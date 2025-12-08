Cele mai spectaculoase imagini de la Super Gala Fanatik 2025. Gigi Becali și familia Lucescu au furat toate privirile. Galerie foto

ADVERTISEMENT

Toate aceste poze pot fi văzute în galeria foto atașată acestui articol. În primul rând, așa cum se aștepta în principiu toată lumea, Gigi Becali a fost cel care a atras cel mai bun atenția la evenimentul organizat la Hotelul JW Marriott din Capitală. Patronul de la FCSB a avut mai multe interacțiuni speciale luni seară la Super Gala FANATIK 2025.

Cele mai spectaculoase poze de la Super Gala FANATIK 2025. Gigi Becali a furat, din nou, toate privirile

În primul rând, , desemnat comentatorul anului alături de colegul său Costi Mocanu, unul dintre cei mai aprigi contestatari ai săi de ceva timp încoace. De asemenea, , aflat în apropiere cu altă ocazie, și a avut un schimb savuros de replici cu acesta.

În plus, finanțatorul campioanei României s-a întâlnit din nou cu George Copos și Cristi Borcea, foștii săi rivali de la Rapid, respectiv Dinamo, din urmă cu aproximativ 15 ani, al doilea fiind, după cum se știe deja foarte bine, finul său. Același Gigi Becali s-a întreținut la un moment dat și cu Mircea Lucescu, selecționerul României, s-a pozat alături de și de , premiați de asemenea la Super Gala FANATIK 2025.

Nu în ultimul rând, a făcut spectacol în momentul în care a fost anunțat de Horia Ivanovici drept „Omul anului 2025” și a urcat pe scenă,

Miodrag Belodedici și Răzvan și Mircea Lucescu, de asemenea în prim-plan

De asemenea, și Răzvan Lucescu s-a aflat în centrul mai multor momente emoționante la acest eveniment cu totul special. a impresionat în primul rând atunci când și-a sărutat pe frunte părinții, ambii prezenți în sală. Ulterior, după ce i-a fost înmânat premiul, tehnicianul de la PAOK i-a și menționat pe cei doi, dar și pe fiul său Matei Lucescu, în discursul său. Nu în ultimul rând, la finalul Super Galei FANATIK 2025.

Totodată, , a primit cu această ocazie și un premiu special de la Bitolia Sport, partener oficial al Super Galei FANATIK 2025.