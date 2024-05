Nu toate sărbătorile l-au prins pe Robert Niță în România, care are amintiri senzaționale din Vietnam. Fostul atacant de la Rapid București a dezvăluit cum s-a pregătit de Paște și Crăciun într-o țară budistă la FANATIK SUPERLIGA.

Cele mai tari 2 amintiri din viața lui Robert Niță. „Am pictat ouăle cu marker de Paște” Ce a făcut cu portocalul de Crăciun

Robert Niță a jucat și în Vietnam la Viettel, iar sărbătorile precum sau Crăciunul le-a petrecut în țara din Asia. Fostul atacant a dezvăluit cum s-a descurcat la vopsirea ouălor în țara exotică.

Acesta a mai spus că portocalul a ținut locul bradului de Crăciun în Vietnam la FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea poate să fie urmărită în direct pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„În Vietnam jucam la Viettel și am pictat ouăle cu marker. Am fost și la Ambasadă, era o doamnă care era de vreo 13 ani prin Vietnam și nici la Ambasadă nu am găsit vopsea de ouă. Pe noi ne-a luat prin surprindre că erau magazine rusești, românești.

Nu am găsit și am cumpărat markere de la supermarket și fiecare ou l-am făcut cu marker. De Crăciun am împobobit un portocal, am cumpărat portocal de la florărie și l-am împobobit. Am comandat globuri și betea, iar de Paște am fost la Ambasadă și a fost o petrecere, dar nu e…

Simți nevoia să mergi la Înviere, să zici Hristos a înviat. Într-un an mai vrut să trișez și am luat un ou de lemn și m-am dat cu acetonă, l-am ținut scufundat în vopseală de ouă să pară cât mai real. S-a prins unul după ce am câștigat vreo trei patru, a zis să dau cu el de masă și a auzit că sună a lemn”, a spus Niță.

Robert Niță îl vrea pe Marius Șumudică la Rapid: „O să doarmă la stadion”

, așa cum FANATIK a dezvăluit. Robert Niță spune că fostul lui coleg de la Rapid București este antrenorul perfect pentru giuleșteni.

„Îl ai liber pe Șumudică. Șumudică, chiar vorbeam aseară, dacă ajunge la Rapid, o să doarmă la stadion. Are o responsabilitate mult prea mare, e dorința vieții lui, visul vieții lui. Dacă ii spui lui Șumudică ‘Te duci la Rapid, iei campionatul, și după te arunci în cap de pe o stancă’..

Eu știu că până marți se va lua o decizie referitoare la banca tehnică. Sper, ca rapidist, să fie Șumudică. N-am mare prietenie cu Șumudică, a fost colegul meu, dar ca antrenor.“, a mai spus Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

