jucători simultan se află Cookie Clicker, Battlefield V, The Forest sau Phasmophobia. Iar în ultima categorie, cea cu peste 30.000 de jucători simultan, găsești Fallout 4, Arma III, World of Tanks Blitz, Dying Light sau Skyrim.

Lista celor mai populare jocuri de pe Steam în funcție de numărul de jucători simultani este .

Având în vedere aceste liste, sigur vei găsi câteva titluri cu care să-ți ocupi timpul atunci când vrei să te distrezi.