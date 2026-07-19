Cele mai spectaculoase imagini de la finala Spania – Argentina 1-0! Prestaţia incendiară a Shakirei, lacrimile lui Messi şi trofeul dat de Trump ibericilor

CE TREBUIE SĂ ȘTII Cele mai tari imagini de la finala Cupei Mondiale!

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Spania câştigă al doilea titlu mondial din istorie. Ibericii au dominat de la un capăt la celălalt ultimul act cu Argentina, dar chiar şi aşa au avut nevoie de prelungiri pentru a încheia meciul. Ferran Torres este eroul Spaniei, cel care a reuşit să rupă echilibrul în minutul 106.

Cele mai tari imagini de la finala Cupei Mondiale!

A fost un ultim act cu Spania la controlul meciului şi cu Argentina la cutie, poate prea mult, pentru că la un moment dat statistica arăta 20 de şanse de gol pentru iberici şi zero pe linie pentru sud-americani. FANATIK vă prezintă cele mai tari imagini ale finalei Cupei Mondiale şi povestea ultimului act, în care diferenţa s-a făcut abia în prelungiri.

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A fost o finală organizată în stil american. La început Laura Pausini, Nicole Scherzinger şi Robbie Williams au cântat unul dintre imnurile competiţiei, „Desire”, iar apoi , înainte de startul finalei.

Startul de meci a fost cu Spania în atac. Echipa care şi-a impus jocul încă din start, prin posesie şi chiar prin ocazii. Lamine Yamal a ratat prima şansă importantă şi singura din prima repriză, una destul de închisă, în care nici ibericii nu şi-au arătat prea mult colţii.

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Argentina nu s-a putut apropia de poarta lui Unai Simon. Chiar dacă i-a avut în atac pe Messi şi pe Julian Alvarez, „pumele” nu au avut nicio acţiune ofensivă. Nici în prima repriză, dar nici în partea secundă, elevii lui Scaloni nu au avut nicio acţiune ofensivă. Orice tentativă a fost sufocată de apărarea spaniolă.

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La pauză a avut loc controversatul show în stil SuperBowl, în care au cântat artişti de renume. Madonna, trupa BTS, Justin Bieber sau Shakira au încălzit atmosfera la New York. .

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Partea secundă s-a desfăşurat sub aceleaşi coordonate ca prima repriză. Doar că Spania a început să atace mai tare poarta lui Emiliano Martinez. Portarul argentinian a avut mult de muncă şi a devenit portarul cu cele mai multe intervenţii în primele 90 de minute, într-un ultim act de la Mondial: 11.

Primul moment important al meciului a venit în momentul 90+3. Enzo Fernandez, care avea un cartonaş galben primit pentru proteste, a avut o intrare dură la Pau Cubarsi şi a văzut al doilea cartonaş galben, fiind eliminat.

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Leo Messi a fost o umbră în finala Mondială. Superstarul argentinian a fost anihilat complet de spanioli. Cu foarte puţine atingeri de balon, Messi a avut mult de discutat cu arbitrul Slavko Vincic, mai ales după eliminarea lui Fernandez.

După o primă repriză de prelungiri în care Argentina a rezistat asaltului spaniol, ibericii au reuşit, în sfârşit, să rupă echilibrul. Ferran Torres este eroul ibericilor, care a reuşit să marcheze golul deciviv, în minutul 106, după o pasă a lui Nico Williams.

Argentina nu a mai avut forţa să revină şi finala s-a încheiat 1-0 pentru Spania. Ibericii au câştigat pentru a doua oară în istorie trofeul suprem. Leo Messi a izbucnit în lacrimi imediat după final, pentru ceea ce poate fi ultimul meci al carierei.

Spania a fost cea mai bună echipă de la acest turneu final. Deşi au început mai greu, 0-0 cu Insulele Capului Verde, ibericii au obţinut apoi victorii pe linie şi au încasat un singur gol în tot turneul, în sfertul de finală cu Belgia, scor 2-1. Cel mai bun jucător al turneului a fost ales Rodrigo, căpitanul Spaniei, care a primit trofeul de la Donald Trump şi Gianni Infantino.