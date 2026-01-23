Cele mai tari discursuri de la Davos 2026. „Intrăm într-o lume fără reguli”, avertismentul care a dominat Forumul

ADVERTISEMENT

Forumul din acest an de la Davos s-a suprapus peste un moment de tensiune fără precedent în relațiile dintre Uniunea Europeană și SUA. În plus, cursul evenimentelor din ultimele luni a ghidat discursurile liderilor către avertismente pline de substanță, precum ordinea mondială care este în pericol să se prăbușească, creșterea unilatiralismului sau amenințarea pe care inteligența artificială o reprezintă pentru forța de muncă globală.

Macron la Davos: „E o trecere către o lume fără reguli, în care dreptul internațional este călcat în picioare”

Prezenţa lui Donald Trump, după şase ani, la forumul din Alpii Elveţieni, a eclipsat în bună măsură restul evenimentelor, iar discursul său a fost cel mai aşteptat dintre toate. Şi, într-adevăr, liderul de la Casa Albă a dat lămuririle aşteptate în privinţa Groenlandei, excluzând utilizarea forţei militare, avertizându-i în acelaşi timp pe membrii NATO că se confruntă cu o alegere în privința Groenlandei: „Puteți spune da și vă vom fi foarte recunoscători. Sau puteți spune nu și vă vom ține minte”. Trump a criticat Europa, afirmând că direcţia pe care merge este greşită şi unele părţi ale sale au devenit de nerecunoscut, dar a ironizat şi ochelarii de soare pe care i-a purtat Emmanuel Macron, stârnind hohotele de râs ale asistenţei.

ADVERTISEMENT

Totuşi, Macron este cel care a a oferit cel mai discutat al Forumului, avertizând asupra direcţiei spre care se îndreptă lumea. „Este o trecere către o lume fără reguli, în care dreptul internațional este călcat în picioare și în care singura lege care pare să conteze este cea a celui mai puternic”, a spus preşedintele Franţei.

Premierul Belgiei la Davos: „A fi un vasal fericit este una, a fi un sclav nefericit este cu totul altceva”

Discursurile de la Davos au fost analizate în amănunt de , care a făcut o centralizare a celor mai bune 15 declaraţii rostite de la tribuna Forumului. În contextul tensiunilor cu SUA, premierul belgian, Bart de Wever, a fost extrem de dur la adresa . „În acest moment, însă, sunt depășite atât de multe linii roșii, încât trebuie să alegi între respectul de sine și supunere. A fi un vasal fericit este una, a fi un sclav nefericit este cu totul altceva. Dacă dăm înapoi acum, ne vom pierde demnitatea”, a spus de Wever.

ADVERTISEMENT

În opinia analistului, şeful guvernului belgian a avut de departe cel mai memorabil discurs, el figurând cu trei citate distincte în acest top 15. De Wever a fost criticul cu cea mai fermă luare de poziţie împotriva atitudinii SUA faţă de UE şi faţă de aliaţii săi din NATO. „Nimeni nu vrea să se alăture Statelor Unite. Oamenii vor să se alăture Uniunii Europene. Pentru că avem respect, stat de drept și vorbim calm. Aș vrea să confirm că SUA sunt un aliat, dar trebuie să se comporte ca un aliat. Occidentul nu este unit, iar Putin vede că suntem divizați. Ideea că, într-un conflict între un tiran și o democrație, Statele Unite spun că nu iau partea nimănui, Putin vede asta. Când o țară NATO amenință o altă țară NATO, asta nu îl va descuraja de la atacul asupra Ucrainei”, a avertizat el.

ADVERTISEMENT

Friedrich Merz critică birocraţia din UE: „Europa şi-a îngropat competitivitatea sub hârtii şi proceduri”

La polul opus lui Bart de Wever s-a situat preşedintele argentinian Javier Milei, care a adus o odă înflăcărată Statelor Unite, lăudând ceea ce el a numită „rezistenţă la woke-ism”. „Feminismul, diversitatea, incluziunea, echitatea, imigrația, avortul, ecologismul, ideologia de gen, toate sunt capete ale aceleiași fiare menite să justifice extinderea statului (…) Acum vă aduc vești bune: lumea a început să se trezească. Cea mai bună dovadă în acest sens este ceea ce se întâmplă în America odată cu renașterea ideilor de libertate. America va fi farul de lumină care va reaprinde întregul Occident”, a spus Milei.

Cancelarul german Friedrich Merz s-a concentrat pe criticarea birocraţiei din UE, pe care o vede drept principală cauză a lentorii cu care Bătrânul Continent reacţionează la şi a Chinei. „Atât Germania, cât și Europa au irosit un potențial enorm de creștere în ultimii ani, amânând reformele și limitând inutil și excesiv libertatea antreprenorială și responsabilitatea individuală. Trebuie să reducem substanțial birocrația în Europa. Piața unică a fost creată pentru a forma cea mai competitivă zonă economică din lume. În schimb, am devenit campionii mondiali ai suprareglementării. Asta trebuie să înceteze. Europa nu și-a pierdut competitivitatea în fața Chinei sau a SUA. A îngropat-o sub hârtii și proceduri”, a spus Friedrich Merz, în discursul său.

ADVERTISEMENT

Zelenski la Davos: „Europa pare pierdută”

Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a dat expresie schimbărilor profunde care se petrec sub ochii noştri remarcând îngrijorarea pe care a citit-o pe chipurile liderilor prezenţi la Forum. „Particip la Davos de mult timp și nu i-am văzut niciodată pe oameni atât de îngrijorați. Nimeni nu zâmbește. Pentru că nimeni nu știe ce va aduce ziua de mâine”, a spus liderul de la Belgrad, îngrijorat la rândul său.

Un discurs foarte critic la adresa Europei la avut însă Volodimir Zelenski, care vede o lipsă de unitate în ciuda umbrelei UE care acoperă 27 de state. „În loc să devină o adevărată putere globală, Europa rămâne un ansamblu frumos, dar fragmentat, de state mici și mijlocii. În loc să-și asume responsabilitatea decisivă pentru apărarea libertății, mai ales în timp ce America își mută atenția în altă parte, Europa pare pierdută. Unii încearcă să-l convingă pe președintele SUA să-și schimbe direcția. Nu o va face. Președintele Trump se iubește pe sine. Spune că iubește Europa, dar nu va asculta această Europă”, a fost analiza făcută de Zelenski de la tribuna Forumului.

Elon Musk promite un „viitor al abundenţei pentru toţi”

O mențiune specială pentru Elon Musk, unul dintre cei mai mari critici a Forumului, care, spre surpriza tuturor, a fost prezent în premieră la Davos în această săptămână. În dezacord cu pesimismul politicienilor, cel mai bogat om de pe planetă a îndemnat la o privire optimistă asupra viitorului.

„I-aș încuraja pe toți să fie optimiști și entuziasmați în legătură cu viitorul. Pentru calitatea vieții, este mai bine să greșești fiind optimist decât să ai dreptate fiind pesimist”, este îndemnul lui Elon Musk. De altfel, în luarea sa de cuvânt a prezis un viitor luminos omenirii, declarând că îmbătrânirea oamenilor este o „problemă rezolvabilă” și a descris un „viitor al abundenței pentru toți””, unde roboții vor elimina sărăcia și le vor oferi tuturor un standard de viață ridicat.