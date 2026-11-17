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Naționala României a încheiat cu un nou eșec o campanie de Nations League pe care tricolorii vor să o uite cât mai repede. Bosnia și Herțegovina s-a impus cu 2-1 și vor disputa barajul pentru evitarea retrogradării în Liga C. La conferința de presă de la Zenica, Gică Hagi a avut însă un discurs surprinzător de optimist. Selecționerul a vorbit despre muncă, progres și viitorul echipei naționale, în ciuda rezultatelor dezamăgitoare. FANATIK a selectat cele mai importante declarații oferite de „Rege” după ultimul meci al României din grupă.

România, cinci înfrângeri din șase meciuri în Nations League. Tricolorii au cedat și în Bosnia

România a plecat cu mâna goală de la Zenica, după un meci pe care l-a început excelent, dar pe care l-a scăpat printre degete. Tricolorii au deschis scorul încă din minutul 6, prin Daniel Bîrligea, care a fructificat o pasă a lui Dennis Man. Atacantul a mai avut două ocazii importante, însă portarul Zlomislić a intervenit salvator. Bosnia a profitat de o gafă uriașă a lui Andrei Rațiu și a restabilit egalitatea chiar înainte de pauză, prin Benjamin Tahirović, în minutul 44.

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Repriza secundă a adus o nouă dezamăgire pentru naționala lui Gică Hagi. Bîrligea a continuat să fie cel mai periculos jucător al României, dar nu a reușit să-l mai învingă pe Zlomislić. Lovitura decisivă a venit în minutul 82, când Esmir Bajraktarević a înscris spectaculos, cu un șut la vinclu, și a stabilit scorul final, 2-1. România a încheiat astfel campania din Nations League pe ultimul loc în grupă, cu numai trei puncte din șase partide, și va fi nevoită să dispute

Gică Hagi, optimist și după eșecul cu Bosnia! Cele mai tari zece declarații

La conferința de presă de după meci, Gică Hagi nu a părut descurajat de rezultatul de pe tabelă. Selecționerul și-a păstrat entuziasmul și a insistat asupra muncii depuse de jucători, dar și asupra progresului pe care consideră că îl face echipa națională. Hagi a oferit explicații și pentru schimbarea lui Daniel Bîrligea, autorul golului României. Selecționerul a abordat și atmosfera tensionată de la Zenica, unde arbitrul a activat

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1. („n.r. Ce v-a spus arbitrul când a oprit meciul și a venit la dumneavoastră și la Sergej Barbarez? Era vorba despre rasism?) Nu, ne-a zis să fim calmi, să facem bine, pentru că suntem în Europa. Eram amândoi foarte calmi și foarte liniștiți, așa că s-au reglat repede toate lucrurile. N-are rost să vorbim despre lucrul ăsta, părerea mea. N-are, e izolat, e o chestiune izolată. Suntem la fotbal și trebuie să vorbim de fotbal”.

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2. „În primul rând, trebuie să devenim mai puternici ca să poți să câștigi, să joci 90 de minute cu același ritm, cu aceeași intensitate pe care am avut-o în prima repriză. Cred eu că am jucat mult mai bine față de meciul de acasă. Am făcut-o bine cât am putut. Probabil când le-am dat și spațiu să gândească și timp mai mult, atunci au venit și problemele. E de lucrat, e de muncit ca să putem să completăm acest lucru și să devenim mai buni. (n.r. De ce cedăm? N-avem putere?) Putere. Ne trebuie putere, da. Da, ne trebuie putere”

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3. („n.r. Jucătorii vin de la cluburi, unde se pregătesc și acumulează forță. Puteți dumneavoastră, într-o săptămână sau două, să schimbați ce nu reușesc ei la club?) Eu pot să fac ce pot să fac, ce depinde de mine. După aceea nu pot să fac lucruri care nu depind de mine. Știu că jucătorii vin de la cluburi și îi avem o săptămână, 10 zile, dar și acum am jucat și cu Polonia, au făcut acum trei zile un meci complet. Trebuie să credem mult mai mult, trebuie să avem mai multă inițiativă, trebuie să avem mai multă personalitate”.

Ce a spus Hagi după gafa uluitoare a lui Andrei Rațiu. Selecționerul a fost deranjat de întrebarea unui jurnalist bosniac

4. („n.r. Ce îi spune antrenorul unui fotbalist important pentru națională, precum Andrei Rațiu, care face o greșeală prin care periclitează munca echipei, într-un moment total nepotrivit, înainte de pauză?) Greșeala face parte din joc. Clar că s-a greșit, dar face parte din joc. Rațiu până atunci a încercat să facă lucrurile foarte bine. E un jucător important al echipei naționale care a făcut o greșeală și greșeala e umană”.

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5. („n.r. Dacă ar fi să trageți linie după această campanie din Liga Națiunilor, ce notă ați da naționalei și lui Gică Hagi?) Nu putem să dăm note când… Păi știu, dar nu sunt profesor, scuzați-mă. Eu nu dau note. Eu voiam echipa să câștige, ne doream să câștigăm, trebuie să împingem lucrurile în a face ambele faze foarte bine. Din păcate, am pierdut mai multe meciuri”.

6. („n.r. – întrebare a unui jurnalist bosniac: După retragerea dumneavoastră, naționala României nu a mai fost niciodată la același nivel, iar acum pare mai slabă ca niciodată. Cum explicați faptul că România a ajuns să retrogradeze în al treilea eșalon al fotbalului european?) În primul rând, echipa României a fost la Europene acum doi ani. Nu e așa cum zice el. Chiar dacă, într-un fel, are dreptate, pentru că am căzut în Liga a 3-a… Se întâmplă în fotbal. Fotbalul e o necunoscută, totdeauna e o variabilă și nu trebuie să te aștepți dacă, bineînțeles, nu câștigi”.

7. („n.r. Care a fost motivul pentru care l-ați înlocuit pe Bîrligea?) A jucat 70 de minute, mai era și Coman pe teren, a jucat și trebuia să joace și Coman să-l vedem. Atât. Nimic altceva. A făcut cât a făcut și după aceea normal că au venit schimbările”.

8.„(n.r. V-ați cristalizat un nucleu cu care să mergeți în preliminariile EURO 2028 sau vor mai exista căutări?) Sunt căutări. Sunt căutări. La echipa națională nu te oprești niciodată, pentru că totdeauna există și alți jucători care probabil poate merită sau poate să nu. Are un nucleu, echipa națională are un nucleu de bază și de acolo începe să caute, pentru că, vedeți, lipsesc și foarte mulți jucători. E clar că și eu îmi asum niște lucruri care le-am luat, anumite decizii care le-am luat, dar trebuia să-i pun pe jucători, să-i văd și, na, fiecare a încercat să dea cât a putut”.

Trebuie să ne calificăm la European! Gică Hagi, optimist până la capăt!

9. („n.r. Rămâneți fidel ideii ca România să încerce să joace fotbal sau ar fi mai bine să revenim la un stil defensiv, bazat pe contraatac, care a adus rezultate în trecut?) România trebuie să joace ambele faze foarte bine. Cum a jucat și astăzi și a încercat să facă ambele faze foarte bine. În fotbalul modern, România nu e într-o situație extraordinară. România trebuie să facă progrese foarte mari, așa cum și Bosnia, dintr-o echipă bună, a devenit o echipă foarte, foarte bună, care e puternică. E clar că nu suntem într-o formă bună sau într-un moment foarte bun, dar trebuie să progresăm și să ajungem să devenim o echipă competitivă la nivel european”.

10. („n.r. După o campanie dezamăgitoare în Liga Națiunilor, cum porniți în preliminariile EURO 2028? Cu optimism, dubii sau neîncredere?) Gândindu-mă, gândindu-mă cum trebuie să fac ca să fac o echipă, ca echipa să joace bine, să producă rezultate. Punct. Să câștige meci de meci. Să facem lucrul ăsta. Ăsta e obiectivul României. Suntem aici cu toții și trebuie să împingem cu toții să facem lucrul ăsta. Nu cred eu că e altă direcție. Nu cred că putem să ne gândim în altă parte. Trebuie să găsim jucătorii care să facă lucrul ăsta și să aducă România să producă victorii, pentru că trebuie să câștigăm barajul, trebuie să ne calificăm la European”.