Cele mai spectaculoase ținute de la Premiile Oscar 2025. Ariana Grande și Cynthia Erivo, aparițiile galei. Update

Ținute spectaculoase la Premiile Oscar 2025! Covorul roșu a fost, vreme de zeci de minute, un adevărat show de modă, celebritățile etalându-și rochiile și costumațiile pe care criticii abia așteaptă să le ia la puricat.

Cele mai spectaculoase ținute de la Premiile Oscar 2025

An de an, înainte de decernarea premiilor propriu-zise pentru categorii precum „Cel mai bun actor în rol principal” sau „Cel mai bun regizor”, are loc defilarea de pe covorul roșu, pentru care se dau, a doua zi, calificative din partea fashioniștilor.

Vedetele n-au făcut rabat de la aparițiile care dau de vorbit nici în 2025. Au fost câteva nume din industria filmului care s-au remarcat de cum au pășit în fața fotografilor și a camerelor de luat vederi.

Ariana Grande a rupt gura târgului cu o rochie împărțită în două: jumătatea de sus a fost o parte de tip scoică, iar în partea de jos a optat pentru un material fluid, de culoarea șampaniei.

Cynthia Erivo (nominalizată pentru filmul „Wicked”), a furat privirile tuturor cu rochia ei neagră, mizând încă o dată pentru outfiturile supradimensionate. Cât despre Demi Moore, a strălucit, la propriu, într-o rochie argintie de zile mari.

Recordul lui Adrien Brody, doborât de Chalamet?

Premiile Oscar . Potrivit specialiștilor, bătălia din 2025 între actori și peliculele pentru care au fost nominalizați este cea mai strânsă din ultimii ani.

La categoria „Filmul anului” avem următoarele producții nominalizate: „Anora”, „The Brutalist”, „The Apprentice”, „Nickel Boys”, „A Complete Unkown”, „Conclave”, „Dune: Part Two”, „I m Still Here”, „Emilia Perez”, „Wicked” și „The Substance”.

Favoritele de la această categorie au fost, încă de la anunțarea nominalizărilor, „The Brutalist” și „Emilia Perez”. E bătălie mare, însă, și la categoriile „Cel mai bun actor” și „Cea mai bună actriță”.

Demi Moore, Cynthia Erivo, Karla Sofia Gascon, Fernanda Torres și Mickey Madison sunt artistele ale căror roluri protagoniste le-au adus în cea mai importantă gală a vieții lor.

Cât despre actorii care râvnesc la statueta suflată cu aur, trebuie reamintit că printre cei nominalizați . Actorul din „The Apprentice” e la concurență cu Colman Domingo, Ralph Fiennes, Timothee Chalamet și Adrien Brody.

Ne oprim puțin la Brody și precizăm faptul că protagonistul din nu e străin de Oscaruri, căci are acasă un trofeu pe care l-a obținut în anul 2002. Atunci, Adrien Brody a devenit cel mai tânăr actor care a câștigat vreodată premiul pentru rol principal. Și-a adjudecat statueta pentru eternul și fascinantul „Pianistul”.

Recordul deținut de Brody, de a fi cel mai tânăr actor cu un Oscar în palmares, poate fi doborât de Timothee Chalamet, nominalizat pentru prestația din „A Complete Unkown”.

Platformele de streaming nu au impresionat experții de la Academia de Film în trecut

Cât despre peliculele nominalizate, un mare semn de întrebare este cât de bine va fi văzută producția „Emilia Perez”, produsă de o platformă de streaming, dat fiind că are 13 nominalizări.

Netflix și Apple și-au mai strecurat în anii anteriori filmele la Oscar, dar fără mare succes. În ciuda popularității de care se bucură producțiile acestor platforme accesibile tuturor, n-au convins membrii Academiei de Film.

Vă dăm două exemple în acest sens. „The Irishman”, de pildă, produs de Netflix, n-a câștigat la nicio categorie din cele 10 la care a fost nominalizată. Aceeași soartă a avut-o și producția „Killers of The Flower Moon” a celor de la Apple.