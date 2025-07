Cele mai tari afaceri ale lui Mitică Dragomir: De la piei de șarpe la creșterea nutriilor sau aur din Liban! „M-a trimis unul la Cairo”

Dumitru Dragomir a fost unul dintre cei mai puternici oameni de fotbal din România, un abil politician – cu opt ani de activitate în Parlamentul României, dar preocupările şi domeniile sale de activitatate au fost mult mai vaste.

Dragomir: „Când să ies din curte am văzut că toată strada e plină de nutrii”

Dumitru Dragomir a povestit la „Profeţiile lui DON Mitică” , încercând să facă bani din orice. „Înainte de a avea succes, am încercat de toate”, i-a povestit el, lui Horia Ivanovici.

„Am încercat cu jocuri de noroc. Să învăț toate prostiile, șmecheriile, tâmpenile, crezând că mă pricopsesc din jocuri de noroc. Am căzut de nu mă mai puteam ridica”, a dezvăluit Dragomir prima sa încercare de a face bani.

Ce a urmat a fost de-a dreptul savuros şi a stârnit hohote de râs în platoul emisiunii. „Apoi am trecut să scrisc nutrii. Multe! Într-o noapte mi-a dat cineva drumul la o cuşcă. Erau vreo 25 de nutrii într-o cuşcă. Iar când am vrut dimineaţa pe la 8 să plec la club, să ies din curte să plec cu maşina, era toată strada plină de şobolani de-aştia… Că ele cunt ca şobolanii, mai mari aşa. Şi a zis nevastă-mea: ‘Scapă de ele, că ne facem de râs!’. Dup-aia au mai aflat niște colorați de-ăștia și mi-au furat şi ei vreo 10-15 nutrii, aşa că le-am vândut pe toate. Deci am dat chix”, şi-a încheiat Dumitru Dragomir povestea cu nutriile.

„Luam gramul de aur cu un dolar din Liban şi îl dădeam cu 8-9 dolari în România”

A urmat o sarabandă de afaceri mici şi bănoase, dar care într-un final nu i-au adus nici ele satisfacţia dorită. „După aceea, dacă plecam des în străinătate, aduceam toate tâmpenile din lumea asta. Era gramul de aur un dolar în Liban, dar n-a mers nici cu asta. Îl luam cu un dolar de-acolo, îl dădeam cu 8-9 dolari aici.

Apoi am încercat cu piei de şarpe, late de jumătate de metru şi lungi de cinci. Că mi-a zis unul, în Bucureşti, ‘Adu, dom’le, piei de şarpe’. Mi-a spus că merg la Cairo, că acolo sunt piei de şarpe cât vezi cu ochii. Să nu fie mai înguste de 20 cm, ca să se poată face genţi din ele. Ajunsesem de nevestele la mulţi şefi de-ai mei toate aveau genți de piele de șarpe și pantofi de piele de șarpe.

„Mâncare şi case se caută de pe timpul lui Tutankamon”

Mă duceam special în Egipt ca să aduc pieile”, a mai povestit Dragomir, la „Profeţiile lui DON Mitică”. „Am mai făcut afaceri cu blugi, cu fotografii la echipă, cu pungi… Dup-aia cu sere, cu ziare, că doar am fost patronul atâtor ziarişti”, a continuat el.

După toate aceste încercări, , despre care spune că este cea mai bună. „Toate au dat bani, dar nicio afacere nu a fost mai serioasă decât imobiliarele. Nu câştigi ca la aur sau ca la pieile de şarpe, dar câştigi sigur 20-25%, indiferent ce se întâmplă. Poate să vină orice criză de pe faţa pământului. Mâncare și case, după timpul Tutankamon se caută. Dacă ești serios. Eu m-am convins că fără seriozitate nu faci nimic în viață. Și să nu te lași călcat în picioare. Pentru că marea majoritate sunt călcați în picioare și renunță săracii, iar atunci se mulțumesc cu puțin”, a fost concluzia lui Dumitru Dragomir, cu privire la acest subiect.