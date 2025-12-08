Cele mai spectaculoase imagini de la Super Gala Fanatik 2025. Gigi Becali și familia Lucescu au furat toate privirile. Galerie foto

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cele mai spectaculoase imagini de la Super Gala Fanatik 2025. Gigi Becali și familia Lucescu au furat toate privirile.

Super Gala FANATIK 2025 a generat momente de excepție, așa cum era de așteptat, dar și fotografii pe măsură! Cele mai spectaculoase imagini de la evenimentul finalului de an în sportul românesc
Gabriel-Alexandru Ioniță, Iulian Stoica
09.12.2025 | 00:30
Cele mai spectaculoase imagini de la Super Gala Fanatik 2025 Gigi Becali si familia Lucescu au furat toate privirile Galerie foto
Gigi Becali, Mihai Stoica și jucătorii de la FCSB la Super Gala FANATIK 2025
Toate aceste poze pot fi văzute în galeria foto atașată acestui articol. În primul rând, așa cum se aștepta în principiu toată lumea, Gigi Becali a fost cel care a atras cel mai bun atenția la evenimentul organizat la Hotelul JW Marriott din Capitală. Patronul de la FCSB a avut mai multe interacțiuni speciale luni seară la Super Gala FANATIK 2025.

Cele mai spectaculoase poze de la Super Gala FANATIK 2025. Gigi Becali a furat, din nou, toate privirile

În primul rând, el s-a întâlnit cu Emil Grădinescu, desemnat comentatorul anului alături de colegul său Costi Mocanu, unul dintre cei mai aprigi contestatari ai săi de ceva timp încoace. De asemenea, omul de afaceri din Pipera s-a revăzut și cu interpretul de manele Tzancă Uraganu’, aflat în apropiere cu altă ocazie, și a avut un schimb savuros de replici cu acesta.

În plus, finanțatorul campioanei României s-a întâlnit din nou cu George Copos și Cristi Borcea, foștii săi rivali de la Rapid, respectiv Dinamo, din urmă cu aproximativ 15 ani, al doilea fiind, după cum se știe deja foarte bine, finul său. Același Gigi Becali s-a întreținut la un moment dat și cu Mircea Lucescu, selecționerul României, s-a pozat alături de jucătorii de la FCSB și de Mihai Stoica, premiați de asemenea la Super Gala FANATIK 2025. 

Nu în ultimul rând, Gigi Becali a făcut spectacol în momentul în care a fost anunțat de Horia Ivanovici drept „Omul anului 2025” și a urcat pe scenă, iar acolo a ținut un nou discurs în stilul său devenit clasic. 

Super Gala FANATIK 2025
Gigi Becali, Mihai Stoica și jucătorii de la FCSB la Super Gala FANATIK 2025

Miodrag Belodedici și Răzvan și Mircea Lucescu, de asemenea în prim-plan

De asemenea, și Răzvan Lucescu s-a aflat în centrul mai multor momente emoționante la acest eveniment cu totul special. Antrenorul anului 2025 a impresionat în primul rând atunci când și-a sărutat pe frunte părinții, ambii prezenți în sală. Ulterior, după ce i-a fost înmânat premiul, tehnicianul de la PAOK i-a și menționat pe cei doi, dar și pe fiul său Matei Lucescu, în discursul său. Nu în ultimul rând, familia Lucescu a fost și în centrul unei fotografii de colecție la finalul Super Galei FANATIK 2025. 

Totodată, Miodrag Belodedici, laureat al Premiului Legendei la acest eveniment, alături de Ioan Andone, a primit cu această ocazie și un premiu special de la Bitolia Sport, partener oficial al Super Galei FANATIK 2025. 

Super Gala FANATIK 2025
Răzvan Lucescu, moment emoționant la Super Gala FANATIK 2025
