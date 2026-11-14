Cele mai tari cinci declarații ale lui Gică Hagi după România – Polonia 2-1! „Vreau să fac o echipă peste Generația de Aur”. Video

ADVERTISEMENT

Gică Hagi a făcut spectacol la conferința de presă de după România – Polonia 2-1! Prima victorie a tricolorilor în actuala ediție a Nations League i-a redat optimismul selecționerului, care a vorbit deschis despre planurile sale. „Regele” vrea să construiască o echipă mai bună decât Generația de Aur, visează să bată Anglia pe Wembley și i-a transmis un avertisment lui Ianis Hagi.

Gică Hagi, conferință spumoasă după România – Polonia 2-1! Cele mai tari declarații ale „Regelui”

România a pus capăt seriei de patru înfrângeri consecutive din Nations League și a obținut, sâmbătă seară, primele trei puncte în grupa B4. Tricolorii au învins Polonia cu 2-1, pe Arena Națională, și au reușit să-și ia revanșa după umilința suferită la Varșovia, unde pierduseră cu 0-6. Alexandru Cicâldău a deschis scorul în minutul 68, iar Dennis Man a dublat avantajul patru minute mai târziu. Polonezii au redus din diferență în minutul 82, însă România a rezistat până la final.

ADVERTISEMENT

Victoria a venit într-un moment în care presiunea asupra lui Gică Hagi și a jucătorilor săi devenise tot mai mare. Naționala începuse campania cu patru eșecuri și a ajuns să lupte pentru evitarea retrogradării în Liga C. Selecționerul a făcut mai multe schimbări în primul 11, a mizat pe Lisav Eissat în locul lui Nicușor Bancu și le-a acordat încredere lui Ianis Hagi și Dennis Man, deși cei doi nu traversau cele mai bune perioade la echipele de club.

1. Gică Hagi vrea să construiască o echipă mai bună decât Generația de Aur!

Cea mai ambițioasă declarație a a venit atunci când a dezvăluit ce le-a transmis fotbaliștilor în vestiar. Hagi nu vrea doar să readucă România la turneele finale, ci își propune să construiască o echipă care să depășească performanțele generației din care a făcut parte, ajunsă până în sferturile de finală ale Campionatului Mondial din 1994.

ADVERTISEMENT

„În vestiar am spus echipei că singurul meu obiectiv este să fac o echipă peste Generația de Aur. Vreau să fac o echipă care să o depășească. În ultimii 15 ani am făcut lucruri bune, cred eu. Am trăit într-un mediu frumos ca fotbalist. Știu cum e să devii cel mai bun. Strategia mea e una singură: aceea de a deveni cel mai bun”.

ADVERTISEMENT

2. Obiectivul SF al lui Hagi: România să aibă 70% posesie pe Wembley!

Hagi a mers și mai departe atunci când a explicat ce fel de fotbal își dorește de la națională. Selecționerul visează la o Românie capabilă să domine adversari de cel mai înalt nivel și și-a propus ca, într-o zi, tricolorii să controleze jocul chiar și în fața Angliei, pe Wembley!

ADVERTISEMENT

„Noi facem totul pentru suporteri. Eu așa văd lucrurile, că nimic în viață nu e imposibil. Vreau ca România să fie competitivă măcar cu echipele astea contra cărora am jucat. Următorul pas e să avem 70% posesie pe Wembley! Poate unora li se pare exagerat, dar asta e dorința mea. Sunt optimist că o să facem asta”.

3. Avertisment pentru internaționali: „Cei puternici vor rămâne cu mine!”

Dincolo de calitățile tehnice, Hagi consideră că forța mentală trebuie să fie unul dintre principalele criterii de selecție. „Regele” a transmis că nu este dispus să facă compromisuri și a lăsat de înțeles că fotbaliștii care nu pot gestiona presiunea ar putea să iasă din planurile sale.

ADVERTISEMENT

„Legat de echipa României, trebuie să iau jucători puternici mental. E o exigență. Îmi plac jucătorii ăștia care sunt puternici. Cei puternici vor rămâne cu mine, cei care nu sunt… vom vedea”.

4. Cum îl tratează pe Ianis Hagi și de ce continuă să-i acorde încredere

r. Selecționerul a explicat că experiența acumulată la națională contează, dar a recunoscut că fotbaliștii care evoluează puțin la echipele de club trebuie să-și rezolve situația.

„Pe Ianis îl tratez ca pe toți jucătorii din lot. E un jucător ca toți ceilalți. E un jucător important al echipei naționale, asta am spus mereu. Are experiență. Nu putem să pierdem jucători care au făcut ceva pentru România. Trebuie să le dăm șanse, chiar dacă nu trec prin cele mai bune momente. Trebuie să găsim timp și spațiu. Asta nu poate să meargă la infinit. Jucătorii, ușor-ușor, trebuie să își găsească un loc unde să joace, pentru a avea intensitate”.

5. Gică Hagi a vorbit despre plecarea de la națională: „O să mă duc acasă!”

Selecționerul a abordat și subiectul viitorului său, după o perioadă în care rezultatele au fost departe de așteptări. Hagi a explicat că își evaluează permanent munca și că nu va insista să rămână în funcție dacă va ajunge la concluzia că nu poate duce echipa la nivelul dorit.

„Nu sunt cel mai bun, dar încerc să devin. Când văd că nu îmi iese, o să mă duc acasă. Stați liniștiți. Am acest fel de a mă evalua. Există și această variantă. Îmi plac jucătorii care sunt deschiși să învețe. Cât trăim, învățăm. Asta am spus mereu, în toate conferințele. Doar așa ajungi departe, dacă nu te mulțumești cu ce ai făcut ieri. E legea atracției. Trebuie să simți asta. Eu trebuie să transmit încredere. La presiune trebuie să reacționezi”.