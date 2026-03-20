Sport

Cele mai tari glume cu Chuck Norris despre sport. Nu ratează penalty-uri. Portarul cere autograf și se dă la o parte

Chuck Norris, actorul din filme celebre ca ”The Delta Force” și ”Missing in Action” a murit. Avea 86 de ani. De-a lungul vremii, o mulțime de glume cu acesta au apărut în online. Multe au fost legate de sport.
Adrian Baciu
20.03.2026 | 16:38
Cele mai tari glume cu Chuck Norris despre sport Nu rateaza penaltyuri Portarul cere autograf si se da la o parte
ULTIMA ORĂ
Chuck Norris și cele mai tari glume cu el despre sport. Sursa foto: X / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Doliu imens în lumea cinematografiei: Chuck Norris, fost campion de arte marțiale, care a devenit celebru pentru cariera sa la Hollywood, a murit la vârsta de 86 de ani, în Hawaii. Anunțul trist a fost făcut de familia acestuia. De-a lungul ultimelor decenii, în spațiul public au curs râuri de glume și bancuri în legătură cu actorul și abilitățile sale uluitoare. Multe dintre acestea au fost legate și de sport.

Chuck Norris și cele mai tari glume cu el despre sport: Nu ratează penalty-uri. Portarul cere autograf și se dă la o parte

Chuck Norris, celebrul actor din filme ca ”The Delta Force” și ”Missing in Action” a murit în urmă cu o zi, a anunțat familia sa într-un comunicat preluat de publicația americană TMZ. ”Cu inimile îndurerate, familia noastră anunță trecerea fulgerătoare în neființă a iubitului nostru Chuck Norris, ieri dimineață (joi). Deși dorim să păstrăm circumstanțele private, vă putem spune că era înconjurat de familie și împăcat”, a transmis familia actorului.

ADVERTISEMENT

Regretatul Chuck Norris a fost mai mult decât un simplu actor sau fost campion de arte marțiale. De numele său se leagă glume și bancuri care au curs neîncetat în ultimii ani. Foarte multe dintre ele au legătură cu sportul. Mai jos, vă prezentăm doar o mică parte dintre ele. Totalul lor este unul ”fără număr”:

  • Chuck Norris nu aruncă mingea de baseball. Ea pur și simplu pleacă de pe mâna lui tremurând de frică
  • Chuck Norris nu înoată. Apa îl evită
  • Chuckk Norris nu ratează penalty-uri. Portarul cere autograf și se dă la o parte
  • Chuck Norris nu joacă tenis. El lovește mingea și decide singur dacă e ”in” sau ”out”
  • În NBA, regula celor 3 pași nu se aplică lui Chuck Norris. Pentru că el ajunge la coș dintr-un singur pas
  • Chuck Norris a transformat odată un slam dunk… de pe Lună
  • Când Chuck Norris aleargă, Pământul se rotește mai repede ca să țină pasul cu el
  • Chuck Norris nu face flotări. El împinge Pământul în jos
  • Chuck Norris nu face flotări pe o mână. Face flotări pe o planetă
  • Chuck Norris a aruncat odată o minge de fotbal american la 150 de metri… și a prins-o el însuși
  • Chuck Norris poate face dunk la baschet folosind picioarele.
  • Michael Jordan i-a zis lui Chuck Norris: ”Pot să învârt mingea pe deget peste două ore. Tu poți?” Chuck Norris: (râde) ”Cum crezi că se învârte Pământul?”
  • Chuck Norris nu aleargă 100 de metri. El sare
  • Chuck Norris câștigă cursele stând pe loc
  • Chuck Norris nu înoată prin apă. Apa se dă la o parte din calea lui Chuck Norris
  • Chuck Norris a înotat odată prin uscat
  • Chuck Norris este singurul om care a bătut un perete la tenis
  • Chuck Norris joacă tenis cu un perete… și câștigă

Cine a fost Chuck Norris.

Chuck Norris s-a născut în Oklahoma, pe 10 martie 1940. El a servit în Forțele Aeriene ale Statelor Unite între 1958 și 1962. A fost căsătorit de două ori în decursul vieții. A avut cinci copii, printre care actorul Mike Norris și pilotul de NASCAR Eric Norris. A debutat în cinematografie în anii ’60–’70. A ”explodat” cu rolul din ”Return of the Dragon” / ”Calea Dragonului” (1972). A luptat aici cu Bruce Lee în finala de la Colosseum.

ADVERTISEMENT
Ulterior, actorul american fost extrem de prolific la sfârșitul anilor ’70 și în anii ’80. A apărut în numeroase filme de acțiune. Putem enumera aici: The Delta Force, Missing in Action, Good Guys Wear Black (1978), The Octagon (1980), Lone Wolf McQuade (1983), Code of Silence (1985) și Firewalker (1986).

ADVERTISEMENT

În paralel cu cariera reală, Chuck Norris a devenit un fenomen pe internet după anii 2000 prin seriile ”Chuck Norris Facts”. E vorba de glume hiperbolice. Aceste meme-uri l-au transformat într-un simbol al puterii absolute. Am văzut mai sus din zona sportului, însă glumele sunt nenumărate și din alte domenii:

  • Chuck Norris poate să aplaude cu o singură mână
  • Chuck Norris a înghițit odată un borcan de somnifere. L-au făcut sa clipească. 
  • Când Chuck Norris intră în apă el nu se udă, apa se Chuck Norris
  • Toți copiii când erau mici aveau chiloți cu Superman, Superman avea chiloți cu Chuck Norris
  • Chuck Norris e cunoscut pentru modestia lui, dar recunoaște că este a 8-a minune a lumii
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
