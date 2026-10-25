Cele mai tari glume după Barcelona – Real Madrid 1-2! Yamal, ironizat pe internet. FOTO

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Barcelona a pierdut cu Real Madrid, scor 1-2, astfel că internetul a fost inundat de celebrele memes. Glumele îl privesc în mod special pe Lamine Yamal, jucător care a fost pus la locul lui de fundașul Marc Marc. Până când Barcelona își va lua revanșa, fanilor nu le rămâne decât să facă haz de necaz.

Cele mai tari glumă după Barca – Real 1-2. Yamal este ținta preferată a ironiilor

A fost primul El Clasico al sezonului și nimeni nu a fost dezamăgit după ce Real Madrid a învins cu 2-1. Nimeni, exceptând fanii Barcelonei, care fie au ajuns să plângă după meci, fie au făcut haz de necaz și au acceptat că vedeta lor,

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În aceste condiții, fanii au făcut ce știu ei mai bine, au glumit pe seama acestui meci. A fost un meci decis de cele două goluri ale lui Kylian Mbappe, francezul fiind letal din puținele ocazii pe care le-a avut de-a lungul celor peste 95 de minute de joc.

Yamal speră să primească Balonul de Aur, însă Mbappe rămâne un contracandidat de temut

, fiind extrem de agitat încă din primele minute, protestând la deciziile arbitrului Juan Martinez Munuera. Cert e că Mbappe și-a făcut datoria în acest meci, în timp ce Yamal a fost dezamăgirea serii.

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Fotbalistul Barcelonei a ratat o mare ocazie în prima repriză, iar fanii madrileni au considerat că a fost „anihilat” de Jose Mourinho. Prestația ștearsă vine cu 24 ore înainte de gala în care atât Mbappe, cât și Yamal, speră că vor primi Balonul de Aur. După acest meci, Barcelona rămâne prima, cu 27 de puncte, urmată de Atletico și Real, cu 3 puncte în spate.

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Cucurella emptying his pockets after the game. #ElClasico https://t.co/LmY1TjAq6j — Psycho (@ThePsychoIN)