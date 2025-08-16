Cele mai sigure orașe din Europa. De ce ocupă Dubrovnik locul 1

Un studiu realizat de operatorul turistic Riviera Travel dezvăluie care sunt cele mai sigure orașe din Europa. Specialiștii explică de ce ocupă Dubrovnik din Croația . Locația este pe placul multor turiști în ultima perioadă.

Care sunt cele mai sigure orașe din Europa

Destinațiile în care oamenii se simt în siguranță atunci când călătoresc au fost scoase la iveală de experți din domeniul turismului. Aceștia au recurs la o cercetare pentru a descoperi care sunt locurile cele mai sigure din Europa.

Continentul se bucură de orașe speciale, cu arhitectură inedită și cu istorie. Unele dintre acestea sunt evitate de vizitatori, în timp ce altele sunt luate cu asalt pentru diversitatea pe care o oferă. Un raport întocmit de operatorul turistic Riviera Travel a luat în calcul mai mulți factori.

Activitățile, vremea și bugetul nu se numără printre elementele care influențează siguranța, ci nivelul scăzut de criminalitate și protecția de neegalat. În clasament se află Dubrovnik, Tallinn, Varșovia, Praga, Cracovia și Amsterdam.

„Aceste descoperiri confirmă faptul că Europa oferă o cultură și o frumusețe excelente, precum și o siguranță de neegalat.

De la farmecul medieval al orașului Dubrovnik la orizontul incredibil plin de turle al Pragăi și frumusețea pitorească a orașului Zurich, cele mai sigure destinații din Europa vă permit să vă plimbați liber și cu liniște sufletească”, a declarat șefa departamentului de produse europene de la Riviera Travel, Joanne Lynn, pentru .

De ce Duvrovnik ocupă locul 1

Dubrovnik ocupă locul 1 în topul celor mai sigure destinații din Europa. Specialiștii de la Riviera Travel au dezvăluit care este motivul pentru care orașul din Croația a ajuns pe prima poziție, subliniind că a primit un scor general de siguranță de 44,1.

Locul este supranumit „Perla Adriaticii”. În plus, regiunea este inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO încă din anul 1979, datorită orașului vechi fortificat foarte bine conservat și arhitecturii medievale excepționale.

Nivelul actual al criminalității este considerat a fi scăzut, în ciuda faptului că în această destinație au loc petreceri impresionante. În plus, în ultimii 5 ani numărul de infracțiuni înregistrate a fost unul relativ scăzut.

De asemenea, turiștii au posibilitatea să exploreze localitatea și pe timp de noapte fără a avea nicio teamă. Duvrovnik este din Europa și datorită faptului că poate fi descoperit inclusiv de unul singur. Destinația are străzi luminate extrem de bine.

Mai mult decât atât, infracțiunile violente sunt rare. Cu toate acestea, furtul din buzunare poate avea loc dacă turiștii nu sunt atenți. Aceștia mai pot fi atrași în capcane turistice ocazionale și escrocherii cu taxiuri.

În concluzie, Dubrovnik a cultivat de-a lungul timpului un sentiment de comunitate foarte puternic. Destinația este primitoare pentru turiștii din toate colțurile lumii, protejând în aceeași măsură localnicii. Așadar, reprezintă un mediu sigur pentru vizitatori.

Obiective inedite din Dubrovik

Dubrovnik nu este doar cel mai sigur oraș din Europa, ci și unul popular. A primit această titulatură după ce mai multe scene din celebrul serial Game of Thrones s-au filmat în acest loc. Printre atracțiile turistice pe care nu trebuie să le rateze nicio persoană se află zidurile orașului.

Au o istorie remarcabilă și o importanță majoră pentru Croația. Au început să se ridice în secolul al VIII-lea, construirea lor durând până în secolul al XVI-lea. Pentru că sunt robuste și impunătoare au rezistat cutremurului major din anul 1667.

Străduțele orașului vechi sunt ideale pentru fotografii instagramabile. Turiștii care ajung în Dubrovnik nu trebuie să rateze portul și principala clădire din acest punct turistic, Arsenalul. Fortul Lovrijenac poate fi vizitat doar vara, dar merită întreaga experiență.

West Harbor, considerat odinioară cel mai important punct de intrare în Dubrovnik, nu e trecut cu vederea de vizitatori. Călătorii doresc să admire peisajul de aici pentru că locul a fost folosit în mai multe scene din Game of Thrones, cum ar fi bătălia epică de la Blackwater Bay.

De asemenea, de pe plaja de lângă West Harbor se pot închiria caiace cu care turiștii ajung într-un loc superb: Betina Cave. Obiectivul turistic este unic, având un mal predominant din pietriș. Aici nisipul este fin și apa este limpede.

Ce orașe completează topul celor mai sigure din Europa

Pe locul 2 în topul celor mai sigure orașe din Europa se situează Tallinn. Capitala Estoniei a primit un scor general de siguranță de 55,8. De asemenea, se bucură de niveluri de criminalitate foarte scăzute, ceea ce înseamnă că este ideală pentru turism.

Cei care ajung în această destinație au parte de obiective importante. Castelul Toompea, Turnul de televiziune și Muzeul Maritim Estonian – Lennusadam Seaplane Harbour sunt doar câteva atracțiile inedite. Orașul vechi reprezintă un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, fiind bine conservat.

Varșovia ocupă poziția a treia în clasamentul celor mai sigure orașe din Europa. A primit un scor general de siguranță de 60,2, nivelul de criminalitate fiind unul foarte scăzut. Poliția este prezentă constant pe străzi și spațiile publice sunt întotdeauna iluminate.

Acestea contribuie enorm la siguranța călătorilor, chiar și atunci când se plimbă noaptea prin oraș. Turiștii care ajung în capitala Poloniei pot vizita orașul vechi, Piața Castelului, Castelul Regal bântuit sau se pot plimba pe Strada Sfântul Ioan.

Palatul Culturii și Științei reprezintă cel mai înalt edificiu din Polonia. E unul dintre cele mai faimoase repere din Varșovia. Totodată, parcul Łazienki, unde se găsește și Palatul Łazienki, e o oază de liniște și relaxare. Palatul de pe insulă este fosta reședință de vară a regelui Stanisław al II-lea Augustus.