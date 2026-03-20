Cele mai tari glume cu Chuck Norris despre sport. Nu ratează penalty-uri. Portarul cere autograf și se dă la o parte

Doliu imens în lumea cinematografiei: Chuck Norris, fost campion de arte marțiale, care a devenit celebru pentru cariera sa la Hollywood, a murit la vârsta de 86 de ani, în Hawaii. Anunțul trist a fost făcut de familia acestuia. De-a lungul ultimelor decenii, în spațiul public au curs râuri de glume și bancuri în legătură cu actorul și abilitățile sale uluitoare. Multe dintre acestea au fost legate și de sport.
Chuck Norris, celebrul actor din filme ca ”The Delta Force” și ”Missing in Action” a murit în urmă cu o zi, a anunțat familia sa într-un comunicat preluat de publicația americană TMZ. ”Cu inimile îndurerate, familia noastră anunță trecerea fulgerătoare în neființă a iubitului nostru Chuck Norris, ieri dimineață (joi). Deși dorim să păstrăm circumstanțele private, vă putem spune că era înconjurat de familie și împăcat”, a transmis familia actorului.
Regretatul Chuck Norris a fost mai mult decât un simplu actor sau fost campion de arte marțiale. De numele său se leagă glume și bancuri care au curs neîncetat în ultimii ani. Foarte multe dintre ele au legătură cu sportul. Mai jos, vă prezentăm doar o mică parte dintre ele. Totalul lor este unul ”fără număr”:
Chuck Norris s-a născut în Oklahoma, pe 10 martie 1940. El a servit în Forțele Aeriene ale Statelor Unite între 1958 și 1962. A fost căsătorit de două ori în decursul vieții. A avut cinci copii, printre care actorul Mike Norris și pilotul de NASCAR Eric Norris. A debutat în cinematografie în anii ’60–’70. A ”explodat” cu rolul din ”Return of the Dragon” / ”Calea Dragonului” (1972). A luptat aici cu Bruce Lee în finala de la Colosseum.
Ulterior, actorul american fost extrem de prolific la sfârșitul anilor ’70 și în anii ’80. A apărut în numeroase filme de acțiune. Putem enumera aici: The Delta Force, Missing in Action, Good Guys Wear Black (1978), The Octagon (1980), Lone Wolf McQuade (1983), Code of Silence (1985) și Firewalker (1986).
În paralel cu cariera reală, Chuck Norris a devenit un fenomen pe internet după anii 2000 prin seriile ”Chuck Norris Facts”. E vorba de glume hiperbolice. Aceste meme-uri l-au transformat într-un simbol al puterii absolute. Am văzut mai sus din zona sportului, însă glumele sunt nenumărate și din alte domenii: