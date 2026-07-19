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Cele mai spectaculoase imagini de la finala Spania – Argentina 1-0! Prestaţia incendiară a Shakirei, lacrimile lui Messi şi trofeul dat de Trump ibericilor

Spania este noua campioană mondială! Ibericii au câştigat cu 1-0 finala în faţa Argentinei, meci decis în prelungiri. FANATIK vă prezintă cele mai tari imagini de la finala Cupei Mondiale.
Marian Popovici
20.07.2026 | 02:10
Cele mai spectaculoase imagini de la finala Spania Argentina 10 Prestatia incendiara a Shakirei lacrimile lui Messi si trofeul dat de Trump ibericilor
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Cele mai spectaculoase imagini de la finala Spania - Argentina 1-0, Sursa: Profimedia
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Spania câştigă al doilea titlu mondial din istorie. Ibericii au dominat de la un capăt la celălalt ultimul act cu Argentina, dar chiar şi aşa au avut nevoie de prelungiri pentru a încheia meciul. Ferran Torres este eroul Spaniei, cel care a reuşit să rupă echilibrul în minutul 106.

Cele mai tari imagini de la finala Cupei Mondiale!

A fost un ultim act cu Spania la controlul meciului şi cu Argentina la cutie, poate prea mult, pentru că la un moment dat statistica arăta 20 de şanse de gol pentru iberici şi zero pe linie pentru sud-americani. FANATIK vă prezintă cele mai tari imagini ale finalei Cupei Mondiale şi povestea ultimului act, în care diferenţa s-a făcut abia în prelungiri.

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Stadionul din New York, umplut până la refuz la finala Cupei Mondiale. Sursa: Profimedia
Stadionul din New York, umplut până la refuz la finala Cupei Mondiale. Sursa: Profimedia

A fost o finală organizată în stil american. La început Laura Pausini, Nicole Scherzinger şi Robbie Williams au cântat unul dintre imnurile competiţiei, „Desire”, iar apoi actorul Tom Cruise a avut un mesaj de unitate, înainte de startul finalei.

Laura Pausini, Nicole Scherzinger şi Robbie Williams
Laura Pausini, Nicole Scherzinger şi Robbie Williams. Sursa: Profimedia
Tom Cruise a ţinut un discurs înaintea finalei. Sursa: Profimedia
Tom Cruise a ţinut un discurs înaintea finalei. Sursa: Profimedia

Startul de meci a fost cu Spania în atac. Echipa care şi-a impus jocul încă din start, prin posesie şi chiar prin ocazii. Lamine Yamal a ratat prima şansă importantă şi singura din prima repriză, una destul de închisă, în care nici ibericii nu şi-au arătat prea mult colţii.

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Lamine Yamal a fost departe de forma sa ideală în această finală. Sursa: Profimedia
Lamine Yamal a fost departe de forma sa ideală în această finală. Sursa: Profimedia

Argentina nu s-a putut apropia de poarta lui Unai Simon. Chiar dacă i-a avut în atac pe Messi şi pe Julian Alvarez, „pumele” nu au avut nicio acţiune ofensivă. Nici în prima repriză, dar nici în partea secundă, elevii lui Scaloni nu au avut nicio acţiune ofensivă. Orice tentativă a fost sufocată de apărarea spaniolă.

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Argentinienii, sufocaţi de apărarea Spaniei. Sursa: Profimedia
Argentinienii, sufocaţi de apărarea Spaniei. Sursa: Profimedia

La pauză a avut loc controversatul show în stil SuperBowl, în care au cântat artişti de renume. Madonna, trupa BTS, Justin Bieber sau Shakira au încălzit atmosfera la New York. A fost şi cea mai lungă pauză din istoria Campionatelor Mondiale, 27 de minute şi 22 de secunde.

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Shakira a încins atmosfera la New York. Sursa: Profimedia
Shakira a încins atmosfera la New York. Sursa: Profimedia
Madonna a intrat pe teren alături de Ronaldo şi Ronaldinho. Sursa: Profimedia
Madonna a intrat pe teren alături de Ronaldo şi Ronaldinho. Sursa: Profimedia

Partea secundă s-a desfăşurat sub aceleaşi coordonate ca prima repriză. Doar că Spania a început să atace mai tare poarta lui Emiliano Martinez. Portarul argentinian a avut mult de muncă şi a devenit portarul cu cele mai multe intervenţii în primele 90 de minute, într-un ultim act de la Mondial: 11.

Emiliano Martinez a avut multă treabă în finala Mondială. Sursa: Profimedia
Emiliano Martinez a avut multă treabă în finala Mondială. Sursa: Profimedia

Primul moment important al meciului a venit în momentul 90+3. Enzo Fernandez, care avea un cartonaş galben primit pentru proteste, a avut o intrare dură la Pau Cubarsi şi a văzut al doilea cartonaş galben, fiind eliminat.

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Enzo Fernandez, eliminat în finala Mondială. Sursa: Profimedia
Enzo Fernandez, eliminat în finala Mondială. Sursa: Profimedia
Enzo Fernandez, eliminat în finala Mondială. Sursa: Profimedia
Enzo Fernandez, eliminat în finala Mondială. Sursa: Profimedia

Leo Messi a fost o umbră în finala Mondială. Superstarul argentinian a fost anihilat complet de spanioli. Cu foarte puţine atingeri de balon, Messi a avut mult de discutat cu arbitrul Slavko Vincic, mai ales după eliminarea lui Fernandez.

Leo Messi, păzit de Cucurella. Sursa: Profimedia
Leo Messi, păzit de Cucurella. Sursa: Profimedia
Leo Messi şi cifra zero în dreptul Argentinei. Sursa: Profimedia
Leo Messi şi cifra zero în dreptul Argentinei. Sursa: Profimedia
Leo Messi şi unul dintre dialogurile cu Slavko Vincic, arbitrul finalei. Sursa: Profimedia
Leo Messi şi unul dintre dialogurile cu Slavko Vincic, arbitrul finalei. Sursa: Profimedia

După o primă repriză de prelungiri în care Argentina a rezistat asaltului spaniol, ibericii au reuşit, în sfârşit, să rupă echilibrul. Ferran Torres este eroul ibericilor, care a reuşit să marcheze golul deciviv, în minutul 106, după o pasă a lui Nico Williams.

Ferran Torres e omul care a marcat golul decisiv în finala Cupei Mondiale. Sursa: Profimedia
Ferran Torres e omul care a marcat golul decisiv în finala Cupei Mondiale. Sursa: Profimedia
Ferran Torres e omul care a marcat golul decisiv în finala Cupei Mondiale. Sursa: Profimedia
Ferran Torres e omul care a marcat golul decisiv în finala Cupei Mondiale. Sursa: Profimedia
Ferran Torres e omul care a marcat golul decisiv în finala Cupei Mondiale. Sursa: Profimedia
Ferran Torres e omul care a marcat golul decisiv în finala Cupei Mondiale. Sursa: Profimedia
Argentinienii, devastaţi după golul încasat. Sursa: Profimedia
Argentinienii, devastaţi după golul încasat. Sursa: Profimedia

Argentina nu a mai avut forţa să revină şi finala s-a încheiat 1-0 pentru Spania. Ibericii au câştigat pentru a doua oară în istorie trofeul suprem. Leo Messi a izbucnit în lacrimi imediat după final, pentru ceea ce poate fi ultimul meci al carierei.

Leo Messi, devastat după pierderea finalei. Sursa: Profimedia
Leo Messi, devastat după pierderea finalei. Sursa: Profimedia
Leo Messi, devastat după pierderea finalei. Sursa: Profimedia
Leo Messi, devastat după pierderea finalei. Sursa: Profimedia
Leo Messi, devastat după pierderea finalei. Sursa: Profimedia
Leo Messi, devastat după pierderea finalei. Sursa: Profimedia

Spania a fost cea mai bună echipă de la acest turneu final. Deşi au început mai greu, 0-0 cu Insulele Capului Verde, ibericii au obţinut apoi victorii pe linie şi au încasat un singur gol în tot turneul, în sfertul de finală cu Belgia, scor 2-1. Cel mai bun jucător al turneului a fost ales Rodrigo, căpitanul Spaniei, care a primit trofeul de la Donald Trump şi Gianni Infantino.

Spania, primind trofeul de campioană mondială. Sursa: Profimedia
Spania, primind trofeul de campioană mondială. Sursa: Profimedia
Rodrigo, cel mai bun jucător al Mondialului. Sursa foto: Profimedia
Rodrigo, cel mai bun jucător al Mondialului. Sursa foto: Profimedia
Lamine Yamal, felicitat de Infantino şi Trump. Sursa: Profimedia
Lamine Yamal, felicitat de Infantino şi Trump. Sursa: Profimedia
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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