Cele mai tari declarații după Craiova – Egnatia 2-0. „Mulți slabi, nu toți, că unii erau și grași”

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După meciul Universitatea Craiova – Egnatia, jucătorii, antrenorul și analiștii TV au comentat ce a fost și ce va fi pentru olteni. Dacă unii speră la victorie la Brighton, alții i-au ironizat pe albanezi pentru că au practicat un fotbal foarte slab.

Val de optimism și ironii la finalul partidei U Craiova – Egnatia. Popescu visează la victorie cu Brighton

Primul care a părut foarte optimist a fost portarul Laurențiu Popescu. Goalkeeperul Craiovei crede că echipa sa poate produce surpriza la Brighton. „Știam că o să avem un meci greu, dar am fost foarte bine pregătiți. Am început partida bine. Mă bucur că am reușit să câștigăm fără gol primit. Mă bucur, avem o apărare extraordinară, iar apărarea începe de la atac.

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Cred că asta ne doream, am ajuns unde ne-am dorit, să avem șapte puncte. Ne așteaptă un meci foarte greu la Brighton. Sperăm să obținem un punct sau chiar o victorie mare acolo”, a declarat Popescu.

Alex Cicăldău este omul momentului la Craiova, însă rămâne precaut în declarații

. „O seară reușită pentru noi. Le mulțumim suporterilor că au venit în număr mare la stadion, chiar dacă meciul este destul de târziu. Ne-am îndeplinit obiectivul.

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Ne bucurăm în seara asta, dar nu prea mult, pentru că avem meci în campionat în weekend. Ne bucurăm că avem șapte puncte. Nu trebuie să ne oprim aici, mai putem face puncte”, a punctat fotbalistul.

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Nicușor Bancu este mulțumit cu cele 7 puncte obținute de echipa sa în Conference League

Nicușor Bancu, căpitanul Craiovei, a fost de asemenea temperat în declarații. „A fost un meci foarte bun făcut de noi. Am început foarte bine, am avut multe ratări în prima repriză, dar am și marcat două goluri. În sfârșit, am reușit să înscriu. O victorie importantă pentru noi, suntem neînvinși în Europa și suntem mândri de noi. Am văzut, sincer, cum a plecat mingea și am zis că e un șut bun.

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Mister a creat un grup unit. E normal, e greu să schimbi anumiți jucători, pentru că nu ai continuitate. Se pare că suntem foarte bine. Îmi doresc foarte mult să ne menținem cât mai mult pe acest traseu. nu se întâmpla asta, dar acum avem încredere. Victoriile de acum ne dau încrederea că putem să câștigăm cu oricine.

Nu vrem să ne oprim aici, știm ce am pățit anul trecut. Cu siguranță, vor fi meciuri mult mai grele decât cele de până acum. Mergem să jucăm fotbal, să facem mai multe puncte decât până acum. Chiar dacă, din afară, unii spun că am jucat cu echipe mai slabe și de aceea am câștigat, eu zic că nu e ușor să joci din trei în trei zile”, a punctat Bancu.

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Vladimir Screciu se bucură că este dorit de Olympiacos Pireu

Fundașul Vladimir Screciu a părut mai degrabă interesat să comenteze posibilul său transfer la Olympiacos Pireu: „Am citit, m-am trezit cu mesaj de la mama cu știrea. Nu știu nimic. Mă bucur dacă este să fie interes pentru mine, dar atât timp cât sunt la Universitatea Craiova încerc să-mi fac treaba cât de bine pot”.

Gică Craioveanu se mulțumește cu un egal cu Brighton, dar e mult mai optimist

Mult mai optimiști au fost analiștii, în frunte cu Grande Gică Craioveanu. „Și cu un egal m-aș mulțumi, sincer, cu Brighton. Cred că nu vom pierde cu Copenhaga. Vom face cel puțin opt puncte, dacă nu zece. Mai ales cu atitudinea din această seară, e greu să piardă Craiova, mai ales pe Oblemenco.

Grande, mi-au plăcut enorm! Bancu a fost imperial. Mi-a plăcut Carlos Mora și, pentru mine, jucătorul momentului în Bănie este Cicâldău. De o lună, două luni, joacă la nivel superlativ. La construcție este unic. Este cel mai în formă jucător și, cu permisiunea lui Bancu, cel mai bun jucător din campionatul intern. Mă așteptam la mai mult de la Lameira.

Assad ratează cu nonșalanță, parcă e ieșit din joc. Nu mai este jucătorul cu inspirația de acum o lună, dar are demarcări de felină, de jucător de careu, de killer. Atacă senzațional mingea”, a punctat Craioveanu la Digi Sport.

Filipe Coelho nu dorește să se gândească mereu la meciul cu Brighton

Antrenorul Filipe Coelho, în schimb, nici măcar nu a dorit să vorbească despre meciul cu Brighton. „Evident că suntem mulțumiți de toate cele șapte puncte. Au jucat într-un alt sistem, iar în primele minute a trebuit să ne adaptăm. Au avut mingea, chiar dacă nu și-au creat multe ocazii. Este o victorie evidentă și meritată.

Avem dorința de a câștiga și de a nu primi gol, iar acest lucru este foarte important pentru noi. Pentru mine, ca antrenor, este important acest lucru. Aici, la Craiova, se întâmplă de multe ori să nu primim gol, ceea ce este bine. Jucătorii înțeleg că trebuie să ne apărăm împreună și să atacăm împreună.

Nu vreau să compar echipa cu cea a predecesorului meu sau cu ce a fost sezonul trecut. Este un alt sezon, cu alte provocări. Cred că facem o treabă bună, dar trebuie să continuăm așa. Trebuie să muncim foarte serios.

Nu înțeleg uneori cum sunt criticați jucătorii care muncesc atât de mult. Sunt atât de buni, trebuie să vedem și plusurile. Toți trebuie să muncim și să continuăm să o facem. Brighton? CFR este cea mai mare provocare. Trebuie să-i recuperez pe jucători, să văd care pot juca, care vor juca și care nu. Va fi un meci intens, vedem ce se întâmplă.

Preocuparea mea este să-i recuperez pe jucători, să încercăm să fim la un nivel cât mai ridicat. Brighton este departe. Vom vorbi despre UTA, iar când vine meciul cu Brighton, vom vorbi și despre el. Acum suntem concentrați pe CFR”, a punctat tehnicianul Craiovei.

Basarab Panduru i-a ironizat pe jucătorii celor de la Egnatia

Basarab Panduru a ținut neapărat să-i ironizeze pe cei de la Egnatia. „Mulți slabi, nu toți, că unii erau și grași. Alergau exact cum au coborât din avion! Așa au fost azi, exact cum au coborât! Credeam că e trucaj, dar nu, așa ați alergat și pe teren! Se apropia pe stilul ăla! Ondulatul ăla era la fel, l-am văzut și în timpul meciului. Portarul, nu, portarul a fost bun. În rest, toți erau duși!

În primele 10 minute au pasat, nu erau chiar de pe altă planetă, dar după 10 minute ai început să faci pressing. Cred că i-ai studiat totuși, nu era nevoie de alea 10 minute ca să îi vezi. Din minutul 10-15 a început să fie ăla jocul. Cum ai stat aproape de ei, cum ai început să recuperezi.

Era seară de 3-4-5 la zero, să stai liniștit. Că dacă te duci tu la Brighton, ăia nu stau să îți dea 2-0 și după să vadă. Ăia nu se mai opresc, dau 9, cum a făcut Como”, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.