Cele mai tari cinci declaraţii după FCSB – Rapid 4-1! Gigi Becali, Reghe, Pancu şi eroul Boutoutaou au intrat în topul serii

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FCSB a câştigat cu 4-1 derby-ul cu Rapid, după o repriză secundă fabuloasă. Roş-albaştrii au revenit de la 0-1 şi şi-au spulberat adversara graţie golurilor marcate de Muhar, Joao Paulo şi „dubla” lui Boutoutaou. A fost spectacol şi după meci, iar FANATIK vă prezintă cele mai tari cinci declaraţii.

Gigi Becali anunţă un nou titular la FCSB: „Poate cineva să îl mai scoată?”

Începem cu patronul FCSB-ului, Gigi Becali, care a uitat că a vrut să îl dea pe Aymen Boutoutaou la Universitatea Craiova în schimbul lui Steven Nsimba (şi să mai şi plătească 1.000.000 de euro). După prestaţia din derby-ul cu Rapid, :

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„Reghe mi-a zis că Boutoutaou este jucător de Champions League și să am răbdare. Poate cineva să îl mai scoată din echipă acum? El și-a scos banii. Am dat 1,3 milioane pe el și și-a scos banii. Suporterii mi-au zis: «Nu ne interesează, putem să retrogradăm, dar trebuie să batem Dinamo și Rapid». De asta și-a scos banii. Dacă ne bătea Rapid astăzi, adio campionat! El ne-a dat speranțe. Ne-a ținut în joc pentru campionat”, a spus Gigi Becali la Digisport.

Pancu, afectat de înfrângerea în derby: „Am pierdut cele mai importante meciuri: cu Dinamo și FCSB. Este groaznic”

. Antrenorul Rapidului a declarat că în trei luni a pierdut cele mai importante partide şi a lăsat de înţeles că unii jucători nu au un moral de competiţie înaltă:

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„Nu se poate așa. Sunt aici de trei luni, am pierdut cele mai importante meciuri: cu Dinamo și FCSB. Este groaznic. Nu e vorba neapărat de presiune. Am jucat cu o echipă mult mai experimentată. Noi suntem într-un proces. Ei au un nou antrenor, au câștigat cele trei meciuri. Dar pentru aceste meciuri trebuie să ai crampoanele pregătite. Nu e o întâmplare ce s-a întâmplat în play-off”, a declarat Daniel Pancu.

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Reghe, vibe de pe vremea când FCSB domina SuperLiga: „Ca în vremurile bune”

Pentru Laurenţiu Reghecampf a fost o aducere aminte a vremurilor bune, în care îşi spulbera adversarele din campionat cu FCSB. Antrenorul roş-albaştrilor l-a lăudat pe Boutoutaou şi a apreciat reacţia jucătorilor:

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„Atmosfera a fost incredibilă, ca în vremurile bune, m-am bucurat foarte mult că au fanii au fost într-un număr așa de mare și le mulțumim din suflet. Știam că Boutoutaou este un jucător cu o calitate incredibilă, asta i-am transmis și patronului. El e un jucător care ne va ajuta să ajungem acolo unde ne dorim. Știu că o să fie criticat, dar Garita este foarte important pentru jocul nostru. Nu l-am scos pentru că a jucat slab, ci pentru că s-a accidentat. În afară de derby pe mine mă bucură foarte tare reacția jucătorilor, se poate și mai bine la nivelul jocului, dar în general sunt fericit că nu le-am dat posibilitatea celor de la Rapid să joace.”, a spus Reghe la final.

Boutoutaou, cu zâmbetul pe buze: „Îi întorc favoarea şi lui Mihai Stoica, care m-a susţinut, dar şi antrenorului”

Aymen Boutoutaou a fost eroul roş-albaştrilor în derby. A dedicat primele sale goluri din campionat lui Meme şi Reghe şi spune că a intrat pe teren cu o mare încredere, spunând că lucrurile s-au schimbat mult în bine la echipă după venirea noului antrenor:

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„Dacă am fost ales să intru după pauză, a fost tocmai pentru a schimba ceva, pentru că eram conduşi. Şi iată, datorită staffului şi jucătorilor, am avut încredere şi am reuşit. Ştiam că puteam schimba soarta meciului. E o bucurie mare faptul că am reuşit să înscriu, îmi face plăcere. Îi întorc favoarea şi lui Mihai Stoica, care m-a susţinut, dar şi antrenorului, care mi-a acordat mereu încredere. În sfârşit am reuşit să marchez primele goluri în campionat, sper acum să o ţin tot aşa. Ăsta e fotbalul, nu putem decât să ascultăm criticile şi să încercăm să trecem peste ele. Aşteptam să marchez, acum am reuşit şi pot continua. Oricum, ce a fost în trecut, rămâne acolo, uităm totul şi mergem înainte. De când a venit noul antrenorul, avem mereu încredere că putem câştiga”, a declarat Aymen Boutoutaou cu zâmbetul pe buze.

Moruţan, cu capul plecat: „Nu ne așteptam să fie atât de rău”

Olimpiu Moruţan a fost la primul meci împotriva FCSB-ului de la revenirea în SuperLiga. Mijlocaşul a recunoscut că evoluţia lui nu a fost una bună şi spune că nu înţelege cum s-a putut schimba atât de repede jocul după pauză:

„Trebuie să ne ridicăm, să ne scuturăm și să o luăm de la capăt. Este doar un meci, mai avem multe de acum înainte. Nu înțeleg cum s-a schimbat jocul așa de repede. Trebuie să vedem ce am greșit și să o luăm de la capăt. Suntem o echipă puternică, nu ne doboară acest eșec. Eu cred că ne va întări. Ne așteptam să facem un meci mai bun, să ne luptăm de la egal la egal. Nu ne așteptam să fie atât de rău. Nu mi-a ieșit jocul așa cum am dorit. A fost o seară mai proastă, dar nu o să mă demoralizeze. Trebuie să ne ridicăm și să mergem mai departe”, a spus Moruţan.