„Cele mai sincere condoleanțe”. Mesajul transmis de Dan Șucu după moartea lui Rocco Commisso

ADVERTISEMENT

Rocco Commisso a preluat Fiorentina în iunie 2019 de la familia Della Valle, proprietari sub comanda cărora pentru gruparea viola a evoluat, cu mare succes, și un fotbalist român. Este vorba în mod evident despre Adrian Mutu.

Dan Șucu și Genoa au transmis condoleanțe după dispariția lui Rocco Commisso, președintele de la Fiorentina

Omul de afaceri italian cu cetățenie americană a încetat din viață în cursul zilei de vineri, la vârsta de 76 de ani. Anunțul trist a fost făcut public în lumea fotbalului chiar de către cei de la Fiorentina, prin intermediul unui comunicat de presă, după ce anterior bineînțeles că vestea a fost dată chiar de către familia miliardarului.

ADVERTISEMENT

„Fiorentina anunță cu profundă durere dispariția președintelui Rocco B. Commisso. Cu mare durere și tristețe, familia Commisso, alături de soția sa Catherine, copiii Giuseppe și Marisa, precum și surorile Italia și Raffaelina, anunță trecerea în neființă a președintelui Rocco B. Commisso.

După o perioadă îndelungată de tratament medical, iubitul nostru președinte ne-a părăsit, iar astăzi cu toții îi plângem dispariția”,

ADVERTISEMENT

Bineînțeles că vestea s-a răspândit în scurt timp în întreaga Italie, și nu numai. Așa cum se procedează de obicei în astfel de situații, cele mai multe dintre cluburile din Peninsulă, în frunte cu cele din Serie A, au transmis la scurt timp mesaje de condoleanțe după dispariția lui Commisso. Printre ele s-a numărat și Genoa, echipa la care acționar majoritar și președinte este românul Dan Șucu.

ADVERTISEMENT

„Președintele clubului Genoa CFC, Dan Șucu, în numele Consiliului de Administrație și al tuturor directorilor, transmite cele mai sincere condoleanțe familiei și celor dragi ai președintelui Rocco Commisso. Întregul club își exprimă sincera empatie, în spiritul sportului și împărtășind durerea, prietenilor săi de la ACF Fiorentina și întregii comunități Viola”, au transmis „grifonii” prin intermediul unui comunicat publicat pe

Cine a fost Rocco Commisso

Născut pe data de 25 noiembrie 1949 la Marina di Gioiosa Ionica din regiunea Calabria, Rocco Commisso a emigrat în Statele Unite ale Americii alături de părinți pe când avea doar 12 ani. A absolvit Academia Mount Saint Michael în 1967, iar ulterior a primit o bursă pentru a urma cursurile prestigioasei Universități Columbia.

ADVERTISEMENT

A absolvit și a primit astfel o diplomă în inginerie industrială, iar apoi a terminat un master în Administrarea Afacerilor. În paralel cu studiile, Commisso a practicat și fotbalul, pasiunea pe care a urmat-o până la finalul vieții sale, însă doar la nivel universitar. A lucrat în primă fază la compania Pfizer, sediul din Brooklyn, New York, iar apoi și-a început activiatea în sectorul financiar, activând la Chase Manhattan Bank și Royal Bank of Canada.

După ceva timp s-a specializat în finanțarea companiilor americane de media și comunicații și astfel a ajuns după ceva timp, în 1995, să fondeze Mediacom, „perla” coroanei sale din afaceri, devenit în timp un adevărat gigant pe piața media la nivel global. În 2000, firma a fost listată la bursă, iar din 2011 a fost deținută exclusiv de familia Commisso. În prezent, Mediacom ocupă locul 5 în clasamentul celor mai mari firme de televiziune prin cablu din Statele Unite ale Americii.

A vrut să cumpere AC Milan, dar a ajuns la Fiorentina, unde a făcut lucruri de excepție

Drumul lui Rocco Commisso în fotbalul profesionist a început în ianuarie 2017, atunci când a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni de la New York Cosmos. Ulterior, a dorit să se extindă și în Italia, iar în primă fază a dorit să cumpere clubul AC Milan. Nu a reușit însă, iar în cele din urmă a ajuns la Fiorentina.

De atunci, a legat o relație cu totul specială atât cu echipa, cât și cu orașul Firenze. Miliardarul a făcut eforturi imense și a întâmpinat foarte multe obstacole din partea municipalității vizavi de construcția unui nou stadion. În cele din urmă s-a ajuns la un compromis și s-a aprobat renovarea vechiului „Artemio Franchi”, iar lucrările în acest sens se desfășoară inclusiv în prezent.

În plus, Rocco Commisso a construit de la 0, în totalitate din bani privați, un centru de pregătire la cele mai înalte standarde. Baza de pregătire îi poartă numele, a fost inaugurată în 2023 și a fost donată de către el administrației locale din Firenze.

Care a fost relația lui Rocco Commisso cu Adrian Mutu

Fostul mare atacant român chiar a fost invitat de onoare în urmă cu doar câteva luni la această bază. De asemenea, recent De asemenea, în iunie 2019, când Rocco Commisso a preluat clubul, Mutu a transmis un mesaj prin intermediul rețelelor de socializare în care a dorit să îl felicite pe omul de afaceri pentru această reușită:

„Astăzi, după 17 ani, Fiorentina şi-a schimbat proprietarul. Sunt foarte mândru că am făcut parte din istoria acestui club şi că am trăit în acest oraş magic. Sunt de asemenea mândru că am devenit cel mai bun marcator al erei Della Valle cu 69 de goluri marcate. Îmi amintesc toate acele momente petrecute acolo cu mare plăcere. Vreau să le mulţumesc lui Andrea şi Diego Della Valle pentru ceea ce au făcut pentru mine şi să-i doresc mult succes noului proprietar Rocco Commisso. Sper ca Fiorentina să revină acolo unde îi este locul. Forza Viola!”.