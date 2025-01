Cele mai tari derby-uri Universitatea Craiova – Dinamo din cariera lui Sorin Cârțu: „M-am enervat, mi-am dat demisia în direct”

Cine ar putea să cunoască mai bine istoria derby-urilor Universitatea Craiova – Dinamo decât Sorin Cârțu? „Sorinaccio” i-a întâlnit pe „câinii roșii” de zeci de ori în cariera de jucător, antrenor și conducător la formația din Bănie.

Sorin Cârțu, interviu înaintea derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo: „Meciul era considerat unul special”

va fi găzduit de stadionul „Ion Oblemenco”. Cel mai important meci din etapa cu numărul 22 din SuperLiga se va juca duminică, de la ora 20:30.

Sorin Cârțu știe ce înseamnă derby-ul cu pentru suflarea „alb-albastră”. Președintele Universității Craiova a jucat și a pregătit zeci de meciuri împotriva „câinilor roșii” în cariera de jucător și antrenor.

„Meciurile cu Dinamo au fost importante în perioada în care am jucat, meciul dintre noi și Dinamo era considerat unul special, un derby, indiferent de locul pe care-l ocupau echipele în clasament. Au fost meciuri frumoase și antrenante.

Erau echipe apropiate valoric în special în perioada în care eram jucător. Am avut multe meciuri cu Dinamo și când eram antrenor, în general echipele la care am antrenat așteptau cu interes o partidă de tipul acesta.

Dinamo este o echipă importantă în fotbalul românesc. La echipele pe care le-am antrenat aveam o săptămână diferită față de toate celelalte, era o altfel de concentrare. Îmi aduc aminte de un meci super de când eram la CFR, am învins 1-0 după un meci de Champions League cu Bayern Munchen”, a spus Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu, nașul lui Țețe Moraru: „L-am prins și la Steaua, era prietenul meu”

Țețe Moraru a fost unul dintre „clienții” lui Sorin Cârțu în cariera de jucător. Președintele Universității Craiova a rememorat două goluri înscrise în poarta fostului mare fotbalist român.

„Și jucătorii participă într-un alt mod la partidele de genul acesta. Au fost multe meciuri frumoase, dar nu am marcat multe goluri în poarta lui Dinamo, mai multe am dat împotriva Stelei. Am făcut de două ori 1-1 cu Dinamo, iar eu am dat golurile.

O dată am dat cu capul, al doilea gol l-am dat în ultimul minut. În ambele partide a fost portar Țețe Moraru, pe Țețe l-am mai prins și la Steaua, era prietenul meu. În 1990-1991 ne-au bătut cu 1-0 în tur în Cupă, iar în retur i-am bătut cu 2-0, Badea și Craioveanu au dat golurile.

Traian Ștefănescu m-a întrebat care sunt doleanțele mele în anul în care am venit la echipă, i-am spus că vreau să fiu lăsat să joc toate meciurile și să nu fiu frate cu nimeni. În momentul în care jucau cu Dinamo, Steaua și Victoria veneau comenzile la echipă”, a mai spus Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu a demontat un mit: „Am jucat pe drept, era primul meu an de antrenorat”

„Echipa se dădea la o parte, nu ar fi vrut să riște. Am jucat meciul pe drept atunci, era primul meu an de antrenorat și cred că aveam șapte meciuri fără înfrângere. Am jucat cu Dinamo, era o încărcătură mare, lumea venise din nou alături de echipă.

A fost 4-0 la pauză pentru Dinamo, după pauză am mai redus din diferență, dar am pierdut partida cu 6-3. În 1989 i-am bătut cu 45.000 de spectatori, nu trebuia să le mai zic nimic jucătorilor. Ei au bătut Panathinaikos într-o zi de miercuri cu 6-1, după au venit duminică aici.

Echipa era încărcată, știam exact ce trebuie să facem. În momentul în care am venit am selectat jucătorii și ușor, ușor mi-am făcut echipa dorită cu care am ieșit campion. Frumos meci, multă încărcătură, a fost o atmosferă incredibilă.

Am mai avut o partidă incredibilă pe timpul lui Dinel Staicu, 3-1, era ultimul meci din campionat. Îmi aduc aminte că stadionul era plin, nimeni nu scotea niciun cuvânt. Galeria lui Dinamo striga toate nenorocirile, eram nervos pe margine.

Cred că era și o înțelegere, pentru că la un semn a început un vuiet. Au scos toți stegulețele alb-albastre, mi s-a ridicat părul pe mine și echipa a reacționat, am avut 3-0 la pauză. Publicul ajută mult echipă în astfel de derby-uri”, a declarat Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu și-a dat demisia de la Craiova după un derby cu Dinamo: „M-am enervat”

„Am avut și necazuri, ultimul meci al meu cu Dinel a fost cu Dinamo, ne-au bătut cu 1-0 peste un an. Portarul lor a fost cel mai bun om de pe teren, am avut ocazii și până la urmă am pierdut cu 1-0. După meci mi-am dat demisia în direct, m-am enervat.

A fost o înfrângere care nu a picat bine, având în vedere că mult timp s-a jucat 10 contra 8. A fost un meci pe care l-ai dominat, dar ai luat bătaie până la urmă. Am văzut declarațiile jucătorilor noștri, văd această partidă ca pe un mod de revanșă, e foarte bine că se privesc așa.

Răzbunarea ar trebui să însemne că vom juca mai bine decât ei, nu alte gesturi care ne-ar putea obliga să jucăm în 10 oameni. Faptul că sunt animați de un asemenea gând e super și noi avem handicapul ăsta, pentru că nu joacă Bancu, dar și la ei sunt niște jucători care nu vor apărea”, a dezvăluit Sorin Cârțu.

Mesaj pentru suporterii Universității: „Nu ar trebui să îi intereseze asta”

„Joci cu Dinamo și Rapid, trebuie să facem puncte din aceste două partide. Nu trebuie să îi dai adversarului niște puncte de gestionat. Mai multe echipe au avut pretenții la play-off în anii trecuți, însă niciodată nu a fost un clasament atât de strâns.

Pozițiile pe care sunt echipele nu ar trebui să îi intereseze pe suporterii craioveni, tot timpul când vii la un meci cu Dinamo trebuie să vii încărcat cu susținere pentru echipa ta. Și ei așteaptă un rezultat bun, publicul din Craiova a avut de foarte multe ori satisfacția asta.

Publicul craiovean nu a fost obișnuit să accepte înfrângerea cu Dinamo, niciodată nu a acceptat un rezultat negativ”, a încheiat Sorin Cârțu interviul pentru pagina Universității Craiova.