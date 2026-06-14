Cele mai sexy fane care au încins atmosfera la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. Galerie foto

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Cele mai sexy fane care au încins atmosfera la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic au atras toate privirile pe stadioanele pe care s-au disputat până acum meciurile de la turneul final nord-american. De la jurnaliste cunoscute în țările lor până la influcencerițe cu milioane de urmăritori pe rețelele de socializare, toate au făcut furori în timp ce și-au încurajat echipele favorite.

Cine sunt cele mai sexy fane de la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic

În primul rând, trebuie menționat că, în mod așteptat în contextul dat, fanele din Mexic au „furat” startul și s-au aflat în prim-plan încă de la primul meci de la acest Campionat Mondial. Pe legendarul stadion „Azteca” din Ciudad de Mexico, , iar o anume Brenda a făcut senzație pe internet cu fotografiile făcute pe arenă și postate ulterior în spațiul virtual.

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De asemenea, o altă mexicancă, modelul Paola Torres, a susținut activ naționala țării sale la partida cu Africa de Sud, iar în anumite momente a reușit să mute atenția celor din jurul ei de la jocul propriu-zis asupra sa.

În continuare, extrem de bine reprezentați la acest turneu final de Campionat Mondial la capitolul prezențe feminine în tribune sunt cei din Paraguay. Laurys Rodriguez, Angely Benitez, Leti Diaz și Greta Estigarribia Matiauda sunt „urmașele”

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Bruna Biancardi, iubita lui Neymar, prezentă de asemenea în America de Nord

Brazilienii sunt reprezentați cu succes, așa cum era de așteptat de altfel, de prezențe precum Maisa Silva, Bruna Cramer sau Cinthya Marques. Bineînțeles, nu avem cum să o uităm pe Bruna Biancardi, iubita lui Neymar, prezentă în America de Nord în această perioadă pentru a-l susține de la fața locului pe starul de la Santos.

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Gazdele americane punctează la acest capitol prin Pesho Jan, de origini indiene, Liudmyla Tkachenko și Gracie Kramer.

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Canadienii se pot mândri cu Alysha Newman, în vreme ce o prezență ce ar putea fi catalogată drept exotică este cea a Marine el Himer, susținătoare a naționalei Marocului. Revenind la mexicance, o mențiune specială trebuie să fie făcută despre Yanet Garcia, o prezentatoare meteo din această țară care a fost deja declarată, încă de dinainte de startul turneului final chiar, „cea mai sexy fană de la Mondial”.