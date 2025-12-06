Cele mai tari curiozități după tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale din 2026!

ADVERTISEMENT

FIFA a stabilit cele 12 grupe de la Cupa Mondială din 2026 prin intermediul tragerii la sorți care a avut loc vineri la Washington DC. Mai multe partide care vor avea loc în faza grupelor vor avea implicații și dincolo de un simplu meci, tragerea la sorți oferind diverse curiozități.

Cele mai tari curiozități după tragerea la sorți a grupelor pentru Cupa Mondială din 2026

Grupele L și I de la turneul final sunt singurele care pot fi luate în considerare pentru titlul de „Grupa Morții”, însă cea din urmă, formată din Franța, Senegal, Norvegia și o echipă care va sosi de la barajul inter-continental (Irak, Bolivia sau Surinam) oferă un duel extrem de spectaculos: cel dintre Kylian Mbappe și Erling Haaland.

De asemenea, în debutul grupei se va disputa o partidă foarte interesantă, Franța urmând a întâlni Senegalul. Cele două echipe s-au înfruntat și în meciul de deschidere al Cupei Mondiale din 2002, iar africanii au produs atunci o surpriză imensă, câștigând cu 1-0 după un gol marcat de regretatul Papa Bouba Diop, plecat dintre noi în 2020 după o luptă dură cu scleroza laterală amiotrofică.

Întâlnire Lionel Messi – Cristiano Ronaldo la CM 2026?

Argentina pornește ca mare favorită în grupa J de la Cupa Mondială, unde va înfrunta Austria, Algeria și Iordania, iar Portugalia se află într-o situație similară în grupa K, unde va da peste Columbia, Uzbekistan și o formație care va obține calificarea de la barajul inter-continental (R.D. Congo, Jamaica sau Noua Caledonie).

Dacă ambele formații își vor câștiga grupele, traseul din faza eliminatorie este de așa natură încât cele două s-ar putea duela în sferturile de finală. Așadar, Lionel Messi și Cristiano Ronaldo s-ar putea întâlni pentru prima dată la un turneu final. Argentina și Portugalia au disputat două partide amicale cu cele două superstaruri pe teren, iar fiecare națională a obținut câte o victorie: sud-americanii au câștigat cu 2-1 în 2011, iar lusitanii s-au impus cu 1-0 în 2014.

„Coloșii” refuzați de Jose Mourinho se vor înfrunta la Cupa Mondială

Belgia și Egipt se vor înfrunta pe 15 iunie în primul meci al grupei G iar, în mod normal, pe gazon se vor afla două legende ale fotbalului, care ar putea juca la ultima lor Cupă Mondială: Kevin De Bruyne și Mohamed Salah. Cei doi au fost colegi la Chelsea pentru o scurtă perioadă, în sezonul 2013-2014, însă ambii au fost lăsați să plece de către gruparea londoneză, antrenată atunci de Jose Mourinho. Deciziile s-au dovedit a fi extrem de neispirate, deoarece ambii aveau să scrie istorie la alte grupări din Anglia: Salah la Liverpool, iar De Bruyne la Manchester City, club unde a petrecut un deceniu înainte de a semna cu Napoli.

Și grupa H de la turneul final iese în evidență, prin faptul că este singura în care se pot regăsi două echipe care au cucerit trofeul în trecut. Este vorba despre Spania, campioană în 2010, și Uruguay, care a câștigat trofeul de două ori, în 1930, când a și găzduit ediţia inagurală, şi 1950. Cele două pornesc ca mari favorite într-o grupă cu Arabia Saudită și Capul Verde, însă locul 1 este o miză importantă, deoarece a doua clasată ar putea întâlni campioana mondială Argentina în 16-imi.

Curacao, „derby local” cu Germania

a fost repartizată în grupa E, alături de Germania, Coasta de Fildeș și Ecuador. Ținând cont de faptul că aproape toți jucătorii care evoluează pentru Curacao sunt născuți în Olanda, se poate considera că partida cu Germania din debutul grupei este un adevărat „derby”, rivalitatea dintre batavi și germani fiind una binecunoscută.

Un alt aspect interesant cu privire la naționala Germaniei după această tragere la sorți este că „Mannschaft”-ul și naționala Coastei de Fildeș vor fi nevoite să anuleze amicalul pe care îl programaseră în luna martie, deoarece echipele care fac parte din aceeași grupă la Cupa Mondială nu se pot întâlni în anul în care se dispută turneul final.

Ce partidă va egala recordul pentru cel mai jucat meci din grupele Cupei Mondiale

Brazilia și Scoția au fost repartizate în grupa C a turneului final după , alături de Maroc și Haiti. În momentul în care se vor întâlni în a treia etapă a grupei, Brazilia și Scoția vor egala recordul pentru cel mai jucat meci din grupele Cupei Mondiale (fără a fi luate în considerare disputele din a doua fază a grupelor), deținut de întâlnirea Argentina – Nigeria. Prima partidă dintre cele două, jucată în 1974, s-a încheiat la egalitate, 0-0, iar apoi Brazilia s-a impus de trei ori: 4-1 în 1982, 1-0 în 1990 și 2-1 în 1998.

Scoția revine la Cupa Mondială după o absență de 28 de ani, iar pentru britanici turneul nord-american va reprezenta o nouă oportunitate de a scăpa de cel mai nedorit record al competiției: cele mai multe prezențe în grupe fără a avansa în faza eliminatorie. Scoția s-a calificat de 8 ori la CM înainte de ediția din 2026, însă nu a reușit niciodată să treacă de prima fază, fiind eliminată în trei rânduri din cauza golaverajului.

Algeria, „răzbunare” contra Austriei după 44 de ani?

Algeria și Austria vor face parte din grupa J a Cupei Mondiale, alături de Argentina și Iordania. Cele două echipe se vor întâlni în ultima etapă, iar pentru formația africană va fi o oportunitate de a „răzbuna” cele întâmplate în 1982. Atunci, Algeria a reușit să învingă Germania de Vest și Chile, însă a fost eliminată după cel mai faimos „blat” din istoria Cupei Mondiale: Germania de Vest – Austria 1-0, cunoscut drept „Rușinea de la Gijon”.

Disputa a avut loc la o zi după ce Algeria învinsese Chile cu 3-2 în ultima etapă a grupei, așadar Germania de Vest și Austria știau că vor avansa împreună în a doua fază a grupelor dacă „Mannschaft”-ul câștiga la maximum trei goluri diferență. Germania de Vest a deschis scorul prin Horst Hrubesch, iar în a doua repriză cele două echipe au „apărat” scorul de 1-0, care le-a calificat pe ambele mai departe, Algeria fiind eliminată. După Cupa Mondială din 1982, FIFA a schimbat regulile, iar ultimele meciuri din grupe s-au disputat în același timp, tocmai pentru a evita astfel de situații.