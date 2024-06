Cele mai tari baze de pregătire de la Euro 2024. Suma uriașă pe care o plătesc englezii doar pentru cazare

Europa așteaptă cu nerăbdare turneul final din Germania. Naționalele Angliei, Olandei, Franței, Italiei și Spaniei au parte de cele mai bune condiții. FANATIK vă oferă și cele mai proaspete detalii despre cantonamentul echipei naționale a României.

Anglia plătește aproape 1 milion de lire sterline pentru 94 de camere

Naționala Albionului își va petrece cu stil șederea în Germania la Campionatul European. și de cea mai tare bază de pregătire, în speranța că vor reuși să câștige un trofeu după peste jumătate de veac de la titlul mondial din 1966. Federația Engleză de Fotbal a plătit o avere pentru a rezerva Spa & Golf Hotel Weimarer Land din orășelul Blankenhain, aflat la 14 km de Weimar. Mai exact 800.000 de lire sterline pentru 94 de camere!

Și-au adus propriul bucătar, dar au și un robot care strânge farfuriile jucătorilor!

Naționala Angliei a decis să vină cu propriul bucătar și va avea un meniu pe măsură: somon, pâine și ouă bio la micul dejun, suc de portocale și miere proaspătă produsă local. Condițiile sunt de asemenea unele dintre cele mai bune: camere luxoase, sală de fitness, piscine, spa și un domeniu de golf uriaș pentru relaxare. Personalul hotelului va fi la dispoziția vedetelor lui Southgate 24 din 24. Aceștia vor putea să îi apeleze pe angajați printr-un dispozitiv electronic sub formă de brățară. La hotel există chiar un robot care va strânge până și farfuriile murdare.

„Bombele” sexy au primit interzis!

Harry Kane și Jude Bellingham vor sta în apartamente luxoase, cu mobilier de stejar, în timp ce Gareth Southgate se va caza în cel mai scump dintre ele. O cameră pleacă de 1.650 de lei pe noapte. Gareth Southgate s-a asigurat că jucătorii săi nu vor fi distrași de soții și de iubite. Acestea vor fi cazate la un hotel aflat la 40 de kilometri. Englezii încearcă astfel să evite circul de la ultimul turneu final din Germania (2006), când Viktoria Beckham, Alex Gerrard sau Coleen Rooney au perturbat liniștea jucătorilor, iar Anglia a fost eliminată în sferturi de Portugalia. Măsurile de securitate sunt pe măsură, iar baza va fi o adevărată „fortăreață” pe toată durata turneului final.

Olanda are cele mai scumpe camere de hotel la Euro 2024

va fi cantonată la celebrul hotel Ritz-Carlton, din Wolfsburg, un amplasament de cinci stele plus. „Portocala Mecanică” va fi răsfățată la un restaurant care deține trei stele Michelin. Design-ul este unul ieșit din comun, un mix de tehnologie germană combinat cu servicii unice, de calitate înaltă. Hotelul are 176 de camere.

În medie, o noapte costă 2.000 de lei. Lanțul hotelier este arhicunoscut pentru regula de 2.000 de dolari. Angajații au mână liberă să satisfacă orice dorință a clienților în limita acestei sume. În fiecare zi. Aceasta a fost politica hotelului încă din anii ’80.

„Cocoșii” francezi s-au cazat în pădure

Naționala „cocoșului galic” e una dintre marile favorite la câștigarea trofeului. Francezii au ales o locație cu stil: Park Hotel & Spa Bad Lippspringe din Paderborne. Baza de lux oferă o intimitate sporită lui Kylian Mbappe și celorlalte vedete ale lui Didier Deschamps deoarece este amplasată în apropierea pădurii Teotoburg. Camerele sunt extrem de elegante, iar hotelul este cunoscut pentru serviciile excelente de wellness și spa, cu o suprafață de peste 1.500 de metri pătrați.

O adevărată oază de relaxare și liniște, saună cu grădini, lacuri transformate în piscine și nu în ultimul rând o sală de forță ultramodernă. Aici se află și terenurile de antrenament. Hotelul se află în apropierea aeroportului din Dortmund. O cameră la Park Hotel & Spa Bad Lippspringe costă în jur 750 de lei pe noapte. Franța este văzută mare favorită la câștigarea Campionatul European din Germania.

Italia, bază de pregătire cu 10.000 de locuri și 6 vestiare

„Squadra Azzurra” pune mare accent pe cantonamentul din Germania. s-a refugiat în mijlocul unei păduri, pe malul unui lac. Locația este extrem de spațioasă, camerele sunt amenajate creativ, iar mâncarea este foarte apreciată. Bineînțeles, terenuri de antrenament de cea mai bună calitate, sală de sport multifuncțională, saune și piscine de toate felurile. Pe scurt, cam tot ce are nevoie un fotbalist de top.

Hotelul VierJahreszeiten am Seilersee are 126 de camere și se află în Iserlohn, în apropiere de Dortmund. O cameră costă aproximativ 700 de lei. Terenul de antrenament nu poate fi văzut din afara proprietății. Baza de pregătire are o capacitate de 10.000 de locuri și este dotată cu 6 vestiare. Naționala Italiei se află în grupa B la Euro 2024, alături de Spania, Croația și Albania. Dubla campioană europeană va debuta la turneul final pe data de 15 iunie, împotriva cele mai slabe echipe din grupă, Albania.

Spania s-a ascuns în Munții Pădurea Neagră

Ibericii au cartierul general în orășelul Donaueschingen, cunoscut pentru că este sursa Dunării în extremitatea de sud-vest a Germaniei, în Pădurea Neagră, aproape de granița cu Elveția și Franța. Naționala Spaniei va juca meciurile sale în estul Germaniei, la Berlin, şi în zona industrială Ruhr, în partea de vest.

stau la baza Der Öschberghof, regiunea Baden-Württemberg. Spaniolii au căutat liniște totală și o vor primi. Hotelul este de asemenea extrem de spațios și se află în mijlocul naturii.

Aici au mai fost cazate cluburi importante din Europa, iar facilitățile sunt la cel mai înalt nivel. Federația Spaniolă de Fotbal s-a asigurat că jucătorii vor avea parte de cele mai bune aparate în sălile de fitness și condiții de recuperare după meciuri și antrenamente. Spaniolii vor ajunge în Germania cu 5 zile înainte de primul meci din grupă. Fosta campioană europeană joacă împotriva Croației. Meciul are loc la Berlin, pe 15 iunie.

Naționala României are cartierul general la Würzburg

Edi Iordănescu a mers personal în Germania pentru a alege hotelul și baza de pregătire a „tricolorilor”. unde există o comunitate importantă de români, circa 2.000. „Akon Arena”, stadionul de 13.000 de locuri pe care România se va antrena pe perioada turneului final a trecut prin transformări importante, după ce selecționerul a cerut înlocuirea suprafeței de joc cu un gazon hibrid.

642 lei camera la „Melchior Park Hotel”

Jucătorii României sunt cazați la „Melchior Park Hotel”, aflat la 10 minute de baza de pregătire. Suporterii care vor să se simtă în pielea „tricolorilor” trebuie să plătească 642 de lei pe noapte pentru o cameră. FRF a decis să aducă o criosaună pentru recuperare de la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia. Criosauna este un dispozitiv unde jucătorii sunt expuși pentru 1-3 minute la temperaturi cuprinse între -120 și -180 de grade Celsius, fiind folosită pentru recuperarea leziunilor și creșterea imunității.

Recepție pentru „tricolori” pe 11 iunie

Sala de fitness a fost econstruită, dar și vestiarele, la dorința expresă a lui Edi Iordănescu. Naționala României va mai avea parte la stadion de camere de recuperare, cabinet medical, sală de masaj, zonă de saună, bazine de refacere și piscină. Arena aparține unei echipe de liga a patra germană, Würzburger Kickers. unde a avut loc o recepție specială pe data de 11 iunie.

Gazda Germania se pregătește în nordul Bavariei

Germania joacă pe teren propriu la acest turneu final. Jucătorii lui Julian Nagelsmann sunt cazați la Herzogenaurach, în nordul Bavariei, unde se află sediul Adidas, sponsorul oficial de echipament al Mannschaft-ului.

Nemții au fost primii ajunși la baza de pregătire pentru Campionatul European, pe 31 mai. Naționala Germaniei a avut deja un prim cantonament la baza de pregătire pe care o va folosi și naționala Angliei. Gazdele vor evolua în meciul de deschidere al Campionatul European împotriva Scoției, pe data de 14 iunie, de la ora 22:00, pe Allianz Arena din München.

Unde vor sta celelalte naționale calificate la Euro 2024:

Albania – Kamen

Austria – Berlin

Belgia – Ludwigsburg

Croația – Neuruppin

Cehia – Norderstedt

Danemarca – Freudenstadt

Elveția – Stuttgart

Georgia – Velbert

Polonia – Hannover

Portugalia – Harsewinkel

Scoția – Garmisch-Partenkirchen

Serbia – Augsburg

Slovacia – Mainz

Slovenia – Wuppertal

Turcia – Barsinghausen

Ucraina – Wiesbaden

Ungaria – Weiler im Allgäu