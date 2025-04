Cele mai recente profeții ale Mitică Dragomir i-au uluit pe apropiați! Ultima s-a confirmat în prima repriză la FCSB – CFR Cluj: „I-e frică să mă mai sune!”

Dumitru Dragomir a prevestit primul gol al meciului FCSB – CFR Cluj, 3-2, înscris de Juri Cisotti, în minutul 41. Martor este chiar Bogdan, fiul fostului șef al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Dumitru Dragomir: „Fii atent că prima acțiune pe poartă e gol”

FCSB a obținut o victorie uriașă în prima zi de Paște. Gruparea roș-albastră a învins-o pe CFR Cluj, 3-2, în runda a cincea din play-off, și s-a îndepărtat la 5 puncte de rivala din Gruia, cu 5 etapa înainte de final.

Meciul a fost deblocat de din minutul, 41. Reușită pe care Dumitru Dragomir a prevestit-o încă din minutul 30, într-un dialog telefonic cu Bogdan, fiul său, prezent pe Arena Națională.

„FCSB mai are un hop până la campionat, dar la norocul pe care îl are. Dar și știu să joace, frate. Câștigă titlul la pas. După 30 de minute m-a sunat fiul meu de la meci și mi-a zis: ‘Băi, tati, nu jucăm nimic. Să știi că ne bat ăștia’. Și eu i-am zis: ‘Fii atent că la prima acțiune care e pe poartă e gol’. După 30 de minute am zis asta.

Îmi dă telefon și îmi spune Băi, îmi e și frică să te mai întreb ceva. Sunt cu copiii, au rămas înmărmuriți”, a declarat Dumitru Dragomir la Profețiile lui Don Mitică.

„Corleone” a fost în formă și returul din . Mitică Dragomir l-a îndemnat pe fiul său să parieze 10.000 de euro pe victoria „tunarilor” pe Santiago Bernabeu.

„La meciul Real Madrid cu Arsenal mă sună fiul și îmi zice: ‘Bă, tati, ce zici, mă? Revine Realul?’. I-am zis: ‘Tati, trebuie să punem 10.000 de euro că bate Arsenalul iar. Pune 10.000 de euro că ai timp. Pe victorie, nu meci egal’. Mi-a zis: ‘Să fur banii și tot nu pun’.

La final mă sună și el și nepotul meu: ‘Băi, Piti, dar de ce nu joci?’. Nu mai joc jocuri de noroc. A zis Bogdan: ‘Să fiu al naibii dacă am văzut vreodată așa ceva’”, a declarat Dumitru Dragomir la Profețiile lui Don Mitică.

Pronosticul lui Mitică Dragomir i-a adus bani în buzunar lui Gigi Nețoiu

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal și-a amintit că a avut o premoniție și la meciul pe care FCSB l-a disputat în grupa Europa League cu PAOK de care Gigi Nețoiu a profitat.

„Eram cu Nețoiu jucam table. Jucasem eu și câștigasem, iar el mă întreabă pe mine, era minutul 80: ‘Auzi, băi, Corleone, ce crezi că se întâmplă?’. În 3 minute de acum dă gol Steaua. Pune 1.000 de euro. Juca în deplasare, cu echipa lui Lucescu, cu PAOK.

Peste 3 minute, pac gol! Băi, dacă nu am râs. El și-a scos și pierderea cu mine, și tot. Le mai nimeresc. Aseară Bogdan mi-a zis că îi este și frică să mă mai întrebe”, a mai spus Mitică Dragomir.